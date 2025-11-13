English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
दोन पायांवर दोन अपघातांचा घाव, प्रसाद खांडेकरचा हृदयस्पर्शी प्रवास, ऐकून बसेल धक्का

प्रसाद खांडेकरने त्याच्या अपघाताबद्दल एका मुलाखतीत मोठा खुलासा केला आहे. कसा झाला दोन वेळा अपघात? जाणून घ्या सविस्तर   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 13, 2025, 09:58 PM IST
Actor Prasad Khandekar : गेल्या अनेक दिवसांपासून ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ हा लोकप्रिय विनोदी कार्यक्रम प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. आज हा कार्यक्रम घराघरात पोहोचला आहे. या शोमुळे अनेक कलाकारांना प्रचंड प्रसिद्धी मिळाली आणि त्यांचं आयुष्य बदलून गेलं. त्यातील एक नाव म्हणजे प्रसाद खांडेकर. प्रेक्षकांना नेहमीच हसवणारा पण पडद्यामागे अनेक कठीण प्रसंगांचा सामना करणारा कलाकार.

अभिनेता, लेखक आणि दिग्दर्शक म्हणून ओळख असलेला प्रसाद खांडेकर आज यशस्वी आहे. पण या यशाच्या मागे त्याचा संघर्ष, अपघात आणि आत्मविश्वास गमावलेले दिवस लपलेले आहेत. नुकत्याच ‘MHJ Unplugged’ या पॉडकास्टला दिलेल्या मुलाखतीत प्रसादने आपल्या दोन भीषण अपघातांच्या आठवणी शेअर केल्या.

पहिला अपघात 

'चेहरा फेरी' नावाचं नाटक होतं. संतोष काणेकर आणि अथर्व निर्मित तर लेखन-दिग्दर्शन प्रियदर्शन जाधवचं. या आधी मी विजय चव्हाण सरांसोबत ‘आम्ही पाचपुते’ आणि ‘जळूबाई हळू’ या नाटकांमध्ये काम केलं होतं. विजू मामांसोबत काम करण्याचं भाग्य लाभलं होतं.' या नाटकाचं 15 ऑगस्टला ओपनिंग होतं पण त्याच्या आदल्या दिवशी म्हणजेच 14 ऑगस्टला प्रसादचा अपघात झाला. 

'सरावादरम्यान टेबलावरून माझा पाय सटकला आणि लिगामेंट टीअर झालं. निर्मात्यांनी मला रुग्णालयात नेलं. डॉक्टर म्हणाले, तो चालू शकत नाही. पण मी प्रियदर्शनला सांगितलं, ‘मुव्हमेंट बदल, मी नाटक करेन.’

त्या दिवशी प्रसादने संपूर्ण प्रयोग सोफ्यावर बसून केला. चालायचं असेल तेव्हा इतर कलाकारांनी त्याला आधार दिला. तरीसुद्धा प्रेक्षकांची प्रतिक्रिया अप्रतिम होती. 'डॉक्टर म्हणाले ऑपरेशन करावं लागेल आणि मी ते केलं.

दुसरा अपघात 

पहिल्या अपघातानंतर तो बरा झाला आणि पुन्हा स्टेजवर परतला. त्याच्या भूमिकेमुळे त्याला एक मालिका, एक शो आणि एक चित्रपट मिळाला. 'मला वाटलं, आता स्ट्रगल संपलं. पण नियतीला काही वेगळंच मंजूर होतं. वाशीला प्रयोगासाठी जात असताना त्याचा पुन्हा बाईक अपघात झाला. यावेळी दुसऱ्या पायाला गंभीर दुखापत झाली.

'डॉक्टर म्हणाले, या पायाचंही ऑपरेशन करावं लागेल. तेव्हा माझा आत्मविश्वास कोसळला. मी पहिल्यांदाच नोकरीसाठी इंटरव्ह्यू दिला. पण देवाचे आभार की मी नाकारला गेलो नाहीतर मी आज इथे नसतो असं तो म्हणाला. 

आज प्रसाद खांडेकर केवळ ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’चा अविभाज्य भाग नाही तर रंगभूमीवरही सक्रिय आहे. त्याचं ‘थेट तुमच्या घरातून’ हे नाटक सध्या प्रचंड लोकप्रिय ठरत आहे. याशिवाय तो ‘चिकी चिकी बुबुम बूम’ या चित्रपटातही झळकला होता.

सोनेश्वर पाटील

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे.

