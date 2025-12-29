मराठमोळ्या अभिनेत्यावर कोसळला दुःखाचा डोंगर, पत्नीने केली भावुक पोस्ट, 'मम्मी तुमची...'

मराठी कलाविश्वातून एक दुःखद बातमी समोर आली आहे. अभिनेता प्रसाद जावेदच्या आईचं निधन झालं आहे. 28 डिसेंबर रोजी प्रसाद जवादेच्या आईने वयाच्या 65 व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला आहे. प्रज्ञा जवादे गेल्या काही वर्षांपासून कर्करोगाशी झुंज देत होत्या. अखेर त्यांची ही झुंज अपयशी ठरली आहे. प्रसाद जवादेची पत्नी आणि अभिनेत्री अमृता देशमुखने सोशल मीडियावर याबाबत माहिती दिली आहे.
त्या गेल्या काही काळापासून कर्करोगासारख्या (कॅन्सर) गंभीर आजाराशी झुंज देत होत्या. अखेर ही झुंज अपयशी ठरली. प्रसादची पत्नी आणि अभिनेत्री अमृता देशमुख हिने सोशल मीडियाद्वारे ही दुःखद बातमी शेअर केली आहे. अमृताने आपल्या पोस्टमध्ये "मम्मी तुमची खूप आठवण येईल" अशा शब्दांत भावना व्यक्त केल्या आहेत. आईसोबतचे नाते हे नेहमीच खास असल्याच अधोरेखित झालं आहे. प्रसादचे त्याच्या आईसोबत अत्यंत जवळचे नाते होते. अलीकडेच पार पडलेल्या एका पुरस्कार सोहळ्यात प्रसादला 'सर्वोत्कृष्ट मुलगा' हा पुरस्कार मिळाला होता, तेव्हा त्याच्या आईने आजारपणातही तिथे उपस्थिती लावली होती. प्रसाद जवादे सध्या झी मराठीवरील 'पारू' या मालिकेत मुख्य भूमिका साकारत आहे.
काही दिवसांपूर्वी एका पुरस्कार सोहळ्यात प्रसादच्या आईला कॅन्सर असल्याच समोर आलं. यावेळापासून प्रसादने आपल्या आईची खूप काळजी घेतली. त्याला रुग्णालयात 'श्रावण बाळ' म्हणत होते.