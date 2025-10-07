'माझी मातृभाषा मराठी, पण विचार उर्दूमध्ये करतो', सचिन पिळगांवकर यांचं विधान चर्चेत

Sachin Pilgaonkar : ज्येष्ठ मराठी अभिनेते सचिन पिळगांवकर यांनी मराठी चित्रपटसृष्टीच नव्हे तर हिंदी चित्रपटसृष्टीत देखील आपले वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. बालकलाकार म्हणून त्यांनी अभिनयाची सुरुवात केली आणि त्यांच्या करिअरमधील विविध टप्प्यांमध्ये त्यांनी अभिनयाची गुणवत्ता कायम ठेवली आहे.
सचिन पिळगांवकर हे केवळ अभिनयासाठीच नव्हे तर उर्दू भाषेसाठीही विशेष ओळखले जातात. अनेक मुलाखतींमध्ये त्यांनी सांगितले आहे की, त्यांना अभिनेत्री मीना कुमारी यांनी उर्दूचे धडे दिले होते ज्यामुळे त्यांचे उर्दूवरचे प्रेम अधिक वाढले आहे.
‘बहार-ए-उर्दू’ या कार्यक्रमात बोलताना अभिनेते सचिन पिळगांवकर म्हणाले की, माझी मातृभाषा ही मराठी आहे पण मी माझे विचार उर्दूमध्ये करतो. उर्दू माझ्या जीवनाचा एक भाग आहे. त्यासोबत ते पुढे म्हणाले की, रात्री तीन वाजता कोणीही त्यांना उठवले तरी ते उर्दूमध्ये बोलत उठतात. एवढंच नाही तर झोपताना सुद्धा त्यांचे बोलणे हे उर्दूमध्येच असते.
सचिन पिळगांवकर यांच्या उर्दू प्रेमाची मजा त्यांच्या बायकोलाही आवडते. ते म्हणाले, 'उर्दू ही एक अशी सवत आहे जी माझ्या बायकोलाही खूप आवडते. आम्ही दोघेही हळूहळू उर्दूचा वापर आपल्या दैनंदिन जीवनात करतो असं ते म्हणाले. सचिन पिळगांवकर यांचे हे उर्दू प्रेम त्यांच्या अभिनयातही दिसून येते. त्यांच्या अभिनय शैलीतही उर्दू शब्दांची नाजूकता आणि सौंदर्य जाणवते. ज्यामुळे त्यांच्या संवादांमध्ये वेगळाच रंग भरतो.
अभिनेते सचिन पिळगांवकर यांनी मराठी चित्रपटसृष्टीत अनेक चित्रपट केले आहेत. ज्यामध्ये ‘स्नेहप्रेमी’, ‘सावित्री’ आणि ‘नटसम्राट’सारख्या अनेक चित्रपटांमधील त्यांचा अभिनय खूप चर्चेत राहिला आहे. हिंदी सिनेमातही त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या भूमिका साकारल्या आणि बालकलाकार म्हणून सुरू झालेला प्रवास अखेर प्रौढ अभिनयापर्यंत पोहोचला.
सचिन पिळगांवकर हे उर्दूवरील आपले प्रेम आणि त्यातील रसिकता सार्वजनिक करुन, मराठी आणि हिंदी चित्रपटप्रेक्षकांसमोर उर्दू भाषेची सौंदर्यपूर्ण बाजू सादर करत आहेत.
