53 व्या वर्षीही मलायका कशी दिसते 30 ची, महागड्या क्रीम नाही तर 'हे' आहे स्किन रहस्य

Malaika Arora : बॉलिवूडची ग्लॅमरस क्वीन आणि फिटनेस आयकॉन मलायका अरोरा हिचं नाव ऐकलं की मनात येतं सौंदर्य, स्टाईल आणि आत्मविश्वास! 52 व्या वर्षीही तिच्या चेहऱ्यावरचा ग्लो 30 वर्षांच्या तरुणीसारखा आहे. तिचा मुलगा अरहान खान आता 22 वर्षांचा असून मलायका अजूनही बॉलिवूडच्या सर्वात फॅशनेबल आणि फिट अभिनेत्रींपैकी एक आहे. आज ती तिचा 53 वा वाढिदवस साजरा करत आहे.
मलायका केवळ अभिनेत्री नसून बिझनेसवूमन देखील आहे. तिने फिटनेस आणि लाइफस्टाइलशी संबंधित अनेक ब्रँड्स सुरु केले आहेत. काही व्यवसाय यशस्वी ठरले नाहीत तरी ती आजही स्वतःच्या मेहनतीवर उभी आहे. अनेक जबाबदाऱ्यांसाठी असूनही ती स्वतःसाठी वेळ काढते. शारीरिक, मानसिक आणि त्वचेच्या आरोग्यासाठी.
मलायका मानते की शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याइतकंच त्वचेचं आरोग्य महत्त्वाचं आहे. वाढत्या वयासोबत त्वचेला सूक्ष्म रेषा, सुरकुत्या आणि पिग्मेंटेशन येतात. म्हणूनच त्वचा टवटवीत, टाईट आणि ग्लोइंग ठेवण्यासाठी ती खास घरगुती नुस्खा वापरते.
महागडे क्रीम्स आणि केमिकलयुक्त प्रॉडक्ट्स वापरण्याऐवजी मलायका तिच्या किचनमध्ये उपलब्ध साध्या गोष्टींचा वापर करते. ज्यामध्ये कॉफी पावडर, साखर (पांढरी किंवा ब्राऊन) नारळ तेल.
एका भांड्यात कॉफी पावडर घ्या, त्यात ब्राऊन शुगर मिसळा (पांढरी साखर सुद्धा चालेल). आता त्यात काही थेंब नारळ तेलाचे घाला. सर्व घटक चांगले एकत्र करून एकसंध पेस्ट तयार करा.
ही पेस्ट चेहऱ्यावर हलक्या हाताने सर्क्युलर मोशनमध्ये 2-3 मिनिटे मालिश करा. मग कोमट पाण्याने चेहरा धुवा. चेहऱ्यावर ताजेपणा, स्वच्छता आणि नैसर्गिक ग्लो दिसून येईल.
मलायका अरोरा सांगते की, निसर्गात इतकी संपत्ती आहे मग महागड्या केमिकल्सची गरजच काय? नैसर्गिक गोष्टी वापरल्याने त्वचा दीर्घकाळ निरोगी आणि सुंदर राहते. 52 व्या वर्षीही तिचा तेजस्वी चेहरा आणि आत्मविश्वास हेच तिच्या संतुलित जीवनशैलीचं प्रतिक आहे. तिचा हा सोपा पण प्रभावी कॉफी-साखर-नारळ तेल स्क्रब तुम्हीही घरी करून पाहू शकता.
FAQ
मलायका अरोरा सध्या किती वर्षांची आहे आणि तिच्या वैयक्तिक आयुष्यात काय विशेष आहे?
मलायका अरोरा आज तिचा ५३ वा वाढदिवस साजरा करत आहे. ५२ व्या वर्षीही तिचा ग्लो आणि आत्मविश्वास ३० वर्षांच्या तरुणीसारखा आहे. तिचा मुलगा अरहान खान आता २२ वर्षांचा आहे. ती बॉलिवूडची फिटनेस आयकॉन आणि फॅशनेबल अभिनेत्री म्हणून ओळखली जाते.
मलायका अरोरा केवळ अभिनेत्री नाही तर बिझनेसवूमन म्हणून काय करत आहे?
मलायका फिटनेस आणि लाइफस्टाइलशी संबंधित अनेक ब्रँड्स सुरू केली आहेत. काही व्यवसाय यशस्वी झाले नाहीत तरी ती स्वतःच्या मेहनतीवर उभी आहे. अनेक जबाबदाऱ्यांमधूनही ती शारीरिक, मानसिक आणि त्वचेच्या आरोग्यासाठी वेळ काढते.
मलायका अरोरा त्वचेच्या सौंदर्यासाठी काय मानते आणि का?
मलायका मानते की सौंदर्य म्हणजे फक्त फिटनेस नाही, तर शारीरिक, मानसिक आणि त्वचेचं आरोग्य महत्त्वाचं आहे. वाढत्या वयासोबत येणाऱ्या सुरकुत्या आणि पिग्मेंटेशनसाठी ती महागड्या क्रीम्सऐवजी नैसर्गिक उपाय वापरते, ज्यामुळे त्वचा दीर्घकाळ निरोगी राहते.