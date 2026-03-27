अशोक खरात प्रकरणावर ममता कुलकर्णीची संतप्त प्रतिक्रिया: ‘त्याला लाथ मारून...'

मुंबई – संपूर्ण महाराष्ट्रात अशोक खरात प्रकरण जोरदार चर्चेत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या प्रकरणाबाबत रोज नवनवीन खुलासे समोर येत आहेत, ज्यामुळे जनतेत संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रकरणाच्या गंभीरतेमुळे महाराष्ट्रातील अनेक माध्यमांमध्ये यावर चर्चा सुरू आहे, तर कालाविश्वातूनही लोकांनी सोशल मीडियावर आपला राग व्यक्त केला आहे. अशातच, बॉलिवूड अभिनेत्री आणि अध्यात्माशी जोडलेली ममता कुलकर्णी यांनीही या प्रकरणावर आपली संतप्त प्रतिक्रिया दिली.
टीव्ही 9 ला दिलेल्या मुलाखतीत ममताला विचारण्यात आले की, 'अशोक स्वतःला ज्योतिषी म्हणवत होता, पण आता त्याचे कारनामे बाहेर येत आहेत, यावर आपलं काय मत आहे?' यावर ममता कुलकर्णी म्हणाली की, 'तो त्याचा भ्रम आहे. जेव्हा तो पूर्ण जागृत होईल, तेव्हा तो असं बोलूच शकणार नाही. यामध्ये तो बिचाऱ्या बायकांना फसवतोय. मी तर म्हणेन की, या बायकांचे जे नवरे आहेत, तुम्ही तुमच्या स्त्रियांना सांभाळून घ्या. हे लोक नालायक आहेत. भोंदू बाबाला झापायचं!'
अशोक खरातच्या महिलांसोबतच्या व्हायरल क्लिपवर ममता कुलकर्णीने पुढे म्हटले की, 'तुम्ही त्या महिलांना पण विचारा, काय माहित त्यांचाही सहभाग असेल. मी तर त्यांना दोषी मानत नाही. जर त्या निर्दोष असतील, तर त्यांना क्षमा मिळायला हवी. मला समजत नाही की, तुम्ही ज्योतिषासाठी गेलेत की साधूकडे काय करायला. आणि त्यांना मर्यादा माहित नाहीत. लाथ मारून यायची होती, फटके मारून यायचे होते. आपण मराठी लोक आहोत. चांगलंच झापायचं त्याला तिथल्या तिथे.' ममता कुलकर्णीने महिलांच्या सुरक्षिततेवर आणि समाजातील अंधश्रद्धा विरुद्ध सजगतेच्या महत्त्वावरही भर दिला.
दरम्यान, नाशिक पोलिसांनी सांगितले आहे की, अशोक खरात प्रकरणातील सर्व आरोपांची गांभीर्यानं चौकशी सुरू आहे. तपासात असे दिसून आले आहे की, आणखी काही पीडित महिलांची माहिती पुढे येण्याची शक्यता आहे. एफआयआरनुसार, फेब्रुवारी २०२० ते मार्च २०२६ दरम्यान, आरोपीने एका महिलेला कार्यालयात बोलावले आणि तिला तांब्याच्या बाटलीत ‘जादू केलेलं पाणी’ पिण्यास दिले. यानंतर, धार्मिक विधींच्या नावाखाली त्याने तिच्याशी वारंवार शारीरिक संबंध ठेवले. पीडित महिला गर्भवती झाली, तेव्हा तिच्यावर गर्भपात करण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला आणि नकार दिल्यास तिच्या जीवाला आणि बाळाला इजा पोहोचवण्याची धमकी देण्यात आली. एफआयआरमध्ये असेही नमूद आहे की, **‘दैवी औषध’**च्या नावाखाली महिलेचा मानसिक आणि शारीरिक छळ करण्यात आला.
या प्रकरणामुळे समाजातील अंधश्रद्धा, धार्मिक फसवणूक आणि महिलांविरुद्ध होणारी शोषणाची भीषणता पुन्हा एकदा समोर आली आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की अशा प्रकरणांमुळे सामाजिक जागरूकता, महिलांची सुरक्षा आणि अंधश्रद्धा विरोधी जनजागृती अत्यंत आवश्यक आहे. ममता कुलकर्णी यांची संतप्त प्रतिक्रिया समाजाला जागृत करण्यासाठी आणि प्रकरणाच्या गंभीरतेची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी महत्त्वाची ठरते. पोलिस तपास चालू असल्याने पुढील काही दिवसांत आणखी खुलासे होण्याची अपेक्षा आहे.