'मालती खूप नाजूक होती जन्माला आली तेव्हा आणि...” मालतीच्या जन्म बदल सांगताना निक भावुक

Nick gets emotional while talking about Malti's birth challenges: प्रियंका चोप्रा आणि निक जोनसच्या मुलगी मालतीचा जन्म नाजूक होता, NICU मध्ये उपचारानंतर तीन महिन्यांनी घरी घेण्यात आली.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 6, 2026, 08:04 AM IST
अभिनेत्री प्रियंका चोप्रा आणि त्यांच्या पती, गायक निक जोनस यानी नुकतेच त्यांच्या मुलगी मालती मेरी चोप्रा जोनसच्या जन्माशी संबंधित कठीण आणि भावनिक काळाबद्दल खुलासा केला. या अनुभवावर बोलताना दोघेही भावूक झाला जय शेट्टीच्या पॉडकास्टमध्ये निकने सांगितले की, मालतीचा जन्म अत्यंत नाजूक परिस्थितीत झाला होता. त्याना अपेक्षा होती की मुलगी एप्रिल 2022 मध्ये जन्मेल, पण अचानक रुग्णालयाकडून फोन आला की प्रसूती त्वरित करावी लागेल. या घडीला दोघेही वेळ न घालवता रुग्णालयात पोहोचले.

निकने सांगितले की, मालती सरोगसीद्वारे जन्मली होती. जन्माच्या वेळी तिचे वजन फक्त 1 पाउंड 11 औंस, म्हणजे एक किलोपेक्षाही कमी होते आणि तिचा रंग जांभळा होता, ज्यामुळे परिस्थिती गंभीर असल्याचे स्पष्ट होते. जन्मानंतर लगेचच मालतीला NICU (निओनेटल इंटेंसिव्ह केअर युनिट) मध्ये नेण्यात आले. NICU मधील नर्स आणि डॉक्टरांनी तिला त्वरित उपचार दिला, श्वास घेण्यासाठी आवश्यक आधार पुरवला आणि सर्व आवश्यक वैद्यकीय प्रक्रिया लगेच सुरु केल्या.

हा काळ कोविड-19 चा होता, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी कठीण बनली होती. निकने सांगितले की, त्यांनी आणि प्रियंकाने सुमारे साडेतीन महिने रुग्णालयात 12-12 तासांच्या शिफ्टमध्ये वेळ घालवला, जेणेकरून ते प्रत्येक क्षणी आपल्या मुलीसोबत राहू शकतील. त्यांना रुग्णालयाचा एक विशिष्ट वास आणि वातावरण आजही आठवतो. रोज तिथे राहणे एका बाजूला दिलासा देत असे, तर दुसऱ्या बाजूला भीती निर्माण करत असे, कारण तिथे इतर अनेक कुटुंबे अशाच कठीण परिस्थितीतून जात होती.

निकच्या म्हणण्यानुसार, मालतीने दररोज जीवनासाठी संघर्ष केला. हळूहळू तिचे वजन वाढू लागले आणि तिला सहा वेळा रक्त दिले गेले. डॉक्टरांच्या सातत्यपूर्ण देखरेखीखाली तिच्या आरोग्यात सुधारणा होत गेली. सुमारे साडेतीन महिन्यांनी डॉक्टरांनी मालतीला घरी घेण्याची परवानगी दिली, आणि निक म्हणाले की तो दिवस त्यांच्यासाठी खूप खास होता.

निकने मुलीच्या वागण्यात दिसणारी ऊर्जा आणि आनंद याबद्दलही बोलले. त्यांनी सांगितले की, जरी मालतीला हे सर्व आठवत नसेल, तरी ती आयुष्याबद्दल सकारात्मक आणि समजूतदार आहे.

वर्क फ्रंटवर बोलायचे झाले, तर निक जोनस लवकरच पॉल रडसोबत ‘पॉवर बॅलड’ चित्रपटात दिसणार आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन जॉन कार्नी करणार असून, तो 5 जून रोजी प्रदर्शित होणार आहे. तर प्रियंका चोप्रा भारतीय सिनेमात परत येण्याची तयारी करत आहे. ती एस.एस. राजामौली यांच्या पुढील ‘वाराणसी’ चित्रपटात महेश बाबूसोबत दिसणार आहे.

या खुलास्यानंतर चाहत्यांनी सोशल मीडियावर प्रियंका आणि निकला पाठिंबा दिला आणि त्यांच्या मुलीच्या आरोग्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
priyanka chopraNick Jonasmalti jonascelebrity babycelebrity news

