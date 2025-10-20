English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'मी मोदींचा भक्त आहे, मुंबईत कमळ फुलणारच'; महेश कोठारे यांचं जाहीर विधान, म्हणाले 'भाजपा म्हणजे आपलं घर'

Mahesh Kothare on BJP Narendra Modi: ज्येष्ठ अभिनेते, दिग्दर्शक महेश कोठारे यांनी मी भाजपाचा, मोदींचा भक्त असल्याचं जाहीरपणे सांगितलं आहे. तसंच मुंबईत कमळ फुलेल असा विश्वासही व्यक्त केला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Oct 20, 2025, 09:37 PM IST
'मी मोदींचा भक्त आहे, मुंबईत कमळ फुलणारच'; महेश कोठारे यांचं जाहीर विधान, म्हणाले 'भाजपा म्हणजे आपलं घर'

Mahesh Kothare on BJP Narendra Modi: सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जानेवारीपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सांगितलं आहे. यामुळे एकीकडे निवडणुकीच्या तारखांची प्रतिक्षा असताना दुसरीकडे सर्व पक्षांकडून राजकीय गणितं मांडली जात आहेत. ठाकरे बंधू युतीच्या तयारीत असून, महाविकास आघाडीने मतदार याद्यांवरुन निवडणूक आयोगाला धारेवर धरलं आहे. त्यातच सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहे. यादरम्यान जाहीर कार्यक्रमांमधून फक्त नेतेच नाही, तर सेलिब्रिटी आणि इतर क्षेत्रातील दिग्गज जाहीर विधानं करत आहेत. नुकतंच ज्येष्ठ अभिनेते आणि दिग्दर्शक महेश कोठारे यांनी आपण भाजपा आणि नरेंद्र मोदींचे भक्त असल्याचं जाहीर केलं आहे. इतकंच नाही तर मुंबई पालिकेत कमळ फुलेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

भाजपचे नेते प्रवीण दरेकर यांनी मागाठाणे येथे आयोजित केलेल्या दिवाळी पहाट कार्यक्रमात दिग्दर्शक महेश कोठारे यांनी हजेरी लावली. या कार्यक्रमात भाजपाचे माजी खासदार गोपाळ शेट्टी, भाजपाचे उपाध्यक्ष प्रकाश दरेकर, भाजपा उत्तर मुंबई जिल्हाध्यक्ष बाळा तावडेही उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी भाजपाचं तोंडभरुन कौतुक केलं. भाजपा म्हणजे आपलं घर आहे. मी स्वत: भाजपाचा भक्त आहे. मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा भक्त आहे असं ते म्हणाले आहेत.

"या कार्यक्रमांना येऊन आनंद होतो. हा आपल्या घऱचा कार्यक्रम आहे. भाजपा म्हणजे आपलं घर आहे. मी स्वत: भाजपाचा भक्त आहे. मी मोदीजींचा भक्त आहे. सध्याचं 15 वं वर्ष आहे, पण 16 व्या वर्षाचं जे दिवाळी सेलिब्रेशन असेल तेव्हा मुंबईवरती कमळ फुललेलं असेल याची मला खात्री आहे," असं महेश कोठारे म्हणाले आहेत. 

पुढे ते म्हणाले की, "मला आठवतं पियुष गोयल आले होते. त्यांच्या प्रचारासाठी मी आलो होतो. तेव्हा मी म्हटलं होतं की, आपण फक्त एक उमेदवार देत नाही आहोत, तर मंत्री निवडून देत आहोत. तसंच यावेळी आपल्याला या परिसरातून नगरसेवक निवडून द्यायचे आहेतच. भाजपा नवी लोकांना संधी देत असतं, त्यामुळे कदाचित महापौरही इथला असू शकतो."

दरम्यान महेश कोठारे यांनी एकनाथ शिंदे आणि श्रीकांत शिंदे यांचंही तोंडभरुन कौतुक केलं होतं. “आपल्या सर्वांचे लाडके, धडाकेबाज नेते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि झपाटलेला आमचा खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या प्रयत्नांतून साकार झालेलं हे रंगमंच पाहून मी भारावून गेलो आहे. तुम्ही कलाकाराला इथे स्थान दिलं, हे पाहून आम्ही खूप खुश आहोत. इथे कलाकारांचे पेंटिंग्स बघून मी भारावून गेलो. श्रीकांतजी.. तुम्ही कायम झपाटलेले राहा आणि एकनाथजी.. तुम्ही जे काम करता ते धडाकेबाज पद्धतीनेच करता. या नाट्यमंदिराचं उद्धाटनदेखील इतकं दण्यात केलंय. असं मी याआधी पाहिलं नव्हतं. आम्हा कलावंतांसाठी तुम्ही खूप काही कराल,” अशी अपेक्षा कोठारेंनी व्यक्त केली.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
mahesh kothareBJPnarendra modनरेंद्र मोदीमहेश कोठारे

इतर बातम्या

Asrani Death: ज्येष्ठ अभिनेते असरानी यांचं निधन, 84 व्या वर...

मनोरंजन