रितेश देशमुखने शेअर केला जिनिलीयाचा बालपणीचा तो फोटो, कॅप्शनने जिंकली मने, फोटो चर्चेत

Riteish Deshmukh : बॉलिवूडमधील आदर्श कपल म्हटलं की सर्वप्रथम नाव घेतलं जातं ते रितेश देशमुख आणि जिनिलीया यांचं. पडद्यावर आणि वास्तव आयुष्यात जुळणाऱ्या या जोडीला आजची तरुण पिढी अगदी ‘कपल गोल्स’ मानते. तब्बल दहा वर्षांच्या प्रेमसंबंधानंतर रितेश आणि जिनिलीयाने लग्नगाठ बांधली आणि आजही ते चाहत्यांच्या मनावर अधिराज्य गाजवतात.
या जोडीतील प्रेम, केमिस्ट्री आणि मस्तीचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर नेहमीच व्हायरल होत असतात. परंतु यावेळी रितेशने आपल्या पत्नीबद्दल एक हटके आणि मनाला भिडणारी पोस्ट शेअर करून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. रितेशने जिनिलीयाचा एक बालपणीचा फोटो इन्स्टाग्राम स्टोरीवर पोस्ट केला असून हा फोटो पाहताच चाहते अक्षरशः भारावून गेले आहेत.
रितेशने शेअर केलेल्या फोटोमध्ये लहानगी जिनिलीया हातात सर्टिफिकेट धरून बसलेली दिसत आहे. तिच्या भोवती तिने जिंकलेल्या अनेक ट्रॉफीज ठेवण्यात आल्या आहेत. या फोटोवरून स्पष्ट होते की जिनिलीया लहानपणापासूनच अव्वल खेळाडू होती.
फक्त अव्वलच नव्हे तर जिनिलीया नॅशनल लेव्हल फुटबॉल प्लेअर होती. शाळा आणि कॉलेजमध्ये तिने अनेक फुटबॉल स्पर्धांमध्ये सहभाग घेऊन चमकदार कामगिरी केली. मात्र नशिबाचा पत्ता वेगळा खेळला. एका जाहिरातीतील छोट्या भूमिकेमुळे जिनिलीयाच्या आयुष्याला नवी दिशा मिळाली आणि तिचा फिल्मी प्रवास सुरू झाला.
जिनिलीयाच्या खेळाडूपणाचा प्रभाव तिच्या मुलांवरही दिसून येतो. रियान आणि राहील ही दोन्ही मुलं फुटबॉलमध्ये सक्रिय आहेत. विविध स्पर्धांमध्ये त्यांनी विजय मिळवला असून, रितेश आणि जिनिलीया दोघेही त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नेहमी स्टेडियममध्ये उपस्थित राहतात.
जिनिलीयाच्या करिअरबद्दल बोलायचं झालं तर ती लवकरच एका खास प्रोजेक्टमध्ये दिसणार आहे. रितेश देशमुख दिग्दर्शित ‘राजा शिवाजी’ या भव्य ऐतिहासिक चित्रपटात जिनिलीया महत्त्वाची भूमिका साकारणार आहे. विशेष म्हणजे या चित्रपटाची निर्मितीही ती स्वतः करणार असून, चित्रपट पुढील वर्षी मे महिन्यात प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटात अनेक दिग्गज कलाकार झळकणार असल्याने प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.
रितेशने शेअर केलेल्या या बालपणीच्या फोटोवर चाहते अक्षरशः प्रेमाचा वर्षाव करत आहेत. 'जिनिलीया लहानपणापासूनच स्टार आहे', 'क्यूटनेस ओव्हरलोड', फुटबॉल चॅम्प आणि आजची सुपरस्टार अशा प्रतिक्रिया चाहत्यांनी दिल्या आहेत.
FAQ
1. रितेश देशमुखने कोणता फोटो शेअर केला?
रितेशने जिनिलीयाचा एक दुर्मिळ बालपणीचा फोटो शेअर केला, ज्यामध्ये ती हातात सर्टिफिकेट घेऊन आणि आजूबाजूला ट्रॉफीज ठेवून बसलेली दिसते.
2. जिनिलीया बालपणी कोणता खेळ खेळायची?
जिनिलीया नॅशनल लेव्हल फुटबॉल प्लेअर होती. शाळा आणि कॉलेजमध्ये तिने अनेक स्पर्धांमध्ये विजेतेपद पटकावले आहे.
3. जिनिलीयाच्या खेळाडूपणाचा तिच्या मुलांवर प्रभाव आहे का?
होय. जिनिलीयासारखेच रियान आणि राहीलही फुटबॉलमध्ये सक्रिय आहेत आणि अनेक स्पर्धांमध्ये सहभागी होतात.