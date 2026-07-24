'साधे वैज्ञानिक म्हणायला लायक नसलेल्या सोनम वांगचुक यांना...'; सुव्रत जोशीची पोस्ट चर्चेत, 'माननीय पंतप्रधान त्यांना...'

सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी तब्बल 26 दिवसांनी आपलं उपोषण सोडलं आहे. केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा आणि जितेंद्र सिंग यांच्या उपस्थितीत रुग्णालयात त्यांनी उपोषण मागे घेतलं. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांमुळे आपण उपोषण मागे घेत असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं. सरकारने त्यांना प्रश्नपत्रिका फुटीचा मुद्दा संसदेत मांडला जाईल आणि प्रश्नपत्रिका फुटीमुळे परीक्षा रद्द झाल्याने झालेल्या मानसिक त्रासातून आत्महत्या करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई दिली जाईल, असा शब्द दिला आहे. दरम्यान यासंदर्भात मराठी अभिनेता सुव्रत जोशीने केलेली उपहासात्मक पोस्ट सध्या चर्चेत आहे.
सोनम जी आता चायनीज एजंट आहेत की नाही? असा प्रश्न त्याने विचारला आहे. उपोषणाच्या काळात त्यांना कुठलं सिरम देण्यात आलं का, ज्यामुळे त्यांचं आता अचानक " राष्ट्रीय संपत्ती" मधे रूपांतर झाले? अशीही विचारणा त्याने केली आहे. सुव्रतने पोस्टमध्ये नेमकं काय लिहिलं आहे जाणून घ्या.
"कालपर्यंत Chinese agent असलेल्या, साधे वैज्ञानिक म्हणायला लायक नसलेल्या, थेट पाकिस्तान मध्ये जाऊन कॉन्फरन्स केलेल्या, स्वतःच्या नावावर एकही पेटंट नसलेल्या, केवळ स्वतःच्या NGO ला परदेशी फंडिंग मिळणार नाही हा क्षुल्लक कारणावरून..शिक्षणाचे कारण देऊन उपोषणाला बसलेल्या सोनम जी वांगचुक यांना अचानक काल रात्री भाजप चे प्रमुख स्वतः जाऊन उपोषण तोडायला मदत करतात. माननीय पंतप्रधान त्यांना तब्येत सांभाळायला सांगतात. आणि त्यांच्याबद्दल गौरवास्पद बोलतात," असं त्याने उपहासात्मकपणे म्हटलं आहे.
पुढे त्याने लिहिलं आहे की, "सोनम जी आता Chinese agent आहेत की नाही? उपोषणाच्या काळात त्यांना कुठलं सिरम देण्यात आलं का, ज्यामुळे त्यांचं आता अचानक " राष्ट्रीय संपत्ती" मधे रूपांतर झाले? या मास्टर स्ट्रोक चा आम्ही आम्ही स्पिनर्स नी कसा अर्थ लावावा? सोनम जीना पाठिंबा दाखवणारे "आम्ही किडे" आता फुलपाखरू झालो का? कृपया ही पोस्ट अधिकाधिक शेअर करून या पामराच्या प्रश्नांना उत्तरं शोधून द्या! माझ्या washed ब्रेन ला पुन्हा मळवा!!!".
थांबा का यासाठी मला धुरंधर ३ ची वाट पहावी लागणार! ( आणि मी हे असे बोलल्याने आता पुन्हा एकदा मराठी इंडस्ट्री मागे रहाणार, मला कुणीच नाही विचारणार,आदित्य धर आणि विवेक अग्निहोत्री तर नाहीच नाही... आणि हिंदी चित्रपट ५००० करोड कमावणार) असाही टोला त्याने लगावला आहे.