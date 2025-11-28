English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'मला स्वप्नही मराठीतच पडतात', मराठीची बाजू ठामपणे मांडणारे नाना पाटेकर पुन्हा चर्चेत

मराठी अभिनेते नाना पाटेकर यांनी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये केलेल्या एका वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर चांगलीच चर्चा रंगली आहे. काय म्हणाले नाना पाटेकर? जाणून घ्या सविस्तर  

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 28, 2025, 04:14 PM IST
Nana Patekar : ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर आपल्या थेट आणि स्पष्ट वक्तव्यामुळे कायम चर्चेत असतात. नुकताच त्यांना मंगळवार 25 नोव्हेंबर रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे एमजीएम विद्यापीठात आयोजित सेंट्रल झोन युवा महोत्सव कार्यक्रमात त्यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना केलेले विधान चांगलेच चर्चेत आले आहे. या कार्यक्रमातील नाना पाटेकर यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे.

'मला स्वप्न मराठीत पडतात' 

या कार्यक्रमात विविध राज्यांतून आलेल्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना नाना पाटेकर यांनी प्रामुख्याने हिंदीचा वापर केला. याबद्दल स्पष्टीकरण देताना ते म्हणाले की, 'तुम्हाला समजावं म्हणून मी हिंदीत बोललो. पण मराठी बोलताना मला शब्द शोधावे लागत नाहीत. ते सहज येतात. कारण मला स्वप्न ही मराठीत पडतात. ती माझी मातृभाषा आहे.'

नाना पाटेकर यांच्या या विधानाने उपस्थित विद्यार्थ्यांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला. मात्र, हे वाक्य समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर चर्चेला उधाण आलं आहे. नाना पाटेकर यांनी हे म्हणत सचिन पिळगावकरांना अप्रत्यक्ष टोला लगावला का? असा देखील प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

सचिन पिळगावकरांचा जुना व्हिडिओ पुन्हा चर्चेत

काही महिन्यांपूर्वी एका कार्यक्रमात ज्येष्ठ अभिनेते सचिन पिळगावकर यांनी उर्दू भाषेवरील त्यांचे प्रेम व्यक्त केले होते. ते म्हणाले होते 'माझी मातृभाषा मराठी आहे, पण मी विचार उर्दूमध्ये करतो. मला रात्री 3 वाजता जरी उठवलं तरी मी उर्दूतच बोलतो. मी त्या भाषेत झोपतोही. माझ्या पत्नीला तर माझं उर्दूप्रेम सवत म्हणूनही आवडतं.' सचिन यांच्या या वक्तव्यावर सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली होती आणि काहींनी त्यांना ट्रोलही केलं होतं.

नानांनी घेतला अप्रत्यक्ष संदर्भ? 

नाना पाटेकर यांच्या सध्याच्या वक्तव्यात कुठेही सचिन पिळगावकर यांचे नाव नाही. तरीही दोन्ही घटनांचे संदर्भ समोर ठेवल्यावर नेटिझन्समध्ये चर्चा रंगली आहे.  नाना पाटेकरांनी हे विधान करुन मराठी भाषेवरील आपले प्रेम व्यक्त केले की सचिन यांच्या वक्तव्यावर अप्रत्यक्षपणे प्रतिक्रिया दिली? या चर्चेबाबत नानांकडून किंवा सचिन पिळगावकरांकडून अद्याप कोणताही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

नाना पाटेकरांचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेक मराठी प्रेक्षकांनी त्यांचे स्वागत केले आहे. मराठी भाषेवरील त्यांच्या प्रेमाचे कौतुक करत अनेकांनी 'हेच खरं मराठी मन' अशी प्रतिक्रिया दिली.

FAQ

1) नाना पाटेकर यांनी नक्की काय विधान केले?

नाना पाटेकर यांनी एमजीएम विद्यापीठात झालेल्या सेंट्रल झोन युवा महोत्सवात विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना म्हटलं, "मला स्वप्नही मराठीत पडतात. ती माझी मातृभाषा आहे." मराठी बोलताना शब्द शोधावे लागत नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले.

2) त्यांनी हिंदीत का बोलले?

त्यांनी स्पष्ट केले की कार्यक्रमाला विविध राज्यांतून विद्यार्थी आले होते. त्यांना समजून घ्यावे म्हणून त्यांनी हिंदीत संवाद साधला.

3) हे विधान सचिन पिळगावकरांना टोला होता का?

नाना पाटेकर यांनी त्यांच्या वक्तव्यात कुठेही सचिन पिळगावकर यांचे नाव घेतले नाही. तरीही इंटरनेटवर दोन्ही घटना एकत्र जोडून चर्चा सुरू झाली आहे.

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

