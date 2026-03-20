मनीष मल्होत्रावरील मायेची सावली हरपली; आईचं वृद्धापकाळानं निधन

सणासुदीच्या काळात बॉलिवूडमध्ये एक दु:खद घटना घडली आहे. गुरुवारी संध्याकाळी बॉलिवूडच्या सुप्रसिद्ध फॅशन डिझायनर मनीष मल्होत्रा यांच्या आई सुदर्शन मल्होत्रा यांचे वयाच्या 94 व्या वर्षी निधन झाले. ही बातमी समजताच बॉलिवूडमधील अनेक कलाकार आणि मनीषच्या जवळच्या मित्रांनी त्यांच्या घरी धाव घेतली.
मुंबईतील मनीषच्या निवासस्थानाबाहेर कलाकारांचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले. कलाकारांनी शोक व्यक्त करत त्यांच्या आईचे अंतिम दर्शन घेतले. या वेळी उपस्थित असलेल्या कलाकारांमध्ये ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, कियारा अडवाणी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन आणि पत्नी नताशा दलाल, करिश्मा कपूर, झोया अख्तर, मलायका अरोरा, अर्जुन कपूर, करण जोहर, अनन्या पांडे, सोनाली बेंद्रे, रवीना टंडन, संजय कपूर, महीप कपूर आणि शनाया कपूर यांचा समावेश होता.
सुदर्शन मल्होत्रांवर शुक्रवारी सकाळी 10 वाजता हिंदू स्मशानभूमी, सांताक्रूझ पश्चिम, मुंबई येथे अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. मनीषच्या टीमने यासंदर्भात अधिकृत निवेदन जारी केले आहे. निवेदनात म्हटले आहे:
"एक सुंदर आयुष्य जगल्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करत, आम्ही आमच्या प्रिय आई, श्रीमती सुदर्शन मल्होत्रा यांच्या वयाच्या 94 व्या वर्षी झालेल्या शांतीपूर्ण निधनाची बातमी आपल्यासह शेअर करत आहोत. दीर्घ आणि आनंदी आयुष्याचे वरदान लाभलेल्या सुदर्शन यांनी आपल्या मागे अनेक अमूल्य आठवणी, पिढ्यान्पिढ्यांचे प्रेम आणि असा वारसा ठेवला आहे, जो आम्हाला सदैव मार्गदर्शन करत राहील."
अंत्यसंस्कारामध्ये सहभागी होण्यासाठी सर्व चाहत्यांना आणि मित्रपरिवाराला आमंत्रण देण्यात आले आहे.
मनीष मल्होत्रा नेहमीच आपल्या आईवर प्रेम व्यक्त करत असायचे. सोशल मीडियावर त्यांनी अनेकदा सुदर्शन मल्होत्रांच्या आठवणी शेअर केल्या. गेल्या वर्षी, आईच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने त्यांनी इन्स्टाग्रामवर तिचा फोटो शेअर करून तिच्या शिक्षण, संस्कार आणि प्रेरणेबद्दल आभार मानले होते.
त्याचप्रमाणे, 2024 च्या मातृदिनानिमित्त मनीषने आईसोबतचे फोटो शेअर करत लिहिले होते 'माझी आई. माझी ताकद, माझी प्रेरणा आणि माझी सोबती—जिच्यासोबत मी नेहमीच आदर आणि प्रेमाने भरलेले आयुष्य जगलो आहे. आज सकाळी तिच्यासोबत चहा घेत असताना, माझ्या बालपणापासूनच कपडे आणि चित्रपटांविषयीच्या माझ्या आवडीला प्रोत्साहन दिल्याबद्दल मी तिचे आभार मानत होतो. मातृदिनाच्या शुभेच्छा!'
या बातमीने फॅशन आणि बॉलिवूडमधील चाहत्यांना हळहळ निर्माण केली आहे. अनेक चाहत्यांनी सोशल मीडियावर श्रद्धांजली अर्पण केली आहे आणि मनीषला या दु:खाच्या काळात धीर देत आहेत.
मनीषच्या टीमने सांगितले की, सुदर्शन मल्होत्रा यांच्या आयुष्याचे आणि कार्याचे स्मरण सदैव त्यांच्या परिवारासोबत राहील आणि त्यांच्या शिकवणीचा वारसा पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचेल.