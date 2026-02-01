English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'तो माझ्या बेडरुममध्ये कपडे बदलायचा अन्...अभिनेत्री ममता कुलकर्णीने केला गौप्यस्फोट

Mamta Kulkarni: अभिनेत्री आणि साध्य ममता कुलकर्णी यांच्या अभिनेत्रीपासून साध्वी बनण्यापर्यंतच्या प्रवासाची सर्वत्र चर्चा आहे. अलीकडील  एका मुलाखतीत त्यांनी अमीर खानसोबतचा एक प्रसंग सांगितला ज्यामध्ये  

प्रिती वेद | Updated: Feb 1, 2026, 12:48 PM IST
'तो माझ्या बेडरुममध्ये कपडे बदलायचा अन्...अभिनेत्री ममता कुलकर्णीने केला गौप्यस्फोट

Mamta Kulkarni On Aamir Khan: 1990 च्या दशकात बॉलिवूडमध्ये काम करणाऱ्या अनेक कलाकारांच्या आठवणी आजही प्रेक्षकांना कुतूहल वाटणाऱ्या आहेत. त्याच काळातील लोकप्रिय अभिनेत्री ममता कुलकर्णी यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्या दिवसांची आठवण काढली आहे. त्यावेळी त्यांनी केलेल्या वक्तव्यची सर्वत्र चर्चा आहे.

त्या काळात काम करताना असलेली आपुलकी, साधेपणा आणि एकमेकांवरचा विश्वास त्यांनी शब्दांत मांडला. आज जशा आधुनिक सुविधा, व्हॅनिटी व्हॅन किंवा मोठ्या टीम्स असतात, तसं तेव्हा नव्हतं. त्यामुळे कलाकार एकमेकांच्या मदतीनेच शूटिंग पूर्ण करत असत. आमिर खान, शाहरुख खान यांच्यासोबत काम करताना निर्माण झालेलं मैत्रीचं नातं, सेटवरचं वातावरण आणि वैयक्तिक आयुष्य यांच्यातील सीमारेषा कशी वेगळी होती, यावर ममता यांनी सहजपणे भाष्य केलं. त्यांच्या या आठवणींमधून त्या काळातील फिल्म इंडस्ट्रीचं वेगळंच चित्र समोर येतं.

कलाकारांमधील आपुलकी आणि विश्वास

ममता कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केलं की, त्या काळात कलाकारांमध्ये खूप जवळीक होती. धर्म, प्रसिद्धी किंवा स्टारडम याकडे कुणीच पाहत नसे. सगळे एकत्र काम करत, खात-पित आणि एकमेकांच्या आयुष्यात सहज मिसळलेले असत.

त्यांनी आमिर खान आणि शाहरुख खानसोबत काम करताना अनुभवलेली माणुसकीही सांगितली. भारताबाहेर शूटिंग किंवा शोसाठी गेल्यावर सगळे कलाकार एकमेकांच्या घरी थांबत. कुणी जेवण बनवायचं, कुणी चहा, तर कुणी गप्पा मारायच्या. हे सगळं फार नैसर्गिक होतं.

शूटिंगचे दिवस आणि साधी व्यवस्था

‘बाजी’ या चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यानचे अनुभव सांगताना ममता कुलकर्णी म्हणाल्या की, तेव्हा फारशा सोयी उपलब्ध नव्हत्या. कलाकारांना तयार होण्यासाठी स्वतंत्र जागा मिळत नसे. त्यामुळे अनेकदा सहकलाकार एकमेकांच्या घरीच थांबत आणि तिथूनच शूटिंगला जात.

त्याच आठवणींमध्ये त्यांनी सांगितलं की, आमिर खान अनेक वेळा थेट लोखंडवाला येथील त्यांच्या घरी यायचे. शूटिंगपूर्वी किंवा पॅकअपनंतर ते तिथेच कपडे बदलायचे आणि कधी कधी स्वयंपाकघरात जाऊन चहा देखील बनवायचे. या गोष्टी आज ऐकायला वेगळ्या वाटतात, पण तेव्हा त्या अगदी सामान्य होत्या.

आजचा काळ आणि बदललेली इंडस्ट्री

आजच्या बॉलिवूडमध्ये सुविधा वाढल्या आहेत, पण त्या काळातील आपुलकी कमी झाली आहे, असं अप्रत्यक्षपणे ममता यांनी सुचवलं. आधुनिक सेट, मोठ्या टीम्स आणि नियोजनामुळे प्रोफेशनलिझम वाढला असला, तरी माणुसकीचा स्पर्श कमी जाणवतो.

2025 मध्ये भारतात परतल्यानंतर आणि किन्नर आखाड्याच्या महामंडलेश्वर झाल्यानंतरही ममता कुलकर्णी भूतकाळाकडे शांतपणे पाहतात. त्यांच्या आठवणी केवळ किस्से नसून, बॉलिवूडच्या एका वेगळ्या, साध्या आणि मोकळ्या काळाचं दर्शन घडवतात.

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

