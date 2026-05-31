'20 ते 30 लोकांच्या टोळीने...' अभिनेता अंकुर वाढवेवर प्राणघातक हल्ला; रात्री नेमकं काय घडलं? जाणून घ्या

Ankur Wadhave News: एका प्रसिद्ध शोमधून नावारूपास आलेला अभिनेता अंकुर विठ्ठलराव वाढवे याच्यावर प्राणघातक हल्ला झाला आहे. नेमकं काय प्रकरण आहे याबद्दल जाणून घेऊयात.
Marathi Actor Ankur Wadhave Shares Shocking Attack Incident in Pusad: मराठी मनोरंजन विश्वातून एक चिंताजनक घटना समोर आली आहे. लोकप्रिय विनोदी कार्यक्रमामधून प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलेला अभिनेता अंकुर वाढवे याने सोशल मीडियावर केलेल्या एका पोस्टमुळे खळबळ उडाली आहे. पुसद येथे काही जणांनी आपल्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा त्याने केला आहे. अंकुरने फेसबुक पोस्ट आणि लाइव्ह व्हिडीओच्या माध्यमातून संपूर्ण घटनेची माहिती दिली. त्याच्या म्हणण्यानुसार, चित्रपटाच्या शूटिंगसाठी तो पुसदमध्ये होता. त्यावेळी काही मित्र भेटण्यासाठी आले होते. या गटातील काही जण मद्यधुंद अवस्थेत असल्याचे त्याने सांगितले. शेजारच्या घराजवळ घडलेल्या एका प्रकारावरून वाद निर्माण झाला आणि परिस्थिती अचानक तणावपूर्ण बनली.
अभिनेत्याच्या दाव्यानुसार, एका तरुणाने मोठ्या संख्येने लोकांना घटनास्थळी बोलावले. काही वेळासाठी वातावरण चिघळले असले तरी परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून त्यांनी वाद वाढू दिला नाही. तसेच काही लोकांनी त्याला ओळखल्यामुळेही प्रसंग अधिक गंभीर होण्यापासून वाचल्याचे त्याने नमूद केले.
यानंतर अंकुरने स्थानिक पोलिसांशी संपर्क साधून घडलेल्या प्रकाराची माहिती दिली. संबंधित व्यक्तीला बोलावून समज देण्यात आल्याचेही त्याने सांगितले. या संपूर्ण घटनेनंतर पुसद परिसरात वाढत्या गुन्हेगारीबाबत चिंता व्यक्त करत प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे मत त्याने मांडले.
दरम्यान, अंकुरची पोस्ट आणि फेसबुक लाइव्ह व्हिडीओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहेत. चाहत्यांनी आणि नेटकऱ्यांनी कमेंट्सद्वारे त्याच्या प्रकृतीची विचारपूस करत काळजी व्यक्त केली आहे. सुदैवाने, आपण सुरक्षित असून प्रकृती स्थिर असल्याचे अंकुरने स्पष्ट केले आहे.
काल पुसद मधे माझ्यावर 20 ते 30 लोकांच्या टोळक्याने हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला वसंत नगर पोलीस स्टेशन च्या मध्यस्थी ने प्रकरण टळल पण यावरून लक्षात येते की पुसद मधे गुन्हेगारी वाढलेली आहे यावर प्रशासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे