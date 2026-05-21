/मलायका पुन्हा लग्न करणार? 19 वर्षीय लहान बॉयफ्रेंड हर्षसोबत घेतली आईची भेट...

बॉलिवूड अभिनेत्री मलायका अरोरा आपल्या खासगी आयुष्यामुळे कायमच चर्चेत असते. सध्या ती आपल्यापेक्षा 19 वर्षाने लहान असलेल्या डायमंड व्यापारी हर्ष मेहता याच्यासोबत दिसली आहे. यामुळे पुन्हा एकदा मलायका लग्न करणार? असा सवाल चर्चेत राहिला आहे.
बॉलिवूड दिवा मलायका अरोरा कोणत्या ना कोणत्या कारणाने कायमच चर्चेत असते. चाहत्यांना तिच्या खासगी आयुष्याबद्दल जाणून घेण्यात जास्त रस असतो. अगदी छोटी-मोठी अपडेट चाहत्यांना हवी असते. गेल्या काही दिवसांपूर्वी मुंबईत मलायका आपल्या आईला भेटण्यासाठी तिच्या घरी गेली होती. मलायका एकटी असती तर तिची एवढी चर्चा नसती झाली. पण तिच्यासोबत 19 वर्षाने लहान असलेला हर्ष मेहता दिसला होता. यानंतर तिचा फोटो सोशल मिडियावर प्रचंड व्हायरल झाला.
अरबाज खानशी घटस्फोट घेतल्यानंतर मलायका अरोरा अभिनेता अर्जुन कपूरला डेट करत होती. दोघांचं प्रेम त्यांनी कायमच व्यक्त केलं आहे. पण गेल्या काही वर्षांपासून डेट करत असलेले मलायका आणि अर्जुन एकमेकांपासून वेगळे झाले आहेत. ब्रेकअपनंतर दोघ मात्र कोणत्याही संकटात एकमेकांसोबत उभे राहिले. एवढंच नव्हे तर अर्जुनसोबत ब्रेकअप केल्यानंतर मलायका हर्ष मेहतासोबत दिसू लागली. अनेक सोशल कार्यक्रमात हे दोघं एकत्र दिसले.
हर्ष आणि मलायका एकमेकांच्या प्रेमात अतिशय सीरियस असल्याच दिसून येत आहे. या अगोदर फक्त दोघांच्या रोमान्सची चर्चा पाहायला मिळाली. मात्र त्यानंतर दोघं प्रत्येक इवेंट आणि फंक्शनमध्ये दिसतात. मलायका बॉयफ्रेंडसोबत मंदिरांतही जाताना दिसली. मात्र चाहत्यांना धक्का तेव्हा बसला जेव्हा मलायका हर्षसोबत आपल्या आईकडे गेलेली दिसली. 20 मे रोजी मलायका सलवार सूट घालून आपल्या आईकडे गेलेली दिसली. या दरम्यान हर्ष मेहता देखील तिच्या मागून गेल्याचा दिसला आणि चर्चांना उधाण आलं.
33 वर्षीय हर्ष मेहता हे हिऱ्यांचे व्यापारी आणि 'हर्ष सँकस मॅनेजमेंट'चे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. हर्ष काही सामान्य व्यक्ती नाही. तो कोट्यावधी रुपयांची मालमत्ता असलेला एक सुप्रसिद्ध व्यावसायिक आहे. त्याच्या एकूण निव्वळ संपत्तीबद्दल कोणतीही माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. हर्ष मलायकापेक्षा 19वर्षांनी लहान आहे. वृत्तानुसार, अर्जुन कपूरसोबत ब्रेकअप झाल्यानंतर 52वर्षीय मलायका अरोरा तिच्यापेक्षा 19 वर्षांनी लहान असलेल्या एका हिऱ्यांच्या व्यापाऱ्याला डेट करत आहे. अलीकडेच, मलायका आणि हर्ष यांचे काही फोटो सोशल मीडियावर समोर आले. हे फोटो रेडिटवर समोर आल्यानंतर, असे म्हटले जात होते की तिने हर्षसोबत इटलीमध्ये व्हॅलेंटाईन डे साजरा केला. या व्हायरल फोटोंमध्ये, दोघे इटलीच्या प्रसिद्ध ट्रेवी फाउंटन येथे दिसत आहेत. ओव्हरसाईज काळ्या रंगाचा ट्रेंच कोट घातलेली मलायका, ग्रे जॅकेटमध्ये स्टायलिश दिसणाऱ्या हर्षसोबत सेल्फी घेताना दिसत आहे.
मलायका आणि हर्ष यांच्यातील नातं दिवसेंदिवस वाढत असल्याच दिसत आहे. चाहत्यांनी या व्हिडीओ खाली वेगवेगळ्या कमेंट केल्या आहेत की, हँडसम बॉयफ्रेड. हे दोघं लग्न करणार का? अशी देखील चर्चा रंगली आहे. काहीजण मलायकाला ट्रोल करत आहेत. तर काही जण म्हणतात की, आपल्यापेक्षा 19 वर्षाने लहान असलेल्या मुलाला बॉयफ्रेंड बनवणे योग्य नाही.