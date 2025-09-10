'तो इतका...', मनोज वाजपेयीं भाऊ कदमबद्दल 'हे' काय बोलून गेला...

मनोज बाजपेयीने साकारलेली प्रत्येक भूमिका की कौतुरास्पद असते. अगदी "गँग्स ऑफ वासेपुर', 'फॅमिली मॅन' सारख्या कलाकृतीतून मनोज बाजपेयी चर्चेत राहिला आहे. सध्या त्याने झेंडे या सिनेमातून इन्स्पेक्टर झेंडेची भूमिका साकारली आहे. या सिनेमात मनोज बाजपेयीसोबत अनेक मराठी कलाकार देखील आहेत. या सिनेमातील भाऊ कदमच्या अभिनयाचं मनोज बाजपेयीने तोंडभरून कौतुक केलं आहे.
मनोज बाजपेयीने मुलाखतीत सांगितलं की, 'मी भाऊ कदमला 'चला हवा येऊ द्या मध्ये पाहिलं होतं. पण या सिनेमानिमित्त आम्ही एकत्र काम केलं. यावेळी मी भाऊ कदम यांच्याकडून खूप काही शिकलो. भाऊ कायमच शांत बसतात. काहीच बोलत नाहीत. त्यामुळे तुम्हाला त्यांची तयारी कळत नाही. पण जेव्हा भाऊ अभिनय करतो. तेव्हा त्यामधून सगळंच अधोरेखित होतं.
पुढे मनोज बाजपेयी म्हणाला की, तो जितका वेळ शूटिंगमध्ये असतात. त्यांच्या डोक्यात सतत काही ना काही सुरू असतं. एकाच डायलॉगचे खूप व्हर्जन भाऊ तयार करून बघत असतो. भाऊ इतका शांत आहेत की, आजूबाजूच्या कोणालाच कळत नाही. सगळ्यांना असं वाटतं की ते आले आणि डायलॉग बोलले. पण, ते खूप विचार करत असतात. ते त्यांच्या कामाकडे खूप गंभीररित्या पाहतात. ते उभे राहिले आणि लोक हसायले लागले असं होत नाही. भाऊ कदम खूप हुशार आणि टॅलेंटेड आहे."
मनोज बाजपेयीने दिलेल्या एका मुलाखतीत भाऊ कदम तसेच ओंकार राऊतच कौतुक केलं आहे. या सिनेमाचं दिग्दर्शन आणि लेखन चिन्मय मांडलेकरने केले आहेत. तसेच सचिन खेडेकर, गिरिजा ओक, भाऊ कदम, ओंकार राऊत, वैभव मांगले , हरीश दुधाडे, माधव वझे, भरत सावळे यासारख्या कलाकारांची मांदियाळी आहे.
'इन्स्पेक्टर झेंडे' हा सिनेमा कशावर आधारित आहे?
'इन्स्पेक्टर झेंडे' हा सिनेमा खऱ्या पोलीस अधिकारी मधुकर झेंडे यांच्या जीवनावर आणि त्यांनी कुख्यात गुन्हेगार चार्ल्स शोभराजला पकडण्याच्या धाडसी कामगिरीवर आधारित आहे. हा सिनेमा सत्य घटनांवर आधारित क्राइम थ्रिलर असून त्यात विनोदाचा तडका देखील आहे.
मनोज वाजपेयीने 'इन्स्पेक्टर झेंडे' सिनेमात कोणती भूमिका साकारली आहे?
मनोज वाजपेयीने या सिनेमात इन्स्पेक्टर मधुकर झेंडे यांची मुख्य भूमिका साकारली आहे. ते एक हुशार आणि कर्तव्यदक्ष पोलीस अधिकारी म्हणून दाखवले गेले आहेत, जे चार्ल्स शोभराज या सिरीयल किलरचा पाठलाग करतात.
भाऊ कदम यांची सिनेमातील भूमिका काय आहे?
भाऊ कदम यांनी सिनेमात इन्स्पेक्टर झेंडेच्या सहकाऱ्याची भूमिका साकारली आहे. त्यांच्या विनोदी शैलीने आणि परफेक्ट टायमिंगने ते सिनेमात हलके-फुलके क्षण निर्माण करतात, ज्यामुळे प्रेक्षकांचे मनोरंजन होते.