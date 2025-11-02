Enrique कॉन्सर्टमध्ये मलाइकासोबत दिसला मिस्ट्री बॉय, डेटिंगच्या रुमर्स दरम्यान VIDEO VIRAL

Malaika Arora mystery boy video: एनरिक इग्लेसियस 13 वर्षांनंतर भारतात परतला आणि लगेचच मुंबईत एक शानदार कॉन्सर्ट आयोजित केला. त्याचे अनेक भारतीय चाहते त्यामुळे यावेळी अनेक बॉलिवूड स्टार्ससह, स्टायलिश पोशाखातही त्याच्या कॉन्सर्टमध्ये दिसले.
एनरिकच्या कॉन्सर्टला अनेक प्रसिद्ध बॉलीवूड सेलिब्रिटी उपस्थित होते आणि त्यापैकी मलायका अरोरा होती, ज्यांनी या कार्यक्रमाचा पुरेपूर आनंद घेतला. मलायकाचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले आणि यासोबतच, एका गूढ म्हणजे तिच्यासोबत एक मिस्ट्री बॉय दिसत आहे. अनेक व्हिडीओत तिच्यासोबत तो सतत दिसत आहे.
मलायका अरोराच्या समोर आलेल्या व्हिडिओमध्ये ती एका मुलासोबत दिसत आहे. तो मुलगा मलायकाच्या शेजारी उभा आहे आणि तिने मॅचिंग व्हाईट शर्ट घातलेला दिसत आहे. शिवाय, मलायका त्या पुरूषाच्या कानात काहीतरी कुजबुजतानाही दिसत आहे.
मात्र सत्य असं आहे की, मलायका अरोरासोबत दिसणारा मिस्ट्री बॉय राहुल विजय आहे. हा एक स्टायलिश असून मलायकाचा मुलगा अरहानचा मित्र आहे. राहुल विजय हा एक टॉप बॉलीवूड स्टायलिस्ट आहे ज्याने सारा अली खान, अर्जुन कपूर आणि विकी कौशल सारख्या स्टार्ससोबत काम केले आहे. त्याने GQ इंडिया आणि एले सारख्या प्रतिष्ठित फॅशन मासिकांमध्येही भूमिका बजावल्या आहेत.
हा व्हिडिओ समोर येताच लोकांच्या नजरा त्या मुलावर खिळल्या. लोकांनी कमेंट्स सेक्शनमध्ये विविध कमेंट्स टाकायला सुरुवात केली. एका व्यक्तीने लिहिले, "काहीही असो... तो खूप देखणा आहे." दुसऱ्या वापरकर्त्याने लिहिले, "तो मुलगा अतिशय गोंडस आहे." दुसऱ्या एका वापरकर्त्यानेही याच भावनेला दुजोरा देत या मिस्ट्री बॉयला क्यूट म्हटले. शिवाय, काहींनी त्याला अर्जुन कपूरपेक्षाही जास्त देखणा म्हटले. काही वापरकर्त्यांनी अफवा फेटाळून लावल्या. एकाने म्हटले, "खोटी माहिती, तो तिचा मॅनेजर आहे." दुसऱ्याने लिहिले, "तो मॅनेजर आहे."
पांढऱ्या रंगाच्या फिटेड टँक टॉपमध्ये मलायका खूपच सुंदर दिसत होती. तिने तपकिरी रंगाच्या ट्राउझर्स आणि स्लीक व्हाईट बेल्टसोबत तो पेअर केला होता. तिने सोनेरी बांगड्या, नाजूक सोन्याची चेन आणि कमीत कमी मेकअप केला होता, त्यामुळे तिचे लांब तांबूस केस मोकळे राहिले होते. प्रेक्षकांमध्ये उभी राहून, मलायकाने एनरिकच्या हिट्सवर टाळ्या वाजवल्या, हात हलवत आणि फ्लाईंग किस दिलं.
मलायका अरोराने 1998 मध्ये अभिनेता आणि निर्माता अरबाज खानशी लग्न केले. 19 वर्षांच्या लग्नानंतर, या जोडप्याने घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला आणि 2017 मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला. त्यांना एक मुलगा, अरहान खान आहे. घटस्फोटानंतर, मलायका अर्जुन कपूरसोबत रिलेशनशिपमध्ये होती, परंतु काही वर्षांनी त्यांचे ब्रेकअप देखील झाले.