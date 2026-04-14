अभिनेता Adhokshaj Karhade मुलाला दिलं अनोखं नाव, अर्थ सांगत म्हणाला...

Actor Adhokshaj Karhade Baby Name : 'कमळी' मालिकेतून घराघरात पोहोचलेला अभिनेता अधोक्षज कऱ्हाडेला पुत्ररत्नाची प्रात्पी झाली. अधोक्षजने देखील आपल्या मुलाचं नाव कऱ्हाडे परंपरेनुसार अतिशय कठीण ठेवलं आहे. महत्त्वाचं म्हणजे त्याने नावासोबत अर्थ देखील सांगितला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 14, 2026, 03:43 PM IST
अनेक कलाकारांनी आपल्या घरची Good News शेअर केली. अनेकांनी बाळांचे फोटो शेअर करत आनंदाची बातमी दिली आहे. मराठी सिनेसृष्टीतही हा आनंद  असं असताना अभिनेता अधोक्षज कऱ्हाडेने आपल्या बाळाचं नाव जाहीर केलं आहे. अधोक्षजचा भाऊ अभिनेता संकर्षण कऱ्हाडे काका झाला आहे. संकर्षणने आपल्या मुलांना अतिशय कठीण नावं दिली आहे. त्याप्रमाणे लहान भावाने देखील बाळाला अतिशय कठीण नाव दिलं आहे. 

नावाचा अर्थ काय? 

अधोक्षजने सोशल मीडियावर बाळाचं नाव जाहीर केलं आहे. यामध्ये त्यांनी बाळाचा चेहरा देखील दाखवला आहे. अक्षोभ्य असं त्या बाळाचं नाव आहे. अक्षोभ्य नावाचा अर्थ क्षोभ न होणारा ज्याला विचलित करता येणार नाही असा, अचल, स्थिर, शांत असा त्याचा अर्थ आहे. 

पोस्टमध्ये काय म्हटलंय?

लेकराचं बारसं झालं!
नाव: चि. अक्षोभ्य चैताली अधोक्षज कऱ्हाडे!

अर्थ: जो कधीही क्षुब्ध (अस्वस्थ) होत नाही. मनाने शांत आणि बुद्धीने स्थिर असणारा. कोणत्याही परिस्थितीत विचलित न होणारा.

आता काही जणांना नाव अवघड वाटत असेल. 
पण कुठलचं नाव अवघड नसतं अहो. मुद्दा ते नाव घेण्याच्या सवयीचा असतो.
म्हणून बघा बरं ५ वेळेला. सहज जमेल! 
बाकी शुभेच्छा आणि आशीर्वाद कायम सोबत राहुद्या!

काय आहे खास पोस्ट?

पाळण्यातील मुलाचे नाव 

अधोक्षजने बाळाची गोड बातमी शेअर केली तेव्हा फोटो देखील शेअर केला. यामध्ये त्याने म्हटलं की, पाळण्यातील नाव हे 'नारायण' असा आहे. त्या पोस्टमध्ये अधोक्षजने लिहिलं आहे की, चिरंजीव आले!  10 फेब्रुवारी 2026 आई-बाबांच्या लग्नाच्या ४१व्या वाढदिवशी आमचे आई-बाबा परत आणि चैतालीचे आई-बाबा पहिल्यांदा आजी-आजोबा झाले! चैताली आणि मी आई-बाबा झालो! आता सगळ्यांना उत्सुकता आहे “अधोक्षजच्या मुलाचं नाव काय असेल”? ह्याची! नाव ठरवलं आहे. छान आणि अर्थपूर्ण आहे. बारसं झालं की सांगेनच. पण सद्ध्या पाळण्यातलं नाव “नारायण” ठेवलं आहे! शुभेच्छा आणि आशीर्वाद कायम असूद्या! 

कठीण आणि प्रभावी मराठी/संस्कृत नावे

अजिताभ: याचा अर्थ आहे 'आकाश जिंकणारा'.
अश्वत्थामा: महाभारतातील एक प्रसिद्ध पात्र, ज्याचा अर्थ 'घोड्यासारखा आवाज असलेला' असा होतो.
अगस्त्य: एका प्रसिद्ध ऋषींचे नाव.
पुलस्त्य: ब्रह्मदेवाचा मानस पुत्र आणि सप्तर्षींपैकी एक.
अश्मी: ज्याचा अर्थ आहे 'खडक किंवा दगडासारखा कठीण आणि अचल'.
तार्किका: तर्कसंगत विचार करणारा किंवा 'न्यायशास्त्रात निपुण'.
अव्यन: प्रभू गणेशाचे एक नाव.
धृतराष्ट्र: ज्याने आपले राष्ट्र किंवा राज्य घट्ट धरून ठेवले आहे. 
वीरता आणि सामर्थ्य दर्शवणारी नावे
अवध: याचा अर्थ 'अजेय' किंवा ज्याचा वध होऊ शकत नाही असा.
बॅबर: शूर आणि 'मजबूत' असा याचा अर्थ होतो.
आदित्य: ज्याचा अर्थ आहे 'सूर्य'.
अर्चित: ज्याची 'पूजा केली जाते' असा. 
वेगळी आणि आधुनिक नावे
अन्मय: गणपतीचे एक संस्कृत नाव.
ईशान: प्रभू शिवाचे नाव किंवा 'सूर्योदय'.
ओजस: तेज किंवा 'शक्ती'.
नभय: ज्याला कशाचीही 'भीती नाही' असा

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

