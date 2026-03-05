क्षेपणास्त्र हल्ल्यातून थोडक्यात बचावली मलायका अरोराची आई, म्हणाली, 'माझ्या डोळ्यांसमोर...'

पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या वाढत्या तणावाचा परिणाम आता आंतरराष्ट्रीय विमानसेवेवरही दिसू लागला आहे. अनेक उड्डाणे रद्द किंवा उशिराने होत असल्यामुळे अनेक प्रवासी परदेशात अडकले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर बॉलिवूड अभिनेत्री मलायका अरोराची 72 वर्षीय आई जॉयस अरोरा सध्या दुबईमध्ये अडकल्या असल्याची माहिती समोर आली आहे. ३ मार्च रोजी मुंबईला परतण्यासाठी त्यांचे उड्डाण निश्चित होते, मात्र पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि सुरक्षेच्या कारणांमुळे त्यांची फ्लाइट अचानक रद्द करण्यात आली.
जॉयस अरोरा यांनी ई-टाइम्सशी संवाद साधताना या संपूर्ण परिस्थितीबाबत माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, त्या 3 मार्च रोजी दुबईहून मुंबईला परतण्याच्या तयारीत होत्या. मात्र शेवटच्या क्षणी त्यांना उड्डाण रद्द झाल्याचा संदेश मिळाला. सध्याच्या परिस्थितीबद्दल बोलताना त्यांनी सांगितले, 'मी इथे सुरक्षित असल्याचे वाटते. दुबईमध्ये सुरक्षेची चांगली व्यवस्था आहे. मात्र एक प्रसंग खूप धक्कादायक होता. मी स्वतःच्या डोळ्यांनी आकाशात क्षेपणास्त्रे अडवताना पाहिले. तो क्षण खरोखरच भीतीदायक होता. तरीही दुबईचे सैन्य आणि सुरक्षा यंत्रणा परिस्थिती हाताळण्यात चांगले काम करत आहेत.'
त्यांनी पुढे सांगितले की, या परिस्थितीमुळे त्यांच्या कुटुंबीयांची चिंता वाढली आहे. मलायका अरोरा आणि अमृता अरोरा या दोघीही सतत त्यांच्या संपर्कात असून दिवसातून तीन ते चार वेळा फोन करून त्यांची चौकशी करत आहेत. “माझ्या मुली सतत माझ्याशी बोलत असतात आणि माझ्या सुरक्षिततेबद्दल खात्री करत असतात,” असे जॉयस यांनी सांगितले. विमानसेवा हळूहळू पुन्हा सुरू होत असल्याची माहिती मिळाल्याने त्या लवकरच मुंबईला परतण्याची आशा व्यक्त करत आहेत.
जॉयस अरोरा या दुबईला वैयक्तिक कारणासाठी गेल्या होत्या. त्यांच्या मोठ्या बहिणीचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी त्या दुबईला गेल्या होत्या. योगायोगाने 2 मार्च रोजी जॉयस अरोरा यांचाही वाढदिवस असतो. त्यामुळे कुटुंबीयांनी अलीकडेच दुबईमध्ये त्यांचा वाढदिवस साजरा केला होता. या खास प्रसंगी मुलगी मलायका अरोराने आईसोबतचा एक भावनिक फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत तिला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या होत्या.
दरम्यान, पश्चिम आशियातील तणावामुळे अनेक भारतीय नागरिक आणि कलाकारांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. गायक अभिजीत भट्टाचार्य यांनीही या परिस्थितीबाबत सोशल मीडियावर पोस्ट करत भारत सरकारला मदतीचे आवाहन केले आहे. त्यांनी इन्स्टाग्रामवर पोस्ट करत दुबईमध्ये अडकलेल्या त्यांच्या मुलाला सुरक्षितपणे भारतात परत आणण्यासाठी सरकारने मदत करावी अशी विनंती केली.
काही कलाकार मात्र या परिस्थितीतून सुरक्षितपणे भारतात परतले आहेत. अभिनेत्री ईशा गुप्ता काही दिवसांपूर्वी दुबईमध्ये अडकली होती. मात्र रविवारी ती सुरक्षितपणे भारतात परतली. घरी परतल्यानंतर तिने इन्स्टाग्रामवर पोस्ट करत चाहत्यांना माहिती दिली. तिने लिहिले, 'मी घरी परतले आहे. तुमच्या प्रार्थना आणि शुभेच्छांसाठी धन्यवाद. आम्ही ज्या परिस्थितीत होतो ती खूप कठीण होती. सुरक्षित परत येणे ही खरोखर देवाची कृपा आहे.'
याशिवाय अभिनेत्री सोनल चौहानही काही काळ दुबईमध्ये अडकली होती. मात्र तीही आता भारतात परतण्याच्या मार्गावर आहे. मुंबईकडे रवाना होताना तिने इन्स्टाग्राम स्टोरीवर दुबईतील काही दृश्ये आणि फ्लाइटचा फोटो शेअर केला. त्या पोस्टमध्ये तिने ‘आय अॅम कमिंग होम’ हे गाणे लावत भारतात परतत असल्याची माहिती चाहत्यांसोबत शेअर केली.
पश्चिम आशियातील तणावाचा परिणाम केवळ राजकीय किंवा लष्करी पातळीवरच नाही, तर सामान्य नागरिक आणि प्रवाशांवरही होत असल्याचे या घटनांमधून स्पष्ट होत आहे. अनेक प्रवासी उड्डाणे रद्द झाल्यामुळे विविध देशांमध्ये अडकले असून परिस्थिती सामान्य होण्याची वाट पाहत आहेत.