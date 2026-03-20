साध्वी लूक मागे ठेवत ममता कुलकर्णीचा गोव्यातील ग्लॅमरस अवतार, पाहा व्हिडीओ

एकेकाळी बॉलिवूडवर राज्य करणारी आणि नंतर अध्यात्माच्या मार्गावर गेलेली अभिनेत्री ममता कुलकर्णी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. २०२५ च्या महाकुंभमेळ्यात ‘महामंडलेश्वर’ बनून सर्वांना चकित करणाऱ्या ममतानं आता आपल्या साध्वी अवतारातून ब्रेक घेतल्याचे दिसत आहे. सध्या ती गोव्यामध्ये आपल्या मैत्रिणींसोबत सुट्टीचा आनंद लुटताना दिसत आहे.
नुकतेच तिचे गोवा ट्रीपचे ग्लॅमरस व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहेत. या व्हिडीओंमध्ये ममता कुलकर्णी भगव्या वस्त्रांत दिसत नाहीत; ती जुने बॉलिवूड अवतार परत आणलेली आहे. गोव्याच्या समुद्रकिनाऱ्यावर मैत्रिणींसोबत मौजमजा करताना ती स्वतःचे व्हिडीओ शूट करताना दिसत आहे. २५ वर्षांनंतर भारतात परतलेल्या ममताने आधी ‘लाफ्टर शेफ ३’ च्या सेटवर हजेरी लावली होती, मात्र गोव्यातील हा ग्लॅमरस लूक पाहून सोशल मीडियावर तिच्यावर कमेंट्सचा पूर आला आहे.
नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रियांचा सिलसिला जोरात आहे. एका युझरने विचारले, 'चंदनाचा टिळा पुसून भगवी वस्त्रं बाजूला ठेवलीत का?' तर दुसऱ्याने थेट 'बनावट साध्वी' अशी टीका केली. मात्र, काही चाहत्यांनी तिच्या गळ्यातील रुद्राक्षांकडे लक्ष वेधत तिला अद्याप अध्यात्माशी जोडलेले असल्याचे सांगितले.
अभिनेत्रीच्या या बदललेल्या लूकवर चाहत्यांचे मिश्रित प्रतिक्रिया आल्या आहेत. काहींना तिचा ग्लॅमरस अंदाज आवडला तर काहींनी तिच्या साध्वी अवताराचा अभाव जाणवला. ममताच्या या नवीन अवतारामुळे तिचा सोशल मीडिया ट्रेंड पुन्हा एकदा वाढला असून तिच्या चाहत्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे.
ममता कुलकर्णीच्या या गोवा ट्रीपमुळे बॉलिवूडमधील तिचा फॅन फॉलोइंगही जागृत झाला आहे. साध्वी अवतारातून ब्रेक घेऊन ग्लॅमरस लूक स्वीकारल्यामुळे ती परत चर्चेचा विषय बनली आहे. सोशल मीडियावर व्हिडीओ पाहून चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आहे की अभिनेत्री पुढे कोणत्या प्रोजेक्टमध्ये दिसेल किंवा तिचा हा लूक किती काळ टिकेल.
ममता कुलकर्णीचा हा बदललेला लूक आणि त्यावर आलेले सोशल मीडिया रिअॅक्शन्स तिच्या बॉलिवूड आणि अध्यात्म प्रवासाची आठवण करून देतात. यामुळे तिच्या चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणि चर्चेला नवीन रंग मिळाला आहे.