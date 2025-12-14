English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मल्याळम चित्रसृष्टीवर शोककळा; अखिल विश्वनाथची घरात आत्महत्या, नेमकं काय घडलं?

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 14, 2025, 06:31 PM IST
Akhil Vishwanath Death: मल्याळम चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता अखिल विश्वनाथने वयाच्या अवघ्या 30व्या वर्षी जगाचा निरोप घेतला आहे. गुरुवारी, 11 डिसेंबर रोजी त्याने आत्महत्या केल्याची माहिती समोर आली असून, त्याचा मृतदेह त्याच्या घरी आढळून आला. या घटनेमुळे अखिलच्या कुटुंबीयांसह मित्रपरिवार आणि चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, अखिलच्या आई गीता कामावर जाण्याची तयारी करत असताना त्यांनी घरात आपल्या मुलाला लटकलेल्या अवस्थेत पाहिले. तात्काळ मदतीसाठी प्रयत्न करण्यात आले, मात्र अखिलचे निधन झाल्याचे निष्पन्न झाले. घटनेनंतर परिसरात शोककळा पसरली असून, पोलिसांनी या प्रकरणाची नोंद घेऊन पुढील तपास सुरू केला आहे.

 पोलिसांकडून तपास सुरू 

चित्रपटांव्यतिरिक्त अखिल कोट्टली येथे एका मोबाईल फोन दुकानात मेकॅनिक म्हणून काम करत होता. मात्र, काही काळापासून तो कामावर जात नसल्याचेही समोर आले आहे. वैयक्तिक आणि कौटुंबिक अडचणींमुळे तो खूप तणावात होता का, याबाबत तपास सुरू आहे.

अखिलच्या कुटुंबावर आधीच संकटांची छाया होती. त्यांच्या वडिलांचा, चुंकल चेंचेरिवलप्पिल यांचा, सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी झालेल्या रस्ता अपघातात गंभीर जखमी झाले होते. स्कूटीला कारची धडक बसल्याने ते जखमी झाले असून सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. ते व्यवसायाने ऑटो रिक्षा चालक आहेत.

 अभिनयाचे विशेष कौतुक 

अखिल विश्वनाथला दिग्दर्शक सनल कुमार शशिधरन यांच्या ‘चोला’ या चित्रपटासाठी विशेष ओळख मिळाली होती. या चित्रपटात त्याने प्रमुख भूमिका साकारली होती. ‘चोला’ला 2019 साली केरळ राज्य चित्रपट पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. त्याच्या अभिनयाचे विशेष कौतुक झाले होते.

अखिलने बालकलाकार म्हणूनही आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली होती. ‘मंगंडी’ या चित्रपटात त्याने आपल्या भाऊ अरुणसोबत अभिनय केला होता. या चित्रपटातील उत्कृष्ट अभिनयासाठी दोन्ही भावांना केरळ राज्य सरकारकडून ‘सर्वोत्कृष्ट बालकलाकार’ पुरस्कार देण्यात आला होता.

एक आशादायी अभिनेता अचानक काळाच्या पडद्याआड गेल्याने मल्याळम चित्रसृष्टीत हळहळ व्यक्त केली जात आहे. अखिल विश्वनाथच्या जाण्याने चित्रपटसृष्टीने एक प्रतिभावान कलाकार गमावला आहे

