Marathi News
Enrique कॉन्सर्टमध्ये मलाइकासोबत दिसला मिस्ट्री बॉय, डेटिंगच्या रुमर्स दरम्यान VIDEO VIRAL

अभिनेत्री मलाइका अरोरा कायमच चर्चेत राहिली आहे. कधी तिचं वय तर कधी तिचं नातं... एका कार्यक्रमात मलाइकासोबत एका मिस्ट्री बॉयची चर्चा होतेय, कोण आहे हा?  

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 2, 2025, 09:35 AM IST
Malaika Arora mystery boy video: एनरिक इग्लेसियस 13 वर्षांनंतर भारतात परतला आणि लगेचच मुंबईत एक शानदार कॉन्सर्ट आयोजित केला. त्याचे अनेक भारतीय चाहते त्यामुळे यावेळी अनेक बॉलिवूड स्टार्ससह, स्टायलिश पोशाखातही त्याच्या कॉन्सर्टमध्ये दिसले. 

एनरिकच्या कॉन्सर्टमध्ये मलायका दिसली

एनरिकच्या कॉन्सर्टला अनेक प्रसिद्ध बॉलीवूड सेलिब्रिटी उपस्थित होते आणि त्यापैकी मलायका अरोरा होती, ज्यांनी या कार्यक्रमाचा पुरेपूर आनंद घेतला. मलायकाचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले आणि यासोबतच, एका गूढ म्हणजे तिच्यासोबत एक मिस्ट्री बॉय दिसत आहे. अनेक व्हिडीओत तिच्यासोबत तो सतत दिसत आहे. 

कोण आहे मिस्ट्री बॉय?

मलायका अरोराच्या समोर आलेल्या व्हिडिओमध्ये ती एका मुलासोबत दिसत आहे. तो मुलगा मलायकाच्या शेजारी उभा आहे आणि तिने मॅचिंग व्हाईट शर्ट घातलेला दिसत आहे. शिवाय, मलायका त्या पुरूषाच्या कानात काहीतरी कुजबुजतानाही दिसत आहे.

मात्र सत्य असं आहे की, मलायका अरोरासोबत दिसणारा मिस्ट्री बॉय राहुल विजय आहे. हा एक स्टायलिश असून मलायकाचा मुलगा अरहानचा मित्र आहे. राहुल विजय हा एक टॉप बॉलीवूड स्टायलिस्ट आहे ज्याने सारा अली खान, अर्जुन कपूर आणि विकी कौशल सारख्या स्टार्ससोबत काम केले आहे. त्याने GQ इंडिया आणि एले सारख्या प्रतिष्ठित फॅशन मासिकांमध्येही भूमिका बजावल्या आहेत.

लोकांच्या प्रतिक्रिया

हा व्हिडिओ समोर येताच लोकांच्या नजरा त्या मुलावर खिळल्या. लोकांनी कमेंट्स सेक्शनमध्ये विविध कमेंट्स टाकायला सुरुवात केली. एका व्यक्तीने लिहिले, "काहीही असो... तो खूप देखणा आहे." दुसऱ्या वापरकर्त्याने लिहिले, "तो मुलगा अतिशय गोंडस आहे." दुसऱ्या एका वापरकर्त्यानेही याच भावनेला दुजोरा देत या मिस्ट्री बॉयला क्यूट म्हटले. शिवाय, काहींनी त्याला अर्जुन कपूरपेक्षाही जास्त देखणा म्हटले.  काही वापरकर्त्यांनी अफवा फेटाळून लावल्या. एकाने म्हटले, "खोटी माहिती, तो तिचा मॅनेजर आहे." दुसऱ्याने लिहिले, "तो मॅनेजर आहे."

कॉन्सर्टमध्ये मलायकाचा ग्लॅमरस लूक

पांढऱ्या रंगाच्या फिटेड टँक टॉपमध्ये मलायका खूपच सुंदर दिसत होती. तिने तपकिरी रंगाच्या ट्राउझर्स आणि स्लीक व्हाईट बेल्टसोबत तो पेअर केला होता. तिने सोनेरी बांगड्या, नाजूक सोन्याची चेन आणि कमीत कमी मेकअप केला होता, त्यामुळे तिचे लांब तांबूस केस मोकळे राहिले होते. प्रेक्षकांमध्ये उभी राहून, मलायकाने एनरिकच्या हिट्सवर टाळ्या वाजवल्या, हात हलवत आणि फ्लाईंग किस दिलं.

मलायकाचे खासगी आयुष्य

मलायका अरोराने 1998 मध्ये अभिनेता आणि निर्माता अरबाज खानशी लग्न केले. 19 वर्षांच्या लग्नानंतर, या जोडप्याने घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला आणि 2017 मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला. त्यांना एक मुलगा, अरहान खान आहे. घटस्फोटानंतर, मलायका अर्जुन कपूरसोबत रिलेशनशिपमध्ये होती, परंतु काही वर्षांनी त्यांचे ब्रेकअप देखील झाले.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Malaika Arora Sparks Dating Rumours 3rd timemalaika arora ageMalaika Arora Trollmalaika arora viral videoमलायका अरोरा वायरल वीडियो

इतर बातम्या

मनोरंजन