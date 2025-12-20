'बापाच्या प्रेमाला सीमा नाही...' अजिंक्य देव यांचं मुलीवरच प्रेम बघून तुमचेही डोळे पानावतील, पाहा व्हिडीओ

मराठी अभिनेता अजिंक्य देव यांचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यामध्ये अजिंक्य देव यांचं संपूर्ण कुटूंब दिसत आहे. खूप कमी वेळा अजिंक्य देव यांच्या लेकीला आपण पाहतो. अजिंक्य देव यांची मुलगी स्पेशल चाईल्ड आहे. तनयाला शूज घालताना अजिंक्य देव या व्हिडीओत दिसत आहे. बाप आणि लेकीचं नातं हे अतिशय खास असतं. अजिंक्य देव आणि तनया यांच्यातही असंच खास नातं आपल्याला पाहायला मिळत आहे.
अजिंक्य देव आणि तनया या व्हिडीओत एका लिफ्टमध्ये दिसत आहे. लिफ्टमधून बाहेर येताना तनयाला शूज घालताना अजिंक्य देव दिसत आहेत. अजिंक्य देव आणि आरती देव यांची तनया ही मुलगी आहे. तनया देव ही स्पेशल चाईल्ड आहे.
हा व्हिडीओ सध्या सोशल मिडिया चर्चेचा विषय बनला आहे. बाप आणि लेकीचं नातं हे कायमच खास असतं. हे खास नातंच या व्हिडीओतून अधोरेखित होत आहे.
तनया आणि तिच्या सारख्या असंख्य विशेष मुलांसाठी अजिंक्य देव आणि त्यांची पत्नी आरती देव या शाळा चालवतात. या शाळेतील क्रिसमम बेक सेलचे उद्धाटन अमित साटम यांनी केले. या वेळेचा हा व्हिडीओ आहे.
एवढंच नव्हे तर या दोघांना एक मुलगा आहे आर्य देव. आर्य ही देव कुटुंबातील तिसरी पिढी आहे जी अभिनय क्षेत्रात कार्यरत आहे. 'गेमर लोग' या वेब सीरिजचं दिग्दर्शन आर्य देवने केलं आहे.
'13 वी वर्षपूर्ती' स्वर्गीय रमेश देव यांचा मुलगा अजिंक्य देव आणि पत्नी आरती देव यांनी 13 वर्षांपूर्वी मुंबईत स्वतःची 'स्पेशल चाईल्ड'साठी एक शाळा सुरू केली होती. "अकादमी ऑफ लर्निंग अँड डेव्हलपमेंट", विरा देसाई रोड, अंधेरी पश्चिम इथे त्यांची ही शाळा आहे. या शाळेला आता 13 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. यानिमित्ताने त्यांनी एक खास पूजा आयोजित केली होती. ही शाळा सुरू करण्यामागे एक खास कारण होतं. अजिंक्य आणि आरती देव यांना आर्य आणि तनया अशी दोन अपत्ये आहेत. तनया ही त्यांची मुलगी स्पेशल चाईल्ड आहे हे त्यांना ती लहान असल्यापासूनच माहीत होते. पण आपल्याच नशिबी असं का? हा दोष देवाला न देता तो एक आशीर्वाद आहे म्हणून तिचा स्वीकार केला, तिचं पालनपोषण त्यांनी खास पद्धतीने करण्याचे ठरवले. तनयाप्रमाणेच समाजात आणखी अशी मुलं आहेत त्यांना रोजच्या जीवनात आनंद कसा देता येईल हे या शाळेच्या माध्यमातून त्यांनी ठरवलं. मुलांच्या पालकांनाही त्यांची ही संकल्पना आवडली आणि एक एक करत बऱ्याच स्पेशल मुलामुलींनी या शाळेत प्रवेश घेतला. आज 13 वर्षांच्या प्रवासात देवाने आम्हाला खूप साथ दिली, वेळोवेळी मार्गदर्शन केले अशी भावना अजिंक्य देव व्यक्त करतात.