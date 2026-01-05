'मी वाचलो, नाहीतर…' ; जितेंद्र जोशीसोबत शूटिंगमध्ये धोकादायक प्रसंग

Marathi Actor Jitendra Joshi Shooting Accident: मराठी सिनेसृष्टीतील अष्टपैलू आणि बहुप्रतिभावान अभिनेता जितेंद्र जोशी आपल्या प्रत्येक भूमिकेत पूर्णपणे झोकून देण्यासाठी ओळखले जातात. त्यांच्या भूमिकांमध्ये प्राण टाकण्याची ही जिद्द अनेकदा चाहत्यांना भावते, पण अलीकडेच हीच जिद्द त्यांच्यासाठी धोकादायक ठरली आहे. नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी, म्हणजे 1 जानेवारी 2026 , प्रदर्शित झालेल्या चित्रपट ‘मॅजिक’ च्या शूटिंगदरम्यान हा धोकादायक प्रसंग घडला. या चित्रपटात जितेंद्रच्या पात्राला एका स्वप्नदृष्यात फाशी दिली जात आहे. या दृश्याचे चित्रीकरण सुरळीत पार पडावे म्हणून सर्व तयारी करण्यात आली होती – जितेंद्रला फासावर लटकवले गेले, त्यांच्या पायाखाली स्टूल ठेवण्यात आले आणि स्टंट मॅनची देखभाल होती.
जितेंद्रने या प्रसंगावर एका मुलाखतीत खुलासा करत सांगितले, 'स्टंट मॅनने माझ्या मानेला फास लावला आणि मी त्या फासाला लटकलो होतो. दिग्दर्शकाने ॲक्शन म्हटलं आणि स्टूल काढलं. त्यानंतर काय झालं, मला काहीच आठवत नाहीये. मला फक्त इतकंच आठवतं की मी झाडाला लटकलोय आणि लोक माझ्याकडे धावत येत आहेत. मधले काही क्षण माझ्या स्मृतीतून पूर्णपणे पुसले गेले आहेत.'
चित्रपटाचे दिग्दर्शक रवी करमरकर यांनी सांगितले की, त्यांनी मॉनिटरवर हा संपूर्ण प्रसंग पाहिला आणि लगेच लक्षात आले की जितेंद्रला श्वास घेण्यास त्रास होतोय आणि त्यांच्या हालचालीत बदल दिसत आहेत. 'मी तात्काळ ओरडून शूटिंग थांबवलं, सर्व क्रू मेंबर्सनी धावत जाऊन जितेंद्रला खाली उतरवलं,' असे ते म्हणाले. फास जवळपास दोन मिनिटे जितेंद्रच्या गळ्याला घट्ट बसलेला होता, आणि या क्षणांनी सेटवर सगळ्यांमध्ये खळबळ उडवली.
रवी करमरकर यांनी सांगितले, 'त्या दिवशी आम्ही शूट तिथेच थांबवलं, कारण चित्रपट पूर्ण होण्यापेक्षा जितेंद्र सुखरूप परत येणं आमच्यासाठी जास्त महत्त्वाचं होतं.'
या प्रसंगामुळे चित्रपटसृष्टीतील स्टंटिंगच्या धोक्यांची जाणीव उघड झाली. जितेंद्र सारखे अनुभवी कलाकार सुद्धा शूटिंगदरम्यान गंभीर धोका पत्करतात, आणि स्टंट दृश्यांसाठी किती तयारी आवश्यक असते, हे या घटनेतून स्पष्ट दिसते.
तसेच, हा प्रसंग त्यांच्या चाहत्यांसाठी धोक्याची जाणीव देतो, कारण जितेंद्रच्या अभिनयाची खरी क्षमता त्यांच्या जीवावर बेतलेली आहे. ‘मॅजिक’ चित्रपटातील हा दृश्य प्रभावी आणि भावनिक असून, चाहते आता या दृश्याबद्दल अधिक उत्सुक आहेत, पण त्याचवेळी शूटिंगदरम्यानच्या धोक्याचीही चर्चा सुरू आहे.