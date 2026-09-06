/मलायका अरोरा 19 वर्ष लहान असलेल्या बिझनेसमॅनसोबत लग्न करणार? जाणून घ्या बातमी मागचं सत्य

Malaika Arora and Harsh Mehta : बॅालिवूड अभिनेत्री मलायका अरोरा ही सातत्याने तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत पाहायला मिळाली आहे. अभिनेता अर्जुन कपूरसोबत ब्रेकअप झाल्यानंतर व्यावसायिक हर्ष मेहतासोबत तिच्या मागील काही महिन्यांपासून नवा जोडले जात आहे. मलायक अनेकदा व्यावसायिक हर्ष मेहतासोबत एकत्र दिसली आहे, पण अजूनपर्यत अभिनेत्रीने त्याचबरोबर व्यावसायिक हर्ष मेहताने दोघांनीही त्यांचे नाते अधिकृत केलेले नाही. अर्जुन कपूरसोबतचे नाते सोशल मिडियावर अभिनेत्रीने अधिकृतपणे सांगितले होते. आता अनेक वृत्त समोर आले आहे की मलायका अरोरा आणि हर्ष मेहता हे दोघेही आता लग्न करणार आहेत पण या बातमीमध्ये किती तथ्य आहे? यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
'हिंदी रश'शी बोलताना विकी लालवानीने मलायका अरोरा आणि अर्जुन कपूरच्या नात्याबद्दल अनेक खुलासे केले. तो म्हणाला, "मलायका आणि अर्जुनने अधिकृतपणे त्यांचे नाते संपवण्याच्या सुमारे 8-10 महिने आधीपासूनच त्यांच्या ब्रेकअपच्या अफवा पसरत होत्या." मागील काही काळापासून मलायका अरोरा आणि अर्जुन कपूर यांचा ब्रेकअप झाला आहे असे वृत होते आता या अफवांवर दुजोरा मिळाला आहे. पुढे त्यांनी असेही म्हंटले की, त्याच्या ब्रेकअपचे कारण हे लग्न होते. अभिनेत्री मलायकाला लग्न करायचे होते आणि अर्जुन तयार नव्हता किंवा त्याला लग्न करायचे नव्हते. पण त्यावेळी मलायकाला लग्न करणे भाग होते. यामुळे त्यांच्यात दुरावा निर्माण झाला. मला वाटते की, हेच त्यांच्या ब्रेकअपचे कारण होते.
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मलायका अरोरा आणि अर्जुन कपूर यांच्या नात्याबद्दल सांगताना विकी लालवानी म्हणाले की, मलायका अरोरा आणि अर्जुन कपूर हे दोघेही प्रेमामध्ये होते, पण लग्नाच्या मुद्द्यामुळे ते वेगळे झाले. त्यावेळी मलायकाला अर्जुन खूप आवडायचा. मला खात्री आहे की तो तिला आजही आवडतो. पण बऱ्याच गोष्टींचा शेवट गोड होत नाही. आता अनेकांना प्रश्न आहे की, हर्ष मेहता आणि मलायका अरोरा हे दोघेही एकमेकांना डेट करत आहेत का?
अभिनेत्री मलायका अरोराचे मागील काही काळापासून हर्ष मेहतासोबत नाव जोडले जात आहे पण हे दोघे एकमेकांना डेट करत आहेत का? यावर विकी लालवानी म्हणाले की, मागील काही काळापासून या दोघांचे नाव जोडले जात आहे, ही अभिनेत्री हिऱ्यांचे व्यावसायिक हर्ष मेहता यांना डेट करत आहे. याबाबत ती म्हणाली, "सध्या मी ऐकत आहे की मलायका व्यावसायिक हर्ष मेहता यांच्यासोबत रिलेशनशिपमध्ये आहे. पण मला याची खात्री नाही. इंडस्ट्रीतील सूत्रांच्या मते मलायका अरोरा आणि हर्ष मेहता हे एक कपल आहेत."