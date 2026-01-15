मतदान करून येताच शशांक केतकरनं दाखवला भीषण परिस्थितीचा Video! म्हणाला, " ज्या शाळेत मतदान केलं..."

Shashank ketkar cast his vote in thane municipal elections: मराठी मनोरंजन क्षेत्रातील अभिनेता शशांक केतकर याने आज आपला मतदानाचा हक्क बजावला. मुंबईतील ठाणे इथे त्याने मतदान केले. यानंतर त्याने बाहेर येत गोष्ट दाखवली ज्यामुळे सगळेच आश्यर्यचकित झाले आहेत. सामाजिक विषयांवर स्पष्ट मत मांडणारा शशांक केतकर गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. मतदानाच्या दिवशीही त्याने आपली भूमिका ठामपणे मांडली. महापालिका निवडणुकीसाठी मतदान केंद्र म्हणून वापरण्यात आलेल्या एका शाळेत तो मतदार म्हणून गेला होता. मात्र, शाळेबाहेर पडलेला कचऱ्याचा ढीग पाहून तो अक्षरशः संतापला. ठाण्यातील एका इंटरनॅशनल स्कूलबाहेरची धक्कादायक परिस्थिती दाखवणारा व्हिडीओ शेअर केला असून तो सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.
ठाण्यातील या शाळेच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ मोठ्या प्रमाणात कचरा साचलेला होता. “आपण ज्या ठिकाणी लोकशाहीचा कर्तव्य बजावतो, त्याच ठिकाणी ही अवस्था असेल तर काय म्हणायचं?” असा सवाल उपस्थित करत शशांकने व्हिडीओ शेअर केला. केवळ टीका करून तो थांबला नाही, तर ठाण्यातील अनेक राजकीय नेत्यांनाही त्याने या पोस्टमध्ये टॅग केले आहे.
पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये शशांकने स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. तो म्हणतो की, उद्या कोणत्याही पक्षाचा उमेदवार निवडून आला तरी स्वच्छतेसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर ठोस पावलं उचलली जातील, याची खात्री वाटत नाही. ही निराशा भावनेतून नाही, तर वास्तवातून आलेली असल्याचंही त्याने नमूद केलं. विशेष म्हणजे, ही एक इंटरनॅशनल स्कूल असूनसुद्धा प्रवेशद्वाराशी अशी अवस्था असल्याकडे त्याने लक्ष वेधलं आणि “हे चालणार नाही” असा ठाम संदेश दिला.
या व्हिडीओला सोशल मीडियावर मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. अनेक नागरिकांनी शशांकच्या मताशी सहमती दर्शवली असून ठाणे महापालिकेच्या स्वच्छता व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
दरम्यान, आज मतदानाच्या दिवशी सकाळपासून अनेक कलाकारांनी मतदानाचा हक्क बजावला असून, त्यानंतर ते आपल्या दैनंदिन कामाला रवाना झाले आहेत. मात्र, शशांक केतकरचा हा व्हिडीओ केवळ मतदानापुरता न राहता नागरी जबाबदारी आणि स्वच्छतेवर गंभीर चर्चा घडवून आणतो आहे.