Marathi News
'ही शहरी अ‍ॅट्रोसिटी..सौमित्रचं मुंबईतलं घर धोक्यात, मुख्यमंत्री फडणवीसांना लिहलं पत्र;'कलावंताचे घर..'

Kishor Kadam House: या प्रकरणी सौमित्र यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार आणि सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासह सर्वसामान्य जनतेला मदतीचे आवाहन केले आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 11, 2025, 06:10 PM IST
Kishor Kadam: प्रसिद्ध मराठी-हिंदी रंगमंच आणि सिनेसृष्टीतील अभिनेते आणि कवी सौमित्र म्हणून ओळखले जाणारे किशोर कदम यांनी अंधेरी पूर्व येथील चाकाला परिसरातील हवा महाल सोसायटीच्या रिडेव्हलपमेंट प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता आणि भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला आहे. सोसायटीच्या रिडेव्हलपमेंटच्या नावाखाली पीएमसी (प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सी) आणि बिल्डर यांनी संगनमताने सोसायटीच्या 23 सभासदांची घरे धोक्यात आणली असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या प्रकरणी त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार आणि सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासह सर्वसामान्य जनतेला मदतीचे आवाहन केले आहे.

महत्वाची कागदपत्रे आणि माहिती 

सोसायटीच्या कमिटीने अपुरी माहिती, लपवाछपवी आणि चुकीच्या पद्धतीने सभासदांची दिशाभूल केली आहे. अंधेरी पूर्व येथील या प्राइम लोकेशनवरील इमारत DCPR 33(11) आणि 33(12)B अंतर्गत SRA (स्लम रिहॅबिलिटेशन ऑथॉरिटी) योजनेत रिडेव्हलप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत कमिटीने सभासदांना अंधारात ठेवले असून, महत्वाची कागदपत्रे आणि माहिती लपवल्याचे सौमित्र म्हणाले.

शहरी एट्रॉसिटी

कोणत्या सदस्याच्या प्रश्नांची कमिटीला उत्तरे देता आली नाही तर त्या चौकस सभासदांना बाजूला सारून त्यांच्यावर बहिष्कार टाकला जातो. त्यांना रिडेव्हलपमेंटविरोधी ठरवण्यात येते. त्यांना वगळून वेगळा व्हॉट्सअॅप ग्रुप स्थापन करून माहिती लपवली जाते, असे ते म्हणाले. याला किशोर कदम यांनी “शहरी एट्रॉसिटी” असे संबोधले आहे.

सभासदांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा

बहुसंख्य सभासदांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन कमिटी, पीएमसी आणि बिल्डर यांनी संगनमताने हा घोटाळा घडवल्याचा आरोप सौमित्र यांनी केलाय. सरकारच्या बहुसंख्येच्या कायद्यामुळे चौकस सभासदांचा आवाज दडपला जात असून, सामान्य माणसाला वर्षानुवर्षे बिल्डर आणि पीएमसीच्या आर्थिक ताकदीविरुद्ध लढावे लागत आहे. अशा अनेक प्रलंबित केसेस मुंबईत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 सामान्य माणसाच्या हक्कांचे उल्लंघन

या गंभीर समस्येकडे सरकारने तातडीने लक्ष द्यावे, अशी कळकळीची विनंती कदम यांनी केली आहे. त्यांनी आपले घर आणि इतर सभासदांचे हक्क वाचवण्यासाठी सर्व रसिक जनतेला आणि नेत्यांना पाठिंब्याचे आवाहन केले आहे. या प्रकरणाने मुंबईतील रिडेव्हलपमेंट प्रक्रियेतील अनियमितता आणि सामान्य माणसाच्या हक्कांचे उल्लंघन पुन्हा एकदा उघड झाले आहे.

FAQ

1. किशोर कदम कोण आहेत आणि त्यांनी कोणती समस्या उपस्थित केली आहे?

किशोर कदम हे मराठी-हिंदी रंगमंच आणि सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते आणि कवी सौमित्र म्हणून ओळखले जाणारे कलावंत आहेत. त्यांनी अंधेरी पूर्व येथील हवा महाल सोसायटीच्या रिडेव्हलपमेंट प्रक्रियेत पीएमसी आणि बिल्डर यांच्या संगनमताने झालेल्या अनियमिततेचा आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आहे.

2. हवा महाल सोसायटीच्या रिडेव्हलपमेंटमध्ये काय समस्या आहे?

सोसायटीच्या कमिटीने अपुरी माहिती, लपवाछपवी आणि सभासदांची दिशाभूल करून इमारत DCPR 33(11) आणि 33(12)B अंतर्गत SRA (स्लम रिहॅबिलिटेशन ऑथॉरिटी) योजनेत रिडेव्हलप करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे कदम यांच्यासह 23 सभासदांची राहती घरे धोक्यात आली आहेत.

3. कमिटीवर कोणते आरोप आहेत?

कमिटीने महत्वाची कागदपत्रे लपवली, सभासदांना अंधारात ठेवले आणि बिल्डर तसेच पीएमसीच्या चुकीच्या प्रभावाखाली निर्णय घेतले. चौकस सभासदांनी प्रश्न विचारले असता, त्यांना उत्तरे देण्याऐवजी त्यांच्यावर बहिष्कार टाकला गेला आणि रिडेव्हलपमेंटविरोधी ठरवले गेले.

Tags:
SaumitraMarathi Actor SaumitraPoet Kishor KadamKishor Kadam houseSaumitras house in Mumbai

