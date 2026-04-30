Annu Kapoor on intimate scene shoots: अन्नू कपूर यांनी एका पॉडकास्टमध्ये इंडस्ट्रीमधल्या इंटीमेट सीनबद्दल मोठा खुलासा आहे. चित्रीकरणादरम्यानच्या इंटिमेट दृश्यांमागील कठोर वास्तव सांगताना अन्नू कपूर यांनी समोर आणलं आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 30, 2026, 03:09 PM IST
'कट' म्हटल्यावरही थांबला नाही अभिनेता, दोन दिवसांनी खोलीबाहेर आली अभिनेत्री; अन्नू कपूरचा इंटिमेट सीनबद्दल गौप्यस्फोट

Annu Kapoor on intimate scene shoots: बॉलिवूडमधील अनुभवी अभिनेता अन्नू कपूर आपल्या स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखले जातात. अलीकडेच त्यांनी सिद्धार्थ कनन यांच्या पॉडकास्टमध्ये चित्रपटसृष्टीतील एक अस्वस्थ करणारा अनुभव शेअर केला, ज्यामुळे अनेकांना धक्का बसला. चित्रीकरणादरम्यानच्या इंटीमेट दृश्यांमागील कटू सत्य सांगताना, अन्नू कपूर यांनी स्पष्ट केले की, 'कट' म्हटल्यावरही काही कलाकार मर्यादेची पर्वा करत नाहीत. त्यांनी असा एक प्रसंग सांगितला, ज्यात एक अभिनेत्री इतकी घाबरली होती की, तिने स्वतःला दोन दिवस खोलीत कोंडून घेतले होते.

शूटिंगदरम्यान घडलेला धक्कादायक प्रकार

अन्नू कपूर यांनी सांगितले की, काही वेळा इंटिमेट सीन शूट करताना कलाकार व्यावसायिक मर्यादा विसरतात. दिग्दर्शकाने ‘कट’ म्हटल्यावरही काही अभिनेते सीन थांबवत नाहीत, ज्यामुळे सेटवर अत्यंत अस्वस्थ वातावरण निर्माण होते. त्यांनी अशाच एका प्रसंगाचा उल्लेख केला, जिथे एका अभिनेत्याने नियंत्रण गमावले आणि अभिनेत्रीला स्वतःला वाचवण्यासाठी झगडावे लागले. या घटनेनंतर ती अभिनेत्री इतकी घाबरली होती की दोन दिवस ती आपल्या खोलीतून बाहेरच पडली नाही, असे त्यांनी सांगितले.

“ही कला नाही, अस्वस्थता आहे” - अन्नू कपूर 

अन्नू कपूर यांनी स्पष्टपणे मत व्यक्त केले की, पडद्यावर दाखवले जाणारे बोल्ड किंवा इंटिमेट सीन हे अनेकदा कलात्मकतेपेक्षा जास्त अस्वस्थता निर्माण करतात. त्यांच्या मते, अशा दृश्यांमध्ये परस्पर संमती आणि व्यावसायिक वर्तन अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

जुन्या काळातील परिस्थिती

ते म्हणाले की पूर्वीच्या काळात आजसारखे “इंटिमसी कोऑर्डिनेटर” किंवा सुरक्षा नियम नव्हते. त्यामुळे काही लोक त्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत असत. मात्र, त्यांनी स्वतः नेहमीच मर्यादा पाळल्या आणि सह-अभिनेत्रीच्या सोयीची काळजी घेतली.

सहकलाकारांविषयी संवेदनशीलता

अन्नू कपूर यांनी सांगितले की, शूटिंगदरम्यान ते नेहमी आपल्या सह-अभिनेत्रीला विचारत असत की ती ठीक आहे का. त्यांच्या मते, कोणत्याही सीनपेक्षा कलाकारांची सुरक्षितता आणि सन्मान अधिक महत्त्वाचा आहे.

नावांचा खुलासा नाही

या घटनेत नेमके कोण सहभागी होते, याचा खुलासा त्यांनी केला नाही. मात्र, गरज पडल्यास संबंधित अभिनेत्री स्वतः या गोष्टीची पुष्टी करू शकते, असा दावा त्यांनी केला.

या अनुभवातून त्यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित केला. चित्रपटसृष्टीत कोणताही सीन असो, परस्पर आदर, संमती आणि सुरक्षितता या गोष्टींना सर्वोच्च प्राधान्य दिले गेले पाहिजे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

इतर बातम्या

हादरवणारी बातमी! IPL मॅचनंतर क्रिकेटरचा मृत्यू; भाऊही दगावल...

स्पोर्ट्स