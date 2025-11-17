11 वर्षे चित्रपटांपासून दूर, तरीही 300 कोटींची मालकीण; आता 71 व्या वर्षी ही अभिनेत्री करणार धमाकेदार कमबॅक?

Rekha : बॉलिवूडची एव्हरग्रीन आणि सदाबहार सुंदर अभिनेत्री रेखा पुन्हा एकदा पडद्यावर कमबॅक करणार का? या प्रश्नावर आता मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. कारण तिच्याच जवळच्या मित्रांनी, प्रसिद्ध फॅशन डिझायनर मनीष मल्होत्रा यांनी याबाबत स्पष्ट इशारा दिला आहे. 71 वर्षांची रेखा आजही काम करण्यास उत्सुक असून योग्य भूमिकेची वाट पाहत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
रेखाची शेवटची लीड भूमिका 2014 मध्ये ‘सुपर नानी’ या चित्रपटात पाहायला मिळाली होती. त्यानंतर 2018 मध्ये ‘यमला पगला दीवाना: फिर से’ मध्ये तिने एक छोटा कॅमियो केला. त्यानंतर रेखा स्क्रीनपासून पूर्णपणे दूर आहे. तरीही तिची लोकप्रियता कमी झालेली नाही आणि त्या आजही जवळपास 332 कोटी रुपयांच्या संपत्तीच्या मालकीण आहे.
मनीष मल्होत्रा सध्या विजय वर्मा आणि फातिमा सना शेख यांच्या ‘गुस्ताख इश्क’ चित्रपटाच्या प्रमोशनमध्ये व्यस्त आहेत. या दरम्यान त्यांनी सांगितलं की
रेखा सुरुवातीला या चित्रपटाचा भाग होणार होती, पण फक्त गेस्ट अपियरन्ससाठी.
मनीष मल्होत्रा म्हणाले की, रेखाचे अभिनय कौशल्य आणि तिचा मोठा कॅनव्हास पाहता तिची भूमिका खूप छोटी वाटत होती. त्यामुळे त्यांनीच रेखाला यासाठी न घेण्याचा निर्णय घेतला. दिग्दर्शक विभु पुरी आणि मनीष दोघांचं मत होतं की रेखा मोठ्या आणि प्रभावी भूमिकेची पात्र आहे.
न्यूज18 ला दिलेल्या मुलाखतीत मनीष मल्होत्रा यांनी सांगितलं की, 'रेखा आता 'गुस्ताख इश्क'मध्ये नाही पण भविष्यात नक्कीच. योग्य स्क्रिप्ट आणि मजबूत भूमिका मिळाली की मी रेखासोबत नक्की काम करणार!'
या वक्तव्यामुळे रेखाच्या कमबॅकच्या चर्चा आणखी रंगू लागल्या आहेत. चाहत्यांना तिच्या आगामी चित्रपटाची आतुरता लागली आहे. रेखाने आतापर्यंत अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे.
रेखाने बालकलाकार म्हणून सुरुवात केली आणि 1970 मध्ये 'सावन भादो' मधून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. पुढे अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर अशा अनेक सुपरस्टार कलाकारांसोबत हिट चित्रपट करून ती बॉलिवूडची सर्वाधिक बहुमुखी व लोकप्रिय अभिनेत्री बनली.
FAQ
1. रेखाचा कमबॅक का चर्चेत आहे?
मनीष मल्होत्रा यांनी दिलेल्या संकेतामुळे रेखाच्या पुनरागमनाबद्दल उत्सुकता वाढली आहे.
2. मनीष मल्होत्रा यांनी रेखाबद्दल नेमकं काय सांगितलं?
त्यांनी म्हटलं की, योग्य स्क्रिप्ट आणि दमदार भूमिका मिळाली तर ते रेखासोबत काम करणार.
3. रेखाने शेवटचा लीड रोल कोणत्या चित्रपटात केला होता?
2014 मध्ये ‘सुपर नानी’ या चित्रपटात.