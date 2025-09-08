गजरा माळला म्हणून विमानतळावर अभिनेत्रीला ठोठावला 1.14 लाखांचा दंड; म्हणाले 'तुम्ही जे करताय ते...'; VIDEO व्हायरल

भारतामध्ये एखाद्या महिलेने केसात गजरा माळणं हे सामान्य आहे. दक्षिण भारतात तर महिला तर नेहमीच केसात गजरा माळत असतात. पण केसात गजरा माळणं एका मल्याळम अभिनेत्रीला महागात पडलं असून, चक्क 1 लाख 14 हजारांचा दंड ठोठावला आहे. ऑस्ट्रेलियातील मेलबर्न विमानतळावर हा प्रकार घडला आहे. दंड ठोठावण्यागे मोगऱ्याची फुलं कारणीभूत ठरली आहेत. ऑस्ट्रेलियात मोगराच्या फुलांना परवानगी नाही.
मल्याळी असोसिएशन ऑफ व्हिक्टोरियाने आयोजित केलेल्या ओणम उत्सवात सहभागी होण्यासाठी अभिनेत्री नव्या नायरा ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याचं आमंत्रण दिलं होतं. यावेळी नव्याला मेलबर्न आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर थांबवण्यात आलं. 15 सेमी लांबीचा मोगऱ्याच्या फुलांचा गजरा घेऊन गेल्याबद्दल तिला 1 लाखांपेक्षा जास्त दंड ठोठावण्यात आला.
"मी इथे येण्यापूर्वी, माझ्या वडिलांनी माझ्यासाठी मोगऱ्याची फुलं विकत घेतली. त्यांनी ती दोन भागांमध्ये कापली आणि मला दिली. मी पोहोचेपर्यंत फुलं कोमेजून जातील म्हणून त्यांनी मला कोचीहून सिंगापूरला जाताना केसात ती माळण्यास सांगितलं. त्यांनी मला दुसरा माझ्या हँडबॅगमध्ये ठेवण्यास सांगितला जेणेकरून मी सिंगापूरहून पुढील प्रवासात घालू शकेन. मी ते माझ्या कॅरी बॅगमध्ये ठेवले होते," असं नव्याने एका सार्वजनिक कार्यक्रमादरम्यान सांगितले.
"मी जे केलं ते कायद्याच्या विरोधात होतं. ती माझ्याकडून नकळत झालेली चूक होती. पण अज्ञान हे निमित्त नाही. 15 सेमी मोगऱ्याच्या फुलांचा गजरा आणल्याबद्दल अधिकाऱ्यांनी मला 1980 ऑस्ट्रेलियन डॉलर (1.14 लाख रुपये) दंड भरण्यास सांगितलं. चूक ही चूक असते, जरी ती जाणूनबुजून केलेली नव्हती. त्यांनी मला सांगितले की दंड 28 दिवसांच्या आत भरावा लागेल," असं ती पुढे म्हणाली.
पण या प्रकारामुळे नव्याचा उत्साह कमी झाला नाही. तिने ओणम साजरा करतानाचा एक रील शेअर केला. दोन दिवसांपूर्वी, मेलबर्नला जाण्यापूर्वी, नव्याने विमानाच्या आत काही फोटो देखील शेअर केले होते. फोटोंमध्ये ती तिच्या केसांमध्ये गजरा माळून बसलेली दिसत आहे.
"ओणमच्या शुभेच्छा. प्रथमच आकाशात तिरुवोनम! जरी मी नाडूमध्ये नसली तरी, ओणमचा उत्साह माझ्यासोबत घेऊन जाणे हा वेगळा आनंद आहे. कामासाठी करावं लागलं आणि तेदेखील आणखी एक आनंद आहे," अशी कॅप्शन तिने पोस्टला दिली होती.
सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीसाठी दोन वेळा केरळ राज्य चित्रपट पुरस्कार प्राप्त झालेल्या, नव्या नायरने सिबी मलयिलच्या इष्टम (2001) मधून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले. तिने नंदनम, मझाथुल्लिक्किलक्कम, कुंजिकूनन, कल्याणरामन, वेल्लीथिरा, अम्माकिलिक्कुडू, ग्रामोफोन, पट्टानाथिल सुंदरन, जलोलसावम, चथिक्कथा चंथू, अझागिया थेये, पंडीप्पाडा, सायरा, मलालम, कण्णका, तमिळ भाषा आणि कण्णका यांसारख्या चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे.
FAQ
1) नव्या नायर यांना मेलबर्न विमानतळावर दंड का झाला?
मल्याळम अभिनेत्री नव्या नायर यांना 7 सप्टेंबर 2025 रोजी मेलबर्न आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर 15 सें.मी. लांबीचा मोगऱ्याचा गजरा (जास्मिन फ्लॉवर) बाळगल्यामुळे ऑस्ट्रेलियाच्या जैवसुरक्षा कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल AUD 1,980 (सुमारे ₹1.14 लाख) दंड ठोठावण्यात आला. त्या मेलबर्न येथील मल्याळी असोसिएशन ऑफ व्हिक्टोरियाने आयोजित केलेल्या ओणम उत्सवासाठी ऑस्ट्रेलियाला गेल्या होत्या.
2) हे प्रकरण कसे घडले?
घटना: नव्या नायर यांना त्यांच्या वडिलांनी, रजू नायर यांनी, कोची ते सिंगापूर प्रवासासाठी दोन भागांमध्ये मोगऱ्याचे फूल दिले होते. एक गजरा त्यांनी कोची ते सिंगापूर प्रवासात केसांमध्ये लावला, तर दुसरा गजरा त्यांनी पुढील प्रवासासाठी हँडबॅगेत ठेवला.
विमानतळ तपासणी: मेलबर्न विमानतळावर ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्सने त्यांच्या हँडबॅगेत 15 सें.मी. मोगऱ्याचा गजरा आढळला. ऑस्ट्रेलियाच्या जैवसुरक्षा कायद्यांनुसार, ताज्या फुलांचा समावेश असलेल्या वस्तू घोषित करणे आवश्यक आहे, जे नव्या यांनी केले नाही.
दंड: ऑस्ट्रेलियाच्या कृषी, मत्स्य आणि वन विभागाने त्यांना AUD 1,980 दंड ठोठावला आणि 28 दिवसांत दंड भरण्याचे आदेश दिले.
3) नव्या नायर यांनी याबाबत काय सांगितले?
नव्या नायर यांनी ओणम कार्यक्रमात हा अनुभव सांगितला आणि स्वीकारले की, त्यांनी अजाणतेपणे कायदा मोडला. त्यांनी म्हटले, “मी केलेली चूक कायद्याविरुद्ध होती. ही चूक अजाणतेपणे झाली, पण अज्ञान हे कोणतेही कारण नाही. 15 सें.मी. मोगऱ्याच्या गजऱ्यासाठी मला AUD 1,980 (₹1.14 लाख) दंड भरावा लागला. चूक ही चूकच आहे, ती जाणूनबुजून केलेली नव्हती. मला 28 दिवसांत दंड भरण्यास सांगितले आहे.” त्यांनी हा अनुभव हलक्या-फुलक्या पद्धतीने घेतला आणि इन्स्टाग्रामवर “दंड भरण्यापूर्वीचा शो-ऑफ” असा मजेशीर कॅप्शनसह व्हिडिओ शेअर केला.
4) ऑस्ट्रेलियात मोगऱ्याच्या फुलांवर बंदी का आहे?
ऑस्ट्रेलियाचे जैवसुरक्षा कायदे (Biosecurity Laws) देशाच्या स्थानिक वनस्पती आणि प्राण्यांचे संरक्षण करण्यासाठी अत्यंत कठोर आहेत. ताज्या फुले, फळे, भाज्या, बिया आणि इतर वनस्पती सामग्रीमुळे कीटक किंवा रोग येऊ शकतात, जे ऑस्ट्रेलियाच्या शेती आणि पर्यावरणाला हानी पोहोचवू शकतात. ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्सच्या नियमानुसार:ताज्या फुलांचा समावेश असलेल्या वस्तू घोषित (declare) करणे आवश्यक आहे.
परवानगीशिवाय अशा वस्तू आणणे हा गुन्हा आहे, ज्यामुळे AUD 6,600 (सुमारे ₹3.8 लाख) पर्यंत दंड, फौजदारी खटला किंवा व्हिसा रद्द होऊ शकतो.
नव्या यांनी गजरा घोषित न केल्यामुळे त्यांना दंड झाला