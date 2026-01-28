English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  मनोरंजन
  ममता कुलकर्णी किन्नर आखाड्यातून बाहेर; अविमुक्तेश्वरानंद यांच्यावर वादग्रस्त आरोप !

ममता कुलकर्णी किन्नर आखाड्यातून बाहेर; अविमुक्तेश्वरानंद यांच्यावर वादग्रस्त आरोप !

Mamta Kulkarni out of transgender community: ममता कुलकर्णी किन्नर आखाड्यातून बाहेर काढल्या गेल्या, महाकुंभात काही दिवस महामंडलेश्वर पद स्वीकारले पण नंतर सोडले, त्यांच्या विधानांमुळे वाद निर्माण झाला.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 28, 2026, 07:59 AM IST
किन्नर आखाड्यातील महामंडलेश्वर पदावर असलेल्या ममता कुलकर्णी यांना अखेर किन्नर आखाड्याशी कोणताही संबंध नसल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. आखाड्याचे प्रमुख, महामंडलेश्वर डॉ. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी यांनी व्हिडिओ जारी करून स्पष्ट केले की, 'आखाड्याच्या पदाधिकाऱ्यांशी बैठक करून हा निर्णय घेतला आहे. आता ममता कुलकर्णी या आखाड्याच्या अधिकारी किंवा सदस्य नाहीत. आमच्या आखाड्यात महिलाही आहेत, पुरुषही आहेत आणि किन्नरही आहेत. आम्हाला कोणत्याही प्रकारचा वाद नको आहे. मौनी अमावस्येच्या दिवशी बटुक ब्राह्मणांवर झालेल्या मारहाणीबाबत आम्ही नाराज आहोत.'

वादग्रस्त विधान आणि आरोप

25 जानेवारी रोजी अविमुक्तेश्वरानंद वादाच्या पार्श्वभूमीवर ममता कुलकर्णी यांनी म्हटले होते की, '10 पैकी 9 महामंडलेश्वर आणि तथाकथित शंकराचार्य खोटे आहेत आणि त्यांना शून्य ज्ञान आहे.' त्यांनी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांना दोन प्रश्न देखील विचारले कोणी त्यांना शंकराचार्य म्हणून नियुक्त केले आणि रथ किंवा पालखीने गर्दीतून जाण्याची गरज का होती. ममताचे म्हणणे होते की, अविमुक्तेश्वरानंद यांच्यामुळे त्यांच्या शिष्यांना मारहाण सहन करावी लागली.

ममता कुलकर्णी यांनी समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांच्यावरही प्रश्न उपस्थित केले आणि विचारले की, गोहत्या थांबवण्याबाबत त्यांचे कोणते ठोस वचन आहे का. त्यांनी धर्माला राजकारणापासून दूर ठेवण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि ऋग्वेदातील ऋषी कुणाल व श्वेतकेतू यांच्या संवादाचा संदर्भ दिला.

आयएएनएस वृत्तसंस्थेशी बोलताना ममता कुलकर्णी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे कौतुक केले आणि सांगितले, 'सध्या कोणताही पर्याय दिसत नाही, फक्त पंतप्रधान मोदी आहेत. परिस्थिती बघा, पंतप्रधान आहेत, तर कुठेही काही चुकीचे होत नाही. जर कोणाला चुकीचे वाटत असेल तर सांगा. आम्ही सर्व काही शांततेत करत आहोत. कोणालाही कोणतीही समस्या नाही.'

त्यांनी स्पष्ट केले की, 'चार वेद कंठस्थ केल्याने कोणी शंकराचार्य बनत नाही. अविमुक्तेश्वरानंद यांच्यात खूप अहंकार आहे आणि आत्मज्ञान शून्य आहे.'

महाकुंभात सहभाग

ममता कुलकर्णी 23 जानेवारी 2025 रोजी प्रयागराज महाकुंभात अचानक पोहोचल्या आणि किन्नर आखाड्याचे महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी यांची भेट घेतली. यानंतर त्यांनी अखाडा परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी यांच्याही भेटी घेतल्या. त्या वेळेस ममता कुलकर्णी यांना महामंडलेश्वर पद प्रदान करण्यात आले आणि त्यांचे नाव ‘यामाई ममता नंद गिरी’ ठेवण्यात आले.

मात्र, 10 फेब्रुवारी रोजी त्यांनी महामंडलेश्वर पद सोडले, आणि 12 फेब्रुवारी रोजी आपला राजीनामा मागे घेतला. या काळात त्यांच्या या पदामुळे समाज आणि माध्यमांमध्ये मोठा वाद उफाळला होता.

चित्रपट आणि ग्लॅमर वाद

ममता कुलकर्णी यांचा चित्रपट करिअरही वादग्रस्त राहिला. 1991 मध्ये तमिळ चित्रपट ‘ननबरगल’ आणि हिंदी चित्रपट ‘मेरा दिल तेरे लिए’पासून करिअर सुरू झाले. 1993 मध्ये ‘आशिक आवारा’ चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट पदार्पण अभिनेत्रीचा फिल्मफेअर पुरस्कार मिळाला. नंतर ‘वक्त हमारा है’, ‘क्रांतिवीर’, ‘करण अर्जुन’, ‘बाजी’ यासारख्या चित्रपटांमध्ये दिसल्या. त्यांनी स्टारडस्ट मॅगझिनसाठी टॉपलेस फोटोशूट केले, ज्यामुळे वाद निर्माण झाले. शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, अनिल कपूर यांसारख्या स्टार्ससोबत काम केले. चित्रपट दिग्दर्शक राजकुमार संतोषी यांनी ‘चायना गेट’ चित्रपटात मुख्य अभिनेत्री म्हणून घेतले, मात्र सुरुवातीच्या मतभेदांमुळे त्यांना चित्रपटातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्नही केला.

ममता कुलकर्णी यांच्यावर अंडरवर्ल्ड ड्रग माफियाशी लग्न केल्याचे आरोप झाले होते, पण त्यांनी नेहमीच स्पष्ट केले की, “मी कधीच कोणाशी लग्न केले नाही, माझे पहिले प्रेम ईश्वर आहे.”

ग्रंथ आणि साध्वी जीवन

2013 मध्ये ममताने ‘ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगिनी’ प्रकाशित केली. या पुस्तकात त्यांनी सांगितले की, 'काही लोक जगाच्या कामांसाठी जन्माला येतात, तर काही देवासाठी जन्माला येतात. मी देखील देवासाठी जन्माला आले आहे.' त्यांनी बॉलिवूडमध्ये परत न जाण्याचे आणि महामंडलेश्वर पदातूनही मुक्त होण्याचे स्पष्ट केले.

जीवनवृत्त आणि पार्श्वभूमी

ममता कुलकर्णी यांचा जन्म 20 एप्रिल 1972 रोजी मुंबईत झाला. त्यांनी 1991 मध्ये तमिळ चित्रपटातून करिअर सुरू केले. त्यांच्या एकूण 34 चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. 1993 मध्ये ‘आशिक आवारा’ साठी फिल्मफेअर पुरस्कार जिंकला. 2002 मध्ये त्यांचा शेवटचा चित्रपट ‘कभी तुम कभी हम’ प्रदर्शित झाला.

