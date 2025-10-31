English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

शाळेच्या आधी टपरीवर ‘हजेरी’! मराठी अभिनेत्याची कबुली घेत होता सुट्टा आणि मग वर्गात हजेरी

Pushkar Shotri : शाळेत जाण्याआधी टपरीवर हजेरी! प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्याने कबूल केलं – घेत होता सुट्टा आणि मग वर्गात जात होता.

Intern | Updated: Oct 31, 2025, 12:54 PM IST
शाळेच्या आधी टपरीवर ‘हजेरी’! मराठी अभिनेत्याची कबुली घेत होता सुट्टा आणि मग वर्गात हजेरी

आयुष्यातील 'पहिला' अनुभव नेहमीच खास असतो. पहिलं प्रेम, पहिली नोकरी, पहिला प्रवास, पहिली सायकल आणि काही जणांसाठी पहिली सिगरेट सुद्धा. अशाच एका खास आठवणीचा किस्सा लोकप्रिय मराठी अभिनेता पुष्कर श्रोत्री याने नुकताच सांगितला. ‘आरपार’ या यूट्यूब चॅनलला दिलेल्या एका मुलाखतीत त्याने आपल्या शालेय जीवनातील पहिल्या 'सुट्टा अनुभवाचा' खुलासा केला.

Add Zee News as a Preferred Source

दहावीत असताना पहिली सिगरेट

पुष्कर श्रोत्री म्हणाला, 'मी दहावीत असताना पहिल्यांदा सिगरेट प्यायलो. आमची शाळा दुपारी असायची, त्यामुळे सकाळी गृहपाठ करून, कपडे घालून झालं की मी माझ्या मित्राच्या घरी जायचो. थोडं खेळायचो, गप्पा मारायचो आणि मग आम्ही एकत्र शाळेत जायचो.' तो पुढे सांगतो, 'एकदा मी नेहमीप्रमाणे त्याच्या घरी गेलो. बेल वाजवली पण बराच वेळ त्याने दार उघडलं नाही. मला वाटलं काहीतरी गडबड आहे. शेवटी त्याने दार उघडलं आणि म्हणाला, ‘सिगरेट प्यायची का?’ मी थबकलोच. तो म्हणाला, तू आलास तेव्हा मी सिगरेट पित होतो, ते लपवायला आणि वाल घालवायला वेळ गेला. मग म्हणाला, ‘चल, प्यायची का?’ मी म्हणालो, चल, ट्राय करुया!'

पहिल्याच सिगरेटनं केला थरार

'त्याच्या वडिलांच्या घरी आदल्या दिवशी पार्टी झाली होती. त्या पार्टीत एक सिगरेटचं पाकिट खाली पडलं होतं. आम्ही ते सापडलं, आणि त्यातून सिगरेट काढून दोघांनी प्यायली,' असं सांगताना पुष्कर हसतो. 'सिगरेट प्यायल्यानंतर मात्र आमची अवस्था पाहण्यासारखी होती. दरदरून घाम फुटला, हात थरथरत होते, डोकं हलकं झालं. आम्ही दोघे घाबरलोच. आता आईला कळलं तर काय करणार? हाताचा वास कसा जाईल म्हणून साबणाने बोटं चोळत होतो. तोंडाचा वास घालवण्यासाठी दात घासत होतो. पण तरीही वास जात नव्हता. शेवटी आम्ही लसणाची चटणी खाल्ली, म्हणजे काही तरी झाकलं जाईल,' असा किस्सा पुष्करने सांगितला.

'लपून प्यायचो, मग खुलेआम'

पुष्कर पुढे म्हणाला, 'ही गोष्ट 1985 सालची आहे. पहिली सिगरेट पिल्यानंतर ती सवय लागली. आधी लपून पित होतो, नंतर खुलेआम. आधी वास लपवायचो, नंतर उलट सिगरेटचा वास यावा असं वाटायचं. आम्ही सिगरेट पिऊनच शाळेत जायचो!'

चाहत्यांना हसवणारा किस्सा

पुष्कर श्रोत्रीने सांगितलेला हा किस्सा ऐकून चाहत्यांना हसू आवरलं नाही. त्याची मोकळीढाकळी बोलण्याची पद्धत आणि आठवणींमधला तो निरागस खोडकरपणा पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या मनात घर करून गेला. चाहते म्हणतात, 'पुष्कर खरंच माणूसपणाने बोलतो. त्याच्या कथा म्हणजे एकदम रिलेटेबल.' काहींनी तर कमेंटमध्ये लिहिलं, 'आपल्याही शालेय आयुष्यात असाच एक ‘सुट्टा किस्सा’ असायचाच!'

कलाकार म्हणून लोकप्रिय

पुष्कर श्रोत्री हा मराठी चित्रपटसृष्टीतील एक बहुमुखी कलाकार आहे. 'कातर कळा,' 'रेशमगाठी,' 'अशी ही बनवाबनवी,' 'बालक-पालक,' 'पोस्टर बॉईज,' 'एलिझाबेथ एकादशी' अशा चित्रपट आणि मालिकांमधून त्याने प्रेक्षकांचं मन जिंकलं. अभिनयाबरोबरच तो दिग्दर्शन, लेखन आणि रंगभूमीवरही सक्रिय आहे. त्याने सांगितलेला हा किस्सा त्याच्या चाहत्यांसाठी एक मजेशीर झलक ठरला आहे — शालेय आयुष्यातील निरागस खोडकरपणाची आणि तारुण्याच्या पहिल्या 'बंडखोरीची' आठवण करून देणारा.

FAQ
पुष्कर श्रोत्रीने पहिल्यांदा सिगरेट केव्हा प्यायली?
दहावीत असताना, म्हणजे सुमारे 1985 साली त्याने पहिल्यांदा सिगरेट प्यायली.

हा प्रसंग कुठे शेअर केला?
पुष्कर श्रोत्रीने हा किस्सा ‘आरपार’ या यूट्यूब शोला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितला.

त्या वेळी त्याची प्रतिक्रिया काय होती?
सिगरेट प्यायल्यानंतर घाबरून गेला, घाम फुटला, आणि वास घालवण्यासाठी साबण, टूथपेस्ट, लसणाची चटणी सगळं वापरलं.

About the Author
Tags:
Pushkar ShotriSmoking#bollywoodstars #entertainment #bollywoodcelebrity #bollywoodmovies #trendingnewsmarathi actor

इतर बातम्या

तब्बल ₹80,49,85,05,00,00 संपत्ती असणाऱ्या ब्रिटीश राजघराण्य...

विश्व