प्रसिद्ध अभिनेत्याचा भीषण कार अपघातात मृत्यू; पत्नी क्रिटीकल अवस्थेत रुग्णालयात दाखल

Famous Actor Died In Car Accident Wife Critical: पत्नीसोबत प्रवास करत असतानाच झालेल्या भीषण अपघातामध्ये एका प्रसिद्ध अभिनेत्याचा दुर्देवी मृत्यू झाला आहे. ही बातमी मल्याळम चित्रपटसृष्टीमधून समोर आली असून मयत अभिनेत्याचं नाव संतोष नायर असं आहे. संतोष हे 65 वर्षांचे होते. या कार अपघातामध्ये संतोष गंभीर जखमी झाले होते. केरळमधील पाथानमथिट्टा शहरामधील एनाथजवळ त्यांच्या कारचा अपघात झाला. संतोष यांची कार एका ट्रकला धडकली. अपघातानंतर संतोष आणि त्यांच्या पत्नीला तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांच्यावर उपचार सुरु होते. ते या अपघातामधून बचावल्याने ते लवकरच बरे होऊन परततील असं वाटत असतानाच अचानक त्यांचं निधन झाल्याने चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे.
या कार अपघातात संतोष नायर त्यांच्यासोबतच त्यांची पत्नी राजलक्ष्मी गंभीर जखमी झाले होते. त्यांना अडूर येथील एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. रुग्णालयात संतोष नायर यांच्यावर उपचार सुरू असताना, त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यांची प्रकृती खालावली. यातच त्यांचा मृत्यू झाला. राजलक्ष्मी यांच्यावर उपचार सुरू आहेत, परंतु त्यांची प्रकृती अजूनही गंभीर आहे.
संतोष नायर यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, त्यांचे वडील सी. एन. केशवन नायर हे निवृत्त प्राचार्य होते. त्यांची आई पी. राजलक्ष्मीअम्मा या निवृत्त शिक्षिका होत्या. सुरुवातीला ते पेट्टा येथे आपल्या दोन बहिणींसोबत राहत होते. मात्र आई-वडील इथिओपियाला गेल्यानंतर त्याच्या आजी-आजोबांनी त्याचे पालनपोषण केले.
संतोष नायर यांच्या कारकिर्दीबद्दल बोलायचं झाल्यास त्यांनी 1982 मध्ये 'इथू नांगलुडे कथा' या चित्रपटाद्वारे चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केले. आपल्या पहिल्याच चित्रपटातून त्यांनी प्रेक्षकांवर आपली छाप पाडली. आपल्या कारकिर्दीत त्यांनी 100 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केले. मुख्य भूमिकांबरोबरच त्यांनी खलनायक, सहायक अभिनेता म्हणूनही उत्तम काम केलं. संतोष यांनी अनेक चित्रपटांमध्ये विनोदी भूमिकाही साकारल्या. चित्रपटांव्यतिरिक्त, त्यांनी छोट्या पडद्यावरही आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकली. 10 एप्रिल रोजी संतोष नायर यांनी अभिनय केलेला 'मोहिनीअट्टम' हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. हाच त्यांचा शेवटचा चित्रपट ठरला.
संतोष नायर यांच्या निधनाने चाहत्यांना धक्का बसला आहे. संतोष नायर हे वयाची साठी ओलांडल्यानंतरही मनोरंजनसृष्टीमध्ये सक्रिय होते आणि उत्तम काम करत होते. त्यांच्या आकस्मिक निधनाने मल्याळम मनोरंजन सृष्टीला मोठा धक्का बसला आहे.