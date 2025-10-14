English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
संजय कपूरच्या मृत्यूपत्रात मोठ्या चुका; करिष्माच्या मुलांनी नावातील चुकीसह इतर त्रुटी शोधल्या

Sunjay Kapur Will Mistakes: संपत्तीचा वाद वाढतोय! करिश्माच्या मुलांनी संजय कपूरच्या मृत्यूपत्रातील चुका उघड केल्या

Intern | Updated: Oct 14, 2025, 05:07 PM IST
संजय कपूरच्या मृत्यूपत्रात मोठ्या चुका; करिष्माच्या मुलांनी नावातील चुकीसह इतर त्रुटी शोधल्या

बॉलिवूड अभिनेत्री करिष्मा कपूरचा माजी नवरा आणि प्रसिद्ध बिझनेसमन संजय कपूर यांच्या संपत्तीवरून सुरू असलेला वाद दिवसेंदिवस चिघळत चालला आहे. तब्बल 30,000 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवरून निर्माण झालेलं हे प्रकरण आता दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचलं असून सोमवारी झालेल्या सुनावणीत प्रकरणाला एक नवं वळण मिळालं. करिष्माच्या मुलांनी दाखल केलेल्या याचिकेत मृत्यूपत्रातील अनेक गंभीर चुका उघड झाल्या आहेत. करिष्माची मुलगी समायरा (20) आणि मुलगा कियान (15) यांच्यावतीने वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी न्यायालयात सविस्तर मांडणी केली.

त्यांनी सांगितलं की, 'संजय कपूर यांचे कथित मृत्यूपत्र बनावट आहे आणि ते त्यांच्या पहिल्या लग्नातील मुलांना वारसाहक्कापासून वंचित ठेवण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे.' जेठमलानी यांनी न्यायालयात यावर भर दिला की, 'संजय कपूर आपल्या पोटच्या मुलाचं नाव आणि पत्ता चुकीचा लिहूच शकत नाही. मृत्यूपत्रात अशा चुका आहेत की त्यावरूनच हे बनावट असल्याचं स्पष्ट होतं.' वकील जेठमलानी यांनी पुढे सांगितलं की, 'संजय कपूरची तब्येत पूर्णपणे ठीक होती. त्यांच्या भारतीय मालमत्तेचं संरक्षण एका मजबूत ट्रस्टद्वारे करण्यात आलं होतं. अशा परिस्थितीत इतक्या त्रुटी असलेलं मृत्यूपत्र त्यांचं असू शकत नाही.'

या प्रकरणात संजय कपूर यांच्या दुसऱ्या पत्नी प्रिया सचदेव कपूर हिने दाखल केलेल्या याचिकेचाही समावेश आहे. करिष्माच्या मुलांचा आरोप आहे की, प्रियाने वडिलांच्या मृत्यूनंतर खोटं मृत्यूपत्र तयार करून संजय कपूर यांची संपूर्ण मालमत्ता स्वतःच्या नावावर करण्याचा प्रयत्न केला. जेठमलानी यांनी दावा केला की या मृत्यूपत्रावर अनेक वेळा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. ते म्हणाले, '17 मार्च, 21 मार्च आणि 24 मार्च या तारखांना मृत्यूपत्रात वेगवेगळ्या सुधारणा झाल्या. एकाच व्यक्तीचं दोन मृत्यूपत्रं तयार होणं हेच संशयास्पद आहे.'

याशिवाय, त्यांनी असा खुलासा केला की, संजय कपूर, प्रिया सचदेव आणि दिनेश अग्रवाल नावाच्या व्यक्तीने एक गुप्त व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार केला होता, ज्याद्वारे मृत्यूपत्राची PDF फाइल शेअर केली गेली होती आणि तिचं नाव दोन वेळा बदलण्यात आलं होतं. दरम्यान, संजय कपूर यांच्या आई राणी कपूर यांनी देखील या मृत्यूपत्राला आव्हान दिलं आहे. त्यांनी म्हटलं, 'या मृत्यूपत्रानंतर माझ्यासाठी काहीही शिल्लक राहिलेलं नाही.'

न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत प्रिया सचदेव कपूरवर “लोभ आणि कारस्थानाचा आरोप” करण्यात आला. प्रकरणाची पुढील सुनावणी लवकरच होणार असून, या संपत्तीच्या वादाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

संजय कपूर यांचं मृत्यूपत्र वादग्रस्त का ठरलं आहे?
कारण त्यात करिष्मा कपूरच्या मुलांची नावं आणि पत्ते चुकीचे लिहिले असून, ते बनावट असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

करिष्मा कपूरच्या मुलांचं नेमकं म्हणणं काय आहे?
त्यांचा दावा आहे की संजय कपूर यांची दुसरी पत्नी प्रियाने संपत्तीवर ताबा मिळवण्यासाठी खोटं मृत्यूपत्र तयार केलं.

या प्रकरणात न्यायालयात पुढे काय होणार?
दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार असून, मृत्यूपत्राची सत्यता तपासण्यासाठी चौकशी सुरू आहे.

