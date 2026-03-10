English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • मनोरंजन
  • मिस्ट्री मॅनसोबत मलायका अरोरा झाली स्पॉट, कोजी व्हिडीओमुळे सोशल मीडियावर चर्चा

मिस्ट्री मॅनसोबत मलायका अरोरा झाली स्पॉट, कोजी व्हिडीओमुळे सोशल मीडियावर चर्चा

मलायका अरोराचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये, अभिनेत्री सोहराब बेदीसोबत आरामात नाचताना दिसत आहे. चाहते व्हिडिओवर उत्साहाने प्रतिक्रिया देत आहेत. मलायका अरोरा आणि सोहराब बेदी यांच्या नात्याबद्दल जोरदार चर्चा रंगली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 10, 2026, 11:06 PM IST
मलायका अरोरा अनेकदा कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे चर्चेत असते, कधी तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल तर कधी तिच्या व्यावसायिक आयुष्याबद्दल. दरम्यान, अभिनेत्रीच्या एका व्हिडिओने सोशल मीडियावर खळबळ उडवून दिली आहे. व्हायरल व्हिडिओमध्ये, अभिनेत्री स्प्लिट्सव्हिला X6 फेम सोराब बेदीसोबत आरामात नाचताना दिसत आहे. हा व्हिडिओ एका पार्टीचा असल्याचे दिसते. वृत्तानुसार, हा व्हायरल व्हिडिओ मलायका अरोराच्या नव्याने उघडलेल्या रेस्टॉरंट "स्वीनी" मध्ये झालेल्या सेलिब्रेशन पार्टीचा आहे.

 मलायकासोबत पार्टी एन्जॉय करताना

व्हायरल क्लिपमध्ये, सोराब आणि मलायका पार्टीमध्ये नाचताना आणि एन्जॉय करताना दिसत आहेत. सोहराब बेदीनेही या अद्भुत संध्याकाळची काही झलक सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. फोटोंमध्ये, तो मलायका आणि मित्रांसोबत पोज देताना आणि पार्टी एन्जॉय करताना दिसत आहे. सौरबने मलायकाला तिच्या नवीन रेस्टॉरंटसाठी शुभेच्छाही दिल्या. त्यानंतर मलायकाने आभार मानले. मलायका अरोरा तिच्या व्हायरल व्हिडिओमुळे पुन्हा एकदा लक्ष वेधून घेत आहे. यापूर्वी, रोममधील तिचा एक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता.

यामागील कारण म्हणजे त्या फोटोमध्ये मलायकासोबत हिरे व्यापारी हर्ष मेहता देखील दिसला होता. अनेक वृत्तांतांमध्ये दावा करण्यात आला होता की हा फोटो व्हॅलेंटाईन डे ट्रिपचा होता. दोघेही रोमच्या लोकप्रिय ट्रेव्ही फाउंटनमध्ये एकत्र दिसले होते. त्यानंतर दोघांच्या अफेअरच्या अफवा पसरू लागल्या.

मलायका अरोराचे पूर्वी अरबाज खानशी लग्न झाले होते. त्यांनी 1998 मध्ये लग्न केले आणि 2017 मध्ये घटस्फोट घेतला. अरबाजपासून घटस्फोट घेतल्यानंतर मलायका अर्जुन कपूरला डेट करत होती. हे नातेही फार काळ टिकले नाही. अरबाज आणि मलायका यांना एख मुलगा आहे. घटस्फोटानंतर या दोघांचं आयुष्य पूर्णपणे बदललं आहे. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

