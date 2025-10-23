English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

नणंदेच्याच Ex बॉयफ्रेंडवर भाळलेली 'ही' बोल्ड अभिनेत्री, व्हायचं होतं शिक्षिका पण 'आयटम साँग'नं दिली प्रसिद्धी

बॉलिवूड इंडस्ट्रीमध्ये असंख्य आयटम गर्ल आहेत ज्यांनी त्यांच्या आकर्षक डान्सने प्रेक्षकांची मनं जिंकली आणि इंडस्ट्रीमध्ये एक वेगळे स्थान मिळवले आहे. अशीच एक आयटम गर्ल दशकांपसून  सिनेसृष्टीवर राज्या करतेय, जिच्या डान्स मूव्हजवर लाखो चाहते क्षणातच फिदा होतात. जाणून घ्या ही लोकप्रिय अभिनेत्री आहे तरी कोण?

Updated: Oct 23, 2025, 12:55 PM IST
नणंदेच्याच Ex बॉयफ्रेंडवर भाळलेली 'ही' बोल्ड अभिनेत्री, व्हायचं होतं शिक्षिका पण 'आयटम साँग'नं दिली प्रसिद्धी
(photo credit - Social Media)

Malayka arora: बॉलिवूडची आयटम गर्ल मलायका अरोरा आज (22 ओक्टोबर 2025) तिचा 52 वा वाढदिवस साजरा करत असून ती 52व्या वर्षीसुद्धा अगदी 25 वर्षाच्या तरूणी सारखी दिसते. त्यामुळे तिच्या चाहत्यांना वटते की दिवसेंदिवस मलयकाच वय कमी होत जात आहे. मलायका या वयातही अतिशय फिट आहे. तर तिच्या वाढदिसाच्यानिमित्ताने तिच्या आयुष्यातील रंजक माहिती जाणून घ्या.

Add Zee News as a Preferred Source

लहानपणाचे वास्तव
23 ऑक्टोबर 1973 रोजी मुंबईमध्ये जन्मलेल्या मलायकाच्या लहानपणाची परिस्थीती बेताची हेती. मलायका फक्त 11 वर्षांची असताना तिचे आईवडील अनिल अरोरा आणि तिची आई जॉइस पॉलीकॉर्प वेगळे झाले. या कठीण काळात तिच्या आईने दोन्ही मुली, मलायका आणि अमृता यांचे संगोपन केले आणि मुंबईतील चेंबूर येथे एका लाहनश्या खोलीत नवीन आयुष्य सुरु केलं. पढे मलायकाने स्वामी विवेकानंद शाळेत शिक्षण घेतले मात्र त्यानंतरचे शिक्षण तिला पुर्ण करता आले नाही. घारतील गरजा भागवण्यसाठी तिने लहान वयातच मोडलिंगच्या क्षेत्रत पाऊल टाकलं.

शिक्षिका व्हयचं होतं पण...
मलायका आभ्यासात खूप हुशार होती. तिच्या काकू मुख्यध्यापिका होत्या त्यांना पहून मलायकाने प्राध्यापक व्हायच ठरवलं होतं. पण, नियतीला काही दुसरं मान्य होतं. अशा प्रकारे शिक्षिका व्हायचं स्वपनं पाहणरी मलायक आज टॉपची 'आयटम गर्ल' बनली. मोडलिंग, टीव्ही शो करत तिने तिची ओळख निर्माण केली आणि शेवटी तिला शाहरुख खानसोबत एका गाण्यात काम करण्यची संधी मिळाली. ते गाणं होतं 'चल छैया छैया', या गाण्याने तिला रातोरात स्टार बनवलं.

हे ही वाचा: दुबईत हॉटेल... प्रोडक्शन हऊस...‘बाहुबली’फेम प्रभास आहे उद्योगपती! जाणून घ्या लक्झरी लाइफस्टाईलबद्दल

झटपट पैसे कमावण्यच्या नादात..

घरची परिस्थीती स्थिरावण्यासाठी मलायका झटपट पैसे कमावण्याच्या नादात मोडलिंगकडे वळली आणि आज ती नामांकित डान्सर पैकी एक असून तिने 'मुन्नी बदनाम हुई', 'अनारकली डिस्को चली', 'पांडेजी सिटी' यांसारख्या बऱ्याच गाण्यांमध्ये धमाकेदार डान्स केला. त्यासोबतच अनेक चित्रपटांमध्ये महत्तवाच्या भुमिका साकरल्या आहेत. 

नणंदेच्याच Ex बॉयफ्रेंडवर भाळली
मलायका आणि अरबाज खान यांनी एकमेकांना तब्बल आठ वर्षे डेट केल्यानंतर 1998 लग्न केलं असून ते 2002 मध्ये एका मूलाचे पालकदेखील झाले. काही वर्षांनी हे नाते संपुष्टात आले. त्यानंतर मलायकाने तिच्यापेक्षा 12 वर्षांनी लहान असलेल्या अर्जून कपूला डेट केले. एकेकाळी अर्जुन कपूर हा अरबाजची बहिण अर्पिताचा बॉयफ्रेंड होता. पुढे याच अर्जुन कपूरसोबतही तिचा ब्रेकअप झाल्याचं वृत्त समोर आलं.

About the Author
Tags:
malaika aroraindian actressstory of malaika's lifemalaika and aarbaaz khanmalaika aroara and arjun kapoor

इतर बातम्या

तुम्ही दूध पिताय की रबर? VIDEO पाहून पायाखालची जमिन सरकेल.....

भारत