'प्रिय सैजा..' म्हणत आईचं सयाजी शिंदेंना भावनिक पत्र, सागर कारंडेने वाचताना अनेकांच्या डोळ्यात पाणी

सयाजी शिंदे यांच्या 66 व्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या आईचं भावनिक पत्र. सागर कारंडेंनी पत्र वाचून दाखवताना अनेकांना डोळ्यात पाणी. पत्रात नेमकं काय? 

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 13, 2025, 07:09 PM IST
Sayaji Shinde Mother's Emotional Letter : मराठीसह हिंदी आणि दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीत आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करणारे ज्येष्ठ अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी नुकताच त्यांचा 66 वा वाढदिवस साजरा केला आहे. पिंपरी-चिंचवड येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडलेल्या या सोहळ्यात एक खास क्षण रंगला. यावेळी सयाजी शिंदेंच्या आईने लिहिलेलं भावनिक पत्र वाचण्यात आलं. हे पत्र मराठी अभिनेता सागर कारंडे याने वाचून दाखवलं असून ते अरविंद जगताप यांनी ते लिहिलं होतं.

'सैजा म्हटलं असतं तर लगेच ओळखलं असतं...'

पत्रात सयाजी शिंदेंची आई लिहितात की, 'प्रिय सयाजी, लेक प्रियच असतो, लिहायची गरज नसते. तुझा 66 वा वाढदिवस... तू अजून म्हातारा झालेला नाहीस बरं आहे. हळूहळू म्हातारा हो. सिनेमात तू व्हिलन असायचास पण माझ्यासाठी तू नेहमीच हिरो होतास. पडद्यावर कितीही कलाकार असले तरी माझं लक्ष फक्त तुझ्यावरच असायचं. एका चित्रपटामध्ये हिरोने तुझी कॉलर धरली तेव्हा टॉकीजमध्ये मी शिव्या दिल्या. हिरो असला म्हणून काय झालं? माझ्या लेकराची कॉलर पकडतो!'

आईने पुढे जुन्या आठवणी सांगितल्या,  'तुला शिक्षणासाठी मावशीच्या गावी ठेवलं. लोक विचारायचे, लेकराला इतक्या लांब का ठेवलं? पण पिल्लांना पंखाखाली जास्त दिवस ठेवून चालत नाही. गावच्या जत्रेत नाटकं केलीस. डोंगरात मोठ्याने संवाद बोललास. लोक म्हणायचे, पोरगा वाया जाईल. पण तुझ्या बापाची पुण्याई तुझ्या पाठीशी होती.

तू तेलुगूमध्ये काम केलंस तेव्हा मला काळजी होती की ती भाषा कळेल का? पण तिथल्या लोकांनी तुला देव मानलं. लोक पाया पडले. तेव्हा मला असं वाटलं जणू तुकाराम महाराज माझ्या पोटाला जन्माला आले. चाळीस देवराया उभारल्या, दहा लाख झाडं लावलीस. रायगड-राजगड पाहून जिजाऊंना जसा अभिमान वाटला असेल तसा महाराष्ट्रातल्या देवराया पाहून मला तुझा अभिमान वाटतो.

'तू माझा गड-किल्ला...'

पत्राचा शेवट करताना आई म्हणते, 'छत्रपती शिवाजी महाराजांचं दर्शन झालं तर त्यांना सांगेन माझ्यापोटी तुमचा मावळा जन्मला आहे. त्याचं नाव सयाजी. तो असाच मावळा राहो आणि खूप म्हातारा हो...'. भावना, कृतज्ञता आणि अभिमानाने भरलेलं हे पत्र ऐकताना उपस्थित प्रेक्षकांच्या डोळ्यात पाणी आलं. अभिनयातले बहुरंगी आविष्कार आणि झाडांसाठीचं निस्वार्थी प्रेम यामुळे ‘ट्रीमॅन’ सयाजी शिंदे यांचं नाव महाराष्ट्राच्या मनात कोरलं गेलं आहे.

