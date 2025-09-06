'लोकांच्या संसाराला नजर लागते, माझ्या संसाराला...', कुशल बद्रिकेची पोस्ट चर्चेत; 'प्लिज, आजच्या...'

Marathi Actor Kushal Badrike Post About Wife: अभिनेता कुशल बद्रिके हा त्याच्या उत्तम टायमिंगसाठी आणि वेगवेगळ्या कॅरेक्टर्ससाठी ओळखला जातो. सध्या 'चला हवा येऊ द्या'च्या माध्यमातून पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीस आलेला हा अभिनेता सोशल मीडियावर प्रचंड सक्रीय आहे. एकीकडे सध्या मराठी मनोजरंजन सृष्टीमधून घटस्फोटासंदर्भातील वेगवेगळ्या सेलिब्रिटी जोडप्यांबद्दलच्या बातम्या समोर येत असतानाच कुशल बद्रीकेने केलेली एक पोस्ट सर्वांचं लक्ष वेधून घेत आहे. विशेष म्हणजे ही पोस्ट त्याने संसाराबद्दल केली आहे.
कुशल हा त्याच्या चाहत्यांसोबत सोशल मीडियावर फार कनेक्ट असतो. अनेकदा तो त्याच्याच क्षेत्रातील मित्रांसोबत वेगवेगवळे व्हिडीओ बनवून पोस्ट करत असतो. खास बाब म्हणजे त्याने नुकताच पोस्ट केलेला व्हिडीओ हा त्याच्या पत्नीसोबतचा आहे. त्याच्या पत्नीसोबत कारने प्रवास करतानाचा व्हिडीओ त्याने पोस्ट केला असून या व्हिडीओला दिलेल्या कॅप्शनने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले आहे. अनेक सेलिब्रिटींनी त्यावर कमेंटही केल्या आहेत.
कुशलने पोस्ट केलेल्या या व्हिडीओत तो स्वत: ड्रायव्हिंग करताना दिसतोय. तर बाजूला बसून त्याची पत्नी गाण्याचा रियाज करत आहे. पत्नीचा हा रियाज करताना व्हिडीओ कुशलने मजेशीर मेजेससहीत पोस्ट केला आहे. "लोकांच्या बायका नवऱ्याच्या डोक्यावर थयथयाट करतात , पण माझी बायको… “तिगदा तुई-तुई थुई-थयाट ! करते” असं कुशलने पोस्टच्या पहिल्या ओळीत म्हटलंय. पुढे त्याने, "एकदा माझ्या मुलाला शाळेत प्रश्न विचारला की, “मोर” कसा नाचतो? तर तो थुई-थुई न म्हणता, “तिगदा तुई तुई थुई ऽऽ” म्हणल्याचं मला स्पष्ट आठवतय!" असंही लिहिलेलं आहे. पुढे याच पोस्टमध्ये "एकदा तर तो, बे पंचे “तिग-दहा” म्हंटल्याचं मी स्वतःच्या कानाने ऐकलं आहे. लोकांच्या संसाराला नजर लागते, माझ्या संसाराला “तिगदा तुई तुई थुई ऽऽ” लागलाय," असं कुशलने लिहिलेलं आहे. अर्थात कुशलने ही पोस्ट मस्करीत लिहिलेली आहे.
पोस्टच्या शेवटी कुशलने हा व्हिडीओ पोस्ट केल्यानंतर आपल्याला घरी जेवण मिळणं कठीण असल्याचं सूचित करताना, "प्लिज, आजच्या पुरतं कुणी जेवायला देईल का?" असा सवालही विचारला आहे. अनेक सेलिब्रिटींनी आणि कुशलच्या मित्रांनी या खाली पोस्ट करुन त्याला आता तुझं काही खरं नाही असा इशारा दिलाय.