Marathi News
'अनेक स्टार मला रात्री बोलवायचे', 'या' अभिनेत्रीने पहिल्याच चित्रपटात दिले प्रचंड बोल्ड सीन

बॉलिवूडमधील या बोल्ड आणि सुंदर अभिनेत्रीने चित्रपटांमध्ये बोल्ड आणि इंटीमेट सीन दिले आहेत. एका चित्रपटात तर तिने 17 वेळा किसिंग सीन दिला आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 23, 2025, 06:47 PM IST
Bollywood Actress : बॉलिवूडची बोल्ड आणि बिंदास अभिनेत्री मल्लिका शेरावतने आपल्या करिअरच्या सुरुवातीपासूनच एक वेगळी आणि बोल्ड छबी निर्माण केली होती. तिचा डेब्यू चित्रपट 'ख्वाहिश' एक रोमँटिक ड्रामा होता. ज्यात प्रेम, विवाह आणि नात्यांच्या चढ-उतारांवर प्रकाश टाकण्यात आला होता. मात्र, या चित्रपटातील सर्वात आकर्षक बाब म्हणजे मल्लिकाचे बोल्ड सीन आणि सिंपल विचार असलेले पात्र.

अलीकडेच मल्लिकाने कास्टिंग काउच आणि इंडस्ट्रीतील महिलांवरील अत्याचार यावर धक्कादायक खुलासा केला आहे. मल्लिकाने सांगितले की, अनेक अभिनेत्रींनी मान्य केले आहे की कास्टिंग काउच हे अनेक वर्षांपासून फिल्म इंडस्ट्रीवर राज्य करत आहे. मल्लिकाने अनुभव सांगताना सांगितले की, काही 'ए' लिस्टच्या कलाकारांनी तिला रात्री भेटण्यासाठी बोलावले होते. अनेक तरुण अभिनेत्री या प्रकारच्या दबावाखाली काम करतात. जिथे मोठ्या कलाकारांकडून ऑफर मिळाल्या तर त्यांच्या स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे निर्णय घेण्यास त्रास होत होता.

मल्लिकाने भावुक होऊन सांगितले की, समझोता न केल्यामुळे तिला ऑफर कमी मिळू लागल्या. इंडस्ट्रीत हॉट ब्यूटी म्हणून प्रसिद्ध झाल्यानंतरही, बोल्ड सीनसाठी तिला अनेकदा गैरसमजाचा सामना करावा लागला.

चित्रपट आणि ग्लॅमरस

मल्लिका शेरावतने बॉलिवूडमध्ये अनेक टॉप कलाकारांसोबत काम केले आहे. ज्यामध्ये फिराज खान, नाना पाटेकर, अक्षय कुमार इत्यादी. मोठ्या कलाकारांसोबत अभिनय केल्यानंतर तिने हॉलिवुडमध्येही आपली किस्मत आजमावली. सध्या ती चित्रपटांपासून दूर असून, सोशल मीडिया आणि वैयक्तिक आयुष्यात लक्ष देत आहे. अनेक कलाकारांसोबत डेटिंगच्या अफवांमुळे ती नेहमीच चर्चेत राहिली आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एका जुन्या मुलाखतीत तिने सांगितले की, 'काही कलाकार मला रात्री भेटायला बोलवत होते. ते मला वारंवार त्रास देत होते. मी का जावे? का मी त्यांच्या बोलण्याचे पालन करावे. फक्त या कारणाने की मी पडद्यावर बोल्ड सीन दिले आहेत? मी त्या प्रकारची नाही. म्हणून माझ्याकडे जे ऑफर होती, ती देखील कमी झाली. हे विचार करणे चुकीचे आहे की फक्त पडद्यावर बोल्ड असल्यामुळे मी खऱ्या आयुष्यात देखील तसेच वागेन. मल्लिकाचा हा खुलासा सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे आणि अनेक चाहत्यांनी तिला पाठिंबा दिला आहे.

FAQ

मल्लिका शेरावतचा डेब्यू चित्रपट कोणता आणि त्यात काय विशेष होते?

मल्लिका शेरावतचा डेब्यू चित्रपट ‘ख्वाहिश’ हा रोमँटिक ड्रामा आहे, ज्यात प्रेम, विवाह आणि नात्यांच्या चढ-उतारांवर प्रकाश टाकण्यात आला. या चित्रपटातील बोल्ड सीन आणि तिचं सिंपल विचार असलेलं पात्र यामुळे तिने बोल्ड आणि बिंदास अभिनेत्रीची छाप पाडली.

मल्लिकाने कास्टिंग काउचबाबत काय धक्कादायक खुलासा केला?

मल्लिकाने सांगितलं की, कास्टिंग काउच फिल्म इंडस्ट्रीत अनेक वर्षांपासून राज्य करत आहे. अनेक अभिनेत्रींनी हे मान्य केलं असून, काही ‘ए’ लिस्ट कलाकारांनी तिला रात्री भेटण्यासाठी बोलावलं होतं. तरुण अभिनेत्रींना मोठ्या ऑफरमुळे दबाव येतो आणि स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे निर्णय घेणं कठीण होतं.

कास्टिंग काउचमुळे मल्लिका शेरावतला काय परिणाम झाले?

समझोता न केल्यामुळे मल्लिकाला ऑफर कमी मिळू लागल्या. इंडस्ट्रीत ‘हॉट ब्यूटी’ म्हणून प्रसिद्ध झाल्यानंतरही बोल्ड सीनमुळे तिला गैरसमजाचा सामना करावा लागला. तिने भावुक होऊन सांगितलं की, पडद्यावर बोल्ड असल्यामुळे खऱ्या आयुष्यात तसंच वागणं अपेक्षित नाही.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

