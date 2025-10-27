English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

अवघ्या 25 व्या वर्षी मराठी अभिनेत्याचा मृत्यू; सिनेमाच्या प्रमोशनदरम्यानच घेतला टोकाचा निर्णय

Marathi actor ends his life : मेहनती आणि समर्पित कलाकार म्हणून सचिनची ओळख होती; मात्र त्याच्या अचानक मृत्यूने सर्वत्र शोककळा पसरली आहे.  

Intern | Updated: Oct 27, 2025, 05:40 PM IST
अवघ्या 25 व्या वर्षी मराठी अभिनेत्याचा मृत्यू; सिनेमाच्या प्रमोशनदरम्यानच घेतला टोकाचा निर्णय

मराठी मनोरंजनविश्वातून एक अत्यंत दुर्दैवी आणि हादरवून टाकणारी बातमी समोर आली आहे. अवघ्या २५ वर्षांच्या तरुण वयात अभिनेता सचिन चांदवडे (Sachin Chandwade) याने आत्महत्या केली आहे. त्याच्या या अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे संपूर्ण मराठी चित्रपटसृष्टी, त्याचे सहकारी आणि चाहते शोकाकुल झाले आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

उदयोन्मुख कलाकाराचा अकाली अंत

जळगाव जिल्ह्यातील उंदिरखेडे गावात जन्मलेला आणि वाढलेला सचिन हा मेहनती, गुणी आणि समर्पित कलाकार म्हणून ओळखला जायचा. लहानपणापासूनच त्याला अभिनयाची आवड होती. गावातील सांस्कृतिक कार्यक्रमांपासून त्याच्या अभिनय प्रवासाची सुरुवात झाली आणि पुढे त्याने मोठ्या पडद्यावर स्थान मिळवण्याचं स्वप्न पाहिलं.

शिक्षण आणि व्यावसायिक जीवन

सचिनने शिक्षणातही उत्तम प्रगती केली होती. त्याने सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंगचं शिक्षण पूर्ण केलं आणि पुण्यातील आयटी पार्कमध्ये नोकरीला लागला. मात्र अभिनयाची आवड त्याच्यात कायम जिवंत होती. नोकरीतून वेळ काढून त्याने अभिनय क्षेत्रात आपला ठसा उमटवण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला.

छोट्या पडद्यावरून मोठ्या पडद्यापर्यंत

सचिनने सुरुवातीला काही लघुपट आणि नाट्यप्रयोगांमधून आपली कला सादर केली. त्यानंतर त्याने ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्सवरील चर्चित वेब सीरिज ‘जमतारा २’ मध्ये काम करून प्रेक्षकांचे लक्ष वेधले. त्याच्या भूमिकेचं कौतुक प्रेक्षक आणि दिग्दर्शक मंडळींनी केलं. याच काळात त्याने आपला पहिला मोठा मराठी सिनेमा ‘असुरवन’ केला. या चित्रपटाचं शूटिंग पूर्ण झालं होतं आणि तो लवकरच प्रदर्शित होणार होता. मात्र सिनेमाच्या रिलीजच्या तोंडावरच सचिनने आत्महत्येचा निर्णय घेतल्याने सर्वचजण स्तब्ध झाले आहेत.

आत्महत्येचं कारण अद्याप अस्पष्ट

सचिनने आत्महत्या का केली, याचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. पोलीस तपास सुरू असून कुटुंबीय आणि जवळच्या मित्रांकडून माहिती घेतली जात आहे. काही जणांचा अंदाज आहे की, वैयक्तिक किंवा मानसिक तणावामुळे त्याने हा टोकाचा निर्णय घेतला असावा. मात्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.

एक गुणी कलाकाराचं हरपण

सचिनचा स्वभाव अत्यंत नम्र आणि साधा होता. त्याच्या आजूबाजूचे लोक सांगतात की तो नेहमी सकारात्मक विचार करणारा, मेहनती आणि आपल्या स्वप्नांसाठी झटणारा कलाकार होता. तो ‘कलावंत ढोल ताशा पथकात’ सक्रीय होता आणि सामाजिक उपक्रमांमध्येही सहभागी व्हायचा. जळगावमधील स्थानिक कलावंत व चाहत्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत सचिनला श्रद्धांजली अर्पण केली आहे. “एक गुणी आणि मेहनती कलाकार आपल्यातून गेला,” अशा भावना सर्व स्तरांतून व्यक्त होत आहेत.

इंडस्ट्रीत हळहळ

सचिनच्या अकाली जाण्याने मराठी सिनेसृष्टीत शोककळा पसरली आहे. अनेक दिग्दर्शक, निर्माते आणि सहकलाकारांनी त्याच्या कामाचं कौतुक करताना त्याच्या निधनाबद्दल दुःख व्यक्त केलं आहे. 'तो इंडस्ट्रीचा भविष्यातला स्टार ठरला असता,' अशी प्रतिक्रिया अनेकांकडून व्यक्त होत आहे. अवघ्या 25 वर्षांचा हा कलाकार आपल्या मेहनतीनं नाव कमावत होता, पण आयुष्याच्या संघर्षात काहीतरी तुटलं आणि त्याने हा टोकाचा निर्णय घेतला. त्याच्या जाण्याने केवळ एक कुटुंब नव्हे, तर संपूर्ण मराठी कलाक्षेत्र शोकमग्न झालं आहे. सचिन चांदवडेचं आयुष्य हे प्रत्येक तरुण कलावंतासाठी प्रेरणादायी ठरलं होतं त्याची झुंज, त्याचं समर्पण आणि अभिनयाची आवड सदैव आठवणीत राहील.

FAQ
अभिनेता सचिन चांदवडे कोण होता?
सचिन चांदवडे हा जळगाव जिल्ह्यातील उंदिरखेडे गावचा रहिवासी होता. तो सॉफ्टवेअर इंजिनिअर असून अभिनयाची आवड जपत मराठी आणि ओटीटी माध्यमावर काम करत होता. त्याने ‘जमतारा २’ या नेटफ्लिक्सवरील वेबसीरिजमध्येही भूमिका साकारली होती.

सचिन चांदवडेने आत्महत्या का केली?
सचिनच्या आत्महत्येचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. पोलीस तपास सुरू आहे, तर काहींना वाटतं की तो वैयक्तिक तणावातून गेलेला असावा. मात्र याबाबत अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.

सचिनचा आगामी सिनेमा कोणता होता?
सचिनचा पहिला मोठा मराठी सिनेमा ‘असुरवन’ लवकरच प्रदर्शित होणार होता. मात्र चित्रपटाच्या रिलीजच्या तोंडावरच त्याने आत्महत्येचा निर्णय घेतल्याने इंडस्ट्रीत हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

About the Author
Tags:
marathi actorsucide#bollywoodcelebrity #bollywoodstars #entertainment entertainment news

इतर बातम्या

चीन आणि पाकिस्ताननंतर आता आणखी देशाचा भारताच्या 'या...

विश्व