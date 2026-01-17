English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
  • बाबा खांद्यावर हात ठेवा... म्हणताच काकांनी स्वत:च्या खांद्यावर हात ठेवला अन् अभिनेत्याला हसू अनावर, तुम्हालाही आठवतील आई-बाबा

'बाबा खांद्यावर हात ठेवा...' म्हणताच काकांनी स्वत:च्या खांद्यावर हात ठेवला अन् अभिनेत्याला हसू अनावर, तुम्हालाही आठवतील आई-बाबा

Viral Video : लोकप्रिय मराठी अभिनेत्यानं नुकताच सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. या व्हिडीओमध्ये अभिनेता अतिशय कौतुकानं आपल्या आई- वडिलांना फोटोसाठी कसं उभं राहायचं हे शिकवत आहे...   

सायली पाटील | Updated: Jan 17, 2026, 12:56 PM IST
Marathi Actor bhushan pradhan teaches mom dad how to pose for photo will reminds of every elderly couple watch

Viral Video : सध्याची तरुणाई 'कॅमेरा फ्रेंडली' असली तरीही त्याच्या आधीची पिढी कॅमेरासमोर आली की काहीशी लाजरीबुजरी होते. या पिढीमध्ये अगदी आई- वडीलांच्या वयाच्या मंडळींचाही समावेश असतो. एरव्ही आम्ही अमुकच केलं आणि तमुकच सांगणारी ही मंडळी कॅमेरा समोर येताच इतकी शांत होऊन जाते की ही तिच माणसं आहेत का....? असाच प्रश्न पडतो. एका अभिनेत्यानंही आई- वडिलांची अशीच गंमत पाहिली. 

आई- बाबांना फोटोसाठी पोझ द्यायला शिकवताना...

आई- बाबांना फोटोसाठी पोझ द्यायला शिकवतानाचा एक सुरेख व्हिडीओ शेअर करणारा हा अभिनेता आहे भूषण प्रधान. 'आई बाबांना फोटोसाठी रोमँटिक पोझ कशी द्यायची याचा प्रयत्न केला... बाबांतं त्यातही आपलच मत होतं... वेगळ वर्जन' अशा कॅप्शनसह त्यानं हा व्हिडीओ शेअर केला. 

'बाबा खांद्यावर हात ठेवा...' असं तो या व्हिडीओमध्ये सांगताना भूषणच्या वडिलांनी स्वत:चाच खांदा धरला आणि बाबांचा हा मिश्किलपणा पाहून अभिनेत्यालासुद्धा हसू आवरलं नाही. 'आई तिकडे बघ, थोडा गजरा दिसेल असं...' असं आईला सांगत असतानाच भूषणच्या वडिलांनी त्याच्या आईच्या केसात माळलेला गजरा कॅमेरात कसा दिसेल या प्रयत्नांत जो जरा पुढे आणला. गजरा माळतोय असं करा म्हणताच पुढं बाबांनी जी कृती केली ती पाहून भूषण म्हणाला, 'अहो देवाला वाहताय का?' बरं, ही गंमत इतक्यावरच थांबली नाही, तर 'चेहऱ्यावर हसू ठेवा... असं सक्तीनं सांगितल्यासारखं नका करु...' हेसुद्धा भूषण आईबाबांना गमतीनं सांगताच त्यांच्या चेहऱ्यावरही एकदमच हसू खुललं. 

हेसुद्धा वाचा : Weather News : कुठं गेली थंडी? आठवडी सुट्टीला हिवाळी सहलीचे बेत फसणार? पाऊस अन् उकाड्याच्या अंदाजानं साऱ्यांचीच तारांबळ 

काही सेकंदांच्या या व्हिडीओला अभिनेत्यानं 'घरत गणपती' या त्याच्या चित्रपटातील 'लाडाची गौराई' हे गाणं जोडलं. पण, व्हिडीओत भाव खाऊन गेले ते म्हणजे त्याचे आई-वडील. आईच्या वाढदिवसानिमित्त फोटो शोधत असताना फोटोऐवजी 'हे' सापडलं, आई- वडिलांना रोमँटिक पोझ द्यायला शिकवताना समोर आलेली त्यांची हीच बाजू माझ्यासाठी प्रामाणिक प्रेमाचं प्रतीक आहे, असंही भूषणनं कॅप्शनमध्ये लिहिलं आणि त्याचा हा व्हिडीओ जोरदार व्हायरल झाला. काहींना तर व्हिडीओ पाहून त्यांचेच आई-बाबा, किंवा घरातील काही वरिष्ठ मंडळी आठवली, जी कॅमेरासमोर येताच बावरून जातात.

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

