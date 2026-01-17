'बाबा खांद्यावर हात ठेवा...' म्हणताच काकांनी स्वत:च्या खांद्यावर हात ठेवला अन् अभिनेत्याला हसू अनावर, तुम्हालाही आठवतील आई-बाबा

Viral Video : सध्याची तरुणाई 'कॅमेरा फ्रेंडली' असली तरीही त्याच्या आधीची पिढी कॅमेरासमोर आली की काहीशी लाजरीबुजरी होते. या पिढीमध्ये अगदी आई- वडीलांच्या वयाच्या मंडळींचाही समावेश असतो. एरव्ही आम्ही अमुकच केलं आणि तमुकच सांगणारी ही मंडळी कॅमेरा समोर येताच इतकी शांत होऊन जाते की ही तिच माणसं आहेत का....? असाच प्रश्न पडतो. एका अभिनेत्यानंही आई- वडिलांची अशीच गंमत पाहिली.
आई- बाबांना फोटोसाठी पोझ द्यायला शिकवतानाचा एक सुरेख व्हिडीओ शेअर करणारा हा अभिनेता आहे भूषण प्रधान. 'आई बाबांना फोटोसाठी रोमँटिक पोझ कशी द्यायची याचा प्रयत्न केला... बाबांतं त्यातही आपलच मत होतं... वेगळ वर्जन' अशा कॅप्शनसह त्यानं हा व्हिडीओ शेअर केला.
'बाबा खांद्यावर हात ठेवा...' असं तो या व्हिडीओमध्ये सांगताना भूषणच्या वडिलांनी स्वत:चाच खांदा धरला आणि बाबांचा हा मिश्किलपणा पाहून अभिनेत्यालासुद्धा हसू आवरलं नाही. 'आई तिकडे बघ, थोडा गजरा दिसेल असं...' असं आईला सांगत असतानाच भूषणच्या वडिलांनी त्याच्या आईच्या केसात माळलेला गजरा कॅमेरात कसा दिसेल या प्रयत्नांत जो जरा पुढे आणला. गजरा माळतोय असं करा म्हणताच पुढं बाबांनी जी कृती केली ती पाहून भूषण म्हणाला, 'अहो देवाला वाहताय का?' बरं, ही गंमत इतक्यावरच थांबली नाही, तर 'चेहऱ्यावर हसू ठेवा... असं सक्तीनं सांगितल्यासारखं नका करु...' हेसुद्धा भूषण आईबाबांना गमतीनं सांगताच त्यांच्या चेहऱ्यावरही एकदमच हसू खुललं.
काही सेकंदांच्या या व्हिडीओला अभिनेत्यानं 'घरत गणपती' या त्याच्या चित्रपटातील 'लाडाची गौराई' हे गाणं जोडलं. पण, व्हिडीओत भाव खाऊन गेले ते म्हणजे त्याचे आई-वडील. आईच्या वाढदिवसानिमित्त फोटो शोधत असताना फोटोऐवजी 'हे' सापडलं, आई- वडिलांना रोमँटिक पोझ द्यायला शिकवताना समोर आलेली त्यांची हीच बाजू माझ्यासाठी प्रामाणिक प्रेमाचं प्रतीक आहे, असंही भूषणनं कॅप्शनमध्ये लिहिलं आणि त्याचा हा व्हिडीओ जोरदार व्हायरल झाला. काहींना तर व्हिडीओ पाहून त्यांचेच आई-बाबा, किंवा घरातील काही वरिष्ठ मंडळी आठवली, जी कॅमेरासमोर येताच बावरून जातात.