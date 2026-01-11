चाहत्यांच्या गर्दीत अभिनेत्री अडखळली, अंगरक्षकांनी साडी ओढली...

हिंदुस्तान टाइम्सशी बोलताना अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह यांनी त्यांच्या वैयक्तिक अनुभवाचा खुलासा करत गर्दीच्या अनियंत्रित समस्येवर आपले विचार मांडले. चित्रांगदा सिंह आणि जॉन अब्राहम हे "आय, मी और मैं" या चित्रपटाचे प्रमोशन करत असताना दिल्लीतील एका कॉलेजमध्ये गेले होते. या प्रमोशन कार्यक्रमात जिथे एकाच वेळी कलाकार आणि चाहत्यांची गर्दी जमा झाली, तिथे एक मोठा गोंधळ उडाला.
चित्रांगदा यांनी आपल्या अनुभवावर बोलताना सांगितले की, 'माझ्या सहकलाकार जॉन अब्राहम आणि मी कार्यक्रमासाठी स्टेजवर पोहोचलो, पण अचानक गर्दीची स्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली. जॉनला ओढून घेण्याचा प्रयत्न केला जात होता, आणि त्याच्या पाठीवर ओरखडे पडले. त्यावेळी जॉनने मला रक्षण करण्यासाठी आपला शर्ट काढला आणि त्याच्या पाठीवर ओरखडे होते. त्याला मी सोबत यायला सांगितलं, आणि तो मला सुरक्षितपणे कारपर्यंत घेऊन गेला. यावेळी मला काही झालं नाही कारण त्या कॉलेजमध्ये जास्त महिला उपस्थित होत्या, परंतु जॉनने मला वाचवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यामुळेच त्याच्या पाठीवर ओरखडे पडले.'
चित्रांगदाने या घटनेवर आपल्या विचारांची मांडणी करत पुढे सांगितले की, 'हे केवळ महिलांसोबतच घडत नाही. हे कोणत्याही व्यक्तीसोबत होऊ शकते. जॉन ने माझ्यासोबत जो वागणूक दिली, ती त्याच्या आदर्श वागणुकीचे उदाहरण आहे. तो मला वाचवण्याचा प्रयत्न करत होता, पण त्याच्या पाठीवर ओरखडे पडले. हे दाखवते की, अशा घटनांमध्ये केवळ महिलांनाच त्रास सहन करावा लागतो, असं नाही.'
यावर चित्रांगदाने आपल्या प्रतिसादात, 'माझ्या वैयक्तिक अनुभवातून, माझ्या सहकलाकाराच्या रक्षणासाठी त्याने जे केले ते अत्यंत साहसी होते. असे काही घडले तेव्हा, सुरक्षा व्यवस्थेचा महत्वाचा मुद्दा अधिक गंभीर होतो.'
चित्रांगदाने निधी अग्रवालच्या अनुभवावर देखील आपले विचार मांडले. निधी अग्रवाल, अभिनेत्री प्रभास अभिनित "द राजा साब" चित्रपटाच्या गाण्याच्या लाँच कार्यक्रमादरम्यान हैदराबादमध्ये झालेल्या घटनांवर चित्रांगदाने प्रतिक्रिया दिली. निधी अग्रवालला घेरून असलेल्या गर्दीमुळे ती धक्काबुक्कीला सामोरे गेली होती. यावेळी, निधीला तिच्या अंगरक्षकांच्या मदतीने कसेबसे कारपर्यंत पोहोचवले गेले होते. निधीच्या साडीला ओढले गेले होते, आणि ती खूप अडखळली होती.
चित्रांगदाने यावर बोलताना सांगितले, 'मी निधीचे ते व्हिडिओ पाहिले होते, आणि ती वाईट परिस्थिती होती. काही कार्यक्रमांमध्ये गर्दी नियंत्रणाबाहेर जाते आणि तो अनुभव खूप भयानक होता. कार्यक्रम आयोजकांची जबाबदारी आहे की, कलाकारांच्या सुरक्षिततेसाठी योग्य व्यवस्था असावी. त्यानंतर निधीला अशा परिस्थितीत सोडण्यात कसे शक्य होते, हे मला समजत नाही.'
चित्रांगदाच्या मते, अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये फक्त महिला नाही, तर पुरुषही त्रासदायक परिस्थितीला सामोरे जातात. 'आपल्या सुरक्षिततेसाठी, आयोजकांनी अधिक गंभीरतेने विचार केला पाहिजे. अशा घटनांमध्ये आपल्याला योग्य सुरक्षा व्यवस्था पाहिजे, जेणेकरून कलाकार आणि चाहत्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित होईल.'
चित्रांगदाचे आणि निधीचे अनुभव हे एक मोठे उदाहरण आहेत की, कलाकारांच्या सुरक्षिततेसाठी सुरक्षा व्यवस्थेचा किती महत्त्वाचा रोल असतो. कलाकारांना त्यांच्या चाहत्यांपासून दूर ठेवणं किंवा त्यांना सुरक्षिततेच्या दृष्टीने योग्य स्थळी नेणं, या सगळ्या गोष्टी प्राधान्याने करण्यात येणं आवश्यक आहे.
त्याच वेळी, आयोजकांना त्यांच्या कार्यक्रमाच्या सुरक्षेची जबाबदारी योग्य पद्धतीने पार पडली पाहिजे. केवळ कलाकारांनाच नाही, तर त्यांच्या चाहत्यांना देखील सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सजग असण्याची आवश्यकता आहे.