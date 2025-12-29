English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • मराठमोळ्या अभिनेत्यावर कोसळला दुःखाचा डोंगर, पत्नीने केली भावुक पोस्ट, मम्मी तुमची...

मराठमोळ्या अभिनेत्यावर कोसळला दुःखाचा डोंगर, पत्नीने केली भावुक पोस्ट, 'मम्मी तुमची...'

2025 हे वर्ष सरता सरता मराठमोळ्या अभिनेत्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. काही दिवसांपूर्वीच अभिनेत्याने याबाबत पुसटशी कल्पना दिली होती. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 29, 2025, 09:33 AM IST
मराठमोळ्या अभिनेत्यावर कोसळला दुःखाचा डोंगर, पत्नीने केली भावुक पोस्ट, 'मम्मी तुमची...'

मराठी कलाविश्वातून एक दुःखद बातमी समोर आली आहे. अभिनेता प्रसाद जावेदच्या आईचं निधन झालं आहे. 28 डिसेंबर रोजी प्रसाद जवादेच्या आईने वयाच्या 65 व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला आहे. प्रज्ञा जवादे गेल्या काही वर्षांपासून कर्करोगाशी झुंज देत होत्या. अखेर त्यांची ही झुंज अपयशी ठरली आहे. प्रसाद जवादेची पत्नी आणि अभिनेत्री अमृता देशमुखने सोशल मीडियावर याबाबत माहिती दिली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

त्या गेल्या काही काळापासून कर्करोगासारख्या (कॅन्सर) गंभीर आजाराशी झुंज देत होत्या. अखेर ही झुंज अपयशी ठरली.  प्रसादची पत्नी आणि अभिनेत्री अमृता देशमुख हिने सोशल मीडियाद्वारे ही दुःखद बातमी शेअर केली आहे. अमृताने आपल्या पोस्टमध्ये "मम्मी तुमची खूप आठवण येईल" अशा शब्दांत भावना व्यक्त केल्या आहेत. आईसोबतचे नाते हे नेहमीच खास असल्याच अधोरेखित झालं आहे. प्रसादचे त्याच्या आईसोबत अत्यंत जवळचे नाते होते. अलीकडेच पार पडलेल्या एका पुरस्कार सोहळ्यात प्रसादला 'सर्वोत्कृष्ट मुलगा' हा पुरस्कार मिळाला होता, तेव्हा त्याच्या आईने आजारपणातही तिथे उपस्थिती लावली होती. प्रसाद जवादे सध्या झी मराठीवरील 'पारू' या मालिकेत मुख्य भूमिका साकारत आहे.

काही दिवसांपूर्वी एका पुरस्कार सोहळ्यात प्रसादच्या आईला कॅन्सर असल्याच समोर आलं. यावेळापासून प्रसादने आपल्या आईची खूप काळजी घेतली. त्याला रुग्णालयात 'श्रावण बाळ' म्हणत होते. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Prasad jawade motherprasad jawade mother passed awaymarathi actorप्रसाद जवादेच्या आईचं निधनप्रसाद जवादे मातृशोक

इतर बातम्या

Indian Army नं दहशतवाद्यांसाठी बर्फात पसरवलं मृत्यूचं जाळं!...

भारत