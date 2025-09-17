SRK ला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाल्याने मनोज वाजपेयी संतापला? म्हणाला, 'जे पुरस्कार...'

Manoj Bajpayee Breaks Silence On National Award: बॉलिवूडचा किंग खान शाहरुख खानला 'जवान' चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर झाला आहे. या घोषणेमुळे तिच्या चाहत्यांना सुखद धक्का बसला असून शाहरुखवर सोशल मीडियावरुन कौतुकाचा वर्षाव होताना दिसतोय. मागील अनेक वर्षांपासून वेगवेगळ्या भूमिका साकारणाऱ्या शाहरुखला अखेर न्याय मिळाला असं अनेक चाहत्यांनी म्हटलं आहे. मात्र असं असलं तरी प्रेक्षकांच्या एका गटाला शाहरुखला 'जवान'साठी राष्ट्रीय पुरस्कार देणं अन्यायकारक वाटल्याचं म्हटलं आहे. मनोज वाजपेयीसारख्या अभिनेत्याने 'सिर्फ एक बंदा काफी है'मध्ये एवढा दमदार अभिनय केला आहे की शाहरुखऐवजी मनोजलाच हा पुरस्कार द्यायला हवा होता. तोच खरा या पुरस्काराचा मानकरी ठरण्याच्या लायक असल्याचं अनेकांनी सोशल मीडियावर म्हटलं आहे.
एकीकडे सोशल मीडियावर ही चर्चा सुरु असतानाच आता मनोज वाजपेयीने त्याची शाहरुख खानशी होत असलेली तुलना आणि राष्ट्रीय पुरस्काराबद्दल भाष्य केलं आहे. 'इंडिया टुडे'ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये मनोज वाजपेयीने, "ही निरुपयोगी चर्चा आहे कारण गोष्ट घडून गेली आहे. 'सिर्फ एक बंदा काफी है' बद्दल बोलायचे झाले तर, हो, माझ्यासाठी हा एक अतिशय खास चित्रपट आहे. जोरम देखील असाच चित्रपट होता. माझ्या करिअरमध्ये या चित्रपटांना वरचं स्थान आहे. पण मी या गोष्टींवर चर्चा करत नाही कारण ही चर्चा फारच तोट्याची ठरते. ही भूतकाळातील चर्चा असून अशा चर्चा करणं सोडून दिलं पाहिजे," मत व्यक्त केलं.
राष्ट्रीय पुरस्कार कसे त्यांचे महत्त्व गमावत आहेत आणि व्यावसायिक चित्रपटांकडे अधिकाधिक वळत आहेत याबद्दलही मनोज रोखठोकपणे बोलला. राष्ट्रीय पुरस्कार जिंकलेल्या मनोजने आपलं मत मांडताना, "हे फक्त राष्ट्रीय पुरस्कारांबद्दल नाही. हे सर्व सन्मानित पुरस्कारांबद्दल आहे. जे पुरस्कार देतात त्यांनी गांभीर्याने याचा विचार केला पाहिजे. मी चित्रपट निवडताना त्याच्या दर्जाची काळजी घेतो. मी ज्यापद्धतीचा अभिनेता आहे त्याबद्दलही खूप जबाबदारपणे वागतो. परंतु प्रत्येक संस्थेने स्वतःबद्दल असा विचार केला पाहिजे. ते माझे काम नाही. जर इतर कोणीही त्यांनी कमवलेला आदर गमावत असेल तर त्यांनी त्याबद्दल विचार केला पाहिजे, असं मला प्रांजळपणे वाटतं," असंही मनोजने सांगितलं.
मनोजने पुढे बोलताना असंही कबूल केले की तो वेगवेगळ्या शैली आणि भाषांमधील चित्रपट आणि सादरीकरणांतील प्रचंड विविधतेमुळे पुरस्कार सोहळ्यांवर फारचा विश्वास ठेवत नाही. "मला वाटते की पुरस्कार सोहळ्यांची संकल्पनाच चुकीची आहे," असं मनोजने स्पष्टपणे सांगितलं. मनोजने असेही स्पष्ट केले की तो केवळ आयोजकांबद्दल असलेल्या आदरापोटी पुरस्कार सोहळ्यांना उपस्थित राहतो. परंतु पुरस्कार जिंकण्याला फारसे गांभीर्याने घेत नाही. "हे पुरस्कार तुमच्या घरातील एक सजावटीची वस्तू आहे. तुम्ही दररोज त्याच्यासमोर उभे राहून 'वाह, मला हे मिळाले' असे म्हणणार नाही," असंही मनोजने अगदी स्पष्टपणे सांगितलं.
शाहरुख खानला पहिल्यांदाच राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला आहे. तर मनोजने एकूण तीन राष्ट्रीय पुरस्कार मिळवलेत. त्याचा पहिला चित्रपट 'सत्या'साठी त्याने पहिल्यांदा राष्ट्रीय पुरस्कार जिंकला. तसेच 2003 मध्ये 'पिंजर'साठी आणि नंतर 2016 मध्ये 'अलीगढ'साठी मनोज राष्ट्रीय पुरस्कार जिंकला आहे.
