नॅशनल क्रशची लाट! मनोज बाजपेयीने रश्मिका मंदानावर उघडले आपले विचार?

Manoj Bajpayee : ओटीटीवर गाजणारा हा अभिनेता नेहमी वादांपासून दूर राहतो, पण रश्मिका मंदानाबद्दल त्यांचे विधान वादग्रस्त ठरले आहे..

Updated: Sep 13, 2025, 05:37 PM IST
बॉलिवूड आणि ओटीटीवर गाजवणारा अभिनेता मनोज बाजपेयी नेहमीच आपल्या दमदार अभिनयासाठी ओळखला जातो. त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक हिट चित्रपट, वेबसीरिज आणि अभिनय पुरस्कारांचा समावेश आहे. तरीही, नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत मनोजने इंडस्ट्रीत कलाकारांद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या पीआर स्टॅटर्जीवर जोरदार भाष्य केले आहे.
मनोज बाजपेयी काय म्हणाले? ह्यूमन्स ऑफ सिनेमा या मुलाखतीत मनोज बाजपेयी म्हणाले, 'अभिनयाबाबत जेवढा भ्रम निर्माण केला जातो, तो त्रासदायक आहे. पियुष मिश्रासारख्या उत्तम अभिनेत्यांसाठी हे खूपच अपमानजनक आहे. पियुष अनेक वर्षांपासून अभिनयक्षेत्रात उत्तम काम करत आहेत, पण त्यांच्या कामाची कधीही योग्य ओळख घेतली जात नाही.'
मनोज पुढे म्हणाले, 'माझ्यासाठी हे खूपच अपमानजनक आहे. या क्षेत्रासाठी मी माझं सर्वस्व दिलं आहे. अचानक ‘सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा’ टॅग लावणाऱ्यांची लाट आली आहे. चार महिन्यांनी दुसरा अभिनेता पुन्हा त्याच टॅगसह समोर येतो. आपण प्रेक्षकांसमोर उत्तम कलाकृती घेऊन आलो असतो, तरही हे सर्वोत्कृष्ट अभिनेते समोर येतात आणि सगळं बदलतं.'
त्यांच्या विधानातून स्पष्ट होते की, मनोज बाजपेयी फक्त अभिनयाच्या गुणवत्तेवर विश्वास ठेवतात आणि फक्त पीआर आणि मार्केटिंगच्या धुमश्चक्रावर आधारित टॅग्स त्यांना स्वीकार्य नाहीत.

रश्मिका मंदानावर निशाणा

मनोजच्या या विधानानंतर, चाहत्यांनी अंदाज व्यक्त केला आहे की, त्यांचा टोला दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीसह बॉलिवूडमध्ये गाजवणाऱ्या अभिनेत्री रश्मिका मंदानाकडे आहे. रश्मिकाला अनेक दिवसांपासून **‘नॅशनल क्रश’**चा टॅग दिला जात आहे. तिने नुकताच परफ्यूम लॉन्च केला असून त्याचे नाव ‘क्रशमिका मिल्क’ ठेवले आहे. चाहत्यांचे म्हणणे आहे की, मनोजच्या विधानामागे रश्मिकाच्या या प्रसिद्धीबाबतचा इशारा असावा, पण मनोजने थेट कोणालाही नाव घेतलेले नाही.

मनोजच्या आगामी चित्रपटाबद्दल

मनोज बाजपेयीचा नुकताच प्रदर्शित झालेला ‘जुगनुमा’ हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. हा चित्रपट 1980 च्या काळातील परिस्थितीवर आधारित आहे. सिनेमात मनोजने देव या भूमिकेत जबरदस्त अभिनय केला आहे. चित्रपटाचा विषय वेगळा असून, त्यात काही सामाजिक मुद्दे आणि मानवतावादी दृष्टिकोनातून कथानक उभे केले आहे.
कलाकारांचा अनुभव आणि इंडस्ट्रीवर भाष्य. मनोज बाजपेयी नेहमीच इंडस्ट्रीतील वादांपासून दूर राहतात, परंतु त्यांनी या मुलाखतीत स्पष्ट केले की, पीआर आणि मार्केटिंगच्या जोरावर निर्माण होणारे टॅग्स खूपच त्रासदायक ठरतात. अनेक वर्षांपासून प्रेक्षकांसाठी उत्कृष्ट कलाकृती सादर करणाऱ्या अभिनेता म्हणून, त्यांना असे टॅग्स अपमानजनक वाटतात. मनोज बाजपेयीचे विधान इंडस्ट्रीतील अनेक कलाकार आणि चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरले आहे. रश्मिका मंदानासारख्या युवा कलाकारांवर टॅग्स लावण्याच्या प्रथा, वास्तविक अभिनयाच्या गुणवत्तेपेक्षा अधिक महत्त्व मिळत असल्याचा इशारा मनोजने दिला आहे. त्यांच्या आगामी चित्रपट ‘जुगनुमा’सह, प्रेक्षक त्यांचा अभिनय पुन्हा एकदा अनुभवत आहेत आणि अभिनयावर आधारित मूल्यांकनाचे महत्त्व अधोरेखित होत आहे.

 

FAQ

मनोज बाजपेयीने पीआर स्टॅटर्जीबाबत काय विधान केले?
मनोज बाजपेयी म्हणाले की, इंडस्ट्रीमध्ये कलाकारांच्या अभिनयावर आधारित न राहता, पीआर आणि मार्केटिंगच्या जोरावर त्यांना ‘सर्वोत्कृष्ट अभिनेता’ किंवा ‘नॅशनल क्रश’ सारखे टॅग दिले जातात, जे खूप त्रासदायक आणि अपमानजनक ठरते.
रश्मिका मंदानावर मनोजचा टोला का आहे?
मनोजने थेट नाव घेतलेले नाही, पण चाहत्यांचे म्हणणे आहे की, रश्मिका मंदानाला गेल्या काही दिवसांपासून ‘नॅशनल क्रश’चा टॅग दिला जात असल्यामुळे त्यांच्या विधानाचा इशारा रश्मिकाकडे आहे.
मनोज बाजपेयीचा आगामी चित्रपट कोणता आहे?
मनोजचा नवीन चित्रपट ‘जुगनुमा’ नुकताच प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. हा चित्रपट 1980 च्या काळातील आहे आणि यात मनोजने देव या भूमिकेत दमदार अभिनय केला आहे.

