खऱ्या डेड बॉडीसोबत शूटिंग, मराठी अभिनेत्याने सांगितला थरारक अनुभव; नेमका सीन काय?

Marathi Actor : कलाकारांना त्यांच्या भूमिकांसाठी अनेकदा वेगवेगळ्या आव्हानांना सामोरं जावं लागतं. एखादा सीन परिपूर्ण व्हावा यासाठी ते अनेकदा स्वतःची भीती, मर्यादा आणि मानसिक अडथळे पार करतात. केवळ हिंदीच नव्हे तर मराठी चित्रपटसृष्टीतील कलाकार सुद्धा या बाबतीत मागे नाहीत. याचाच उत्तम नमुना म्हणजे अभिनेता उमेश कामतचा आगामी चित्रपट ‘ताठ कणा’.
मराठी चित्रपटसृष्टीतील ‘चॉकलेट बॉय’ म्हणून ओळखला जाणारा उमेश कामत आपल्या कारकिर्दीत विविध प्रकारच्या भूमिका साकारत आला आहे. नाटक, मालिका आणि चित्रपट या सर्व माध्यमांमध्ये त्याने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. आता तो ‘ताठ कणा’ या चित्रपटातून एका वेगळ्याच भूमिकेत प्रेक्षकांसमोर येतोय. या चित्रपटात उमेश जगप्रसिद्ध डॉक्टर प्रेमानंद रामाणी यांची भूमिका साकारत आहे.
खऱ्या मृतदेहासोबत सीन शूट करण्याचा अनुभव
या भूमिकेसाठी उमेशला एक अतिशय कठीण आणि भावनिक अनुभवातून जावं लागलं. ‘ताठ कणा’च्या शूटिंगदरम्यान त्याला खऱ्याखुऱ्या डेड बॉडीसोबत सीन करावा लागला होता. या अनुभवाबद्दल बोलताना उमेश म्हणाला, दिग्दर्शक गिरीश मोहिते सरांनी सांगितलं की आपल्याला अखेर परवानगी मिळाली आहे, त्यामुळे आपण हा सीन खऱ्या मृतदेहासोबत करणार आहोत. माझ्या डोक्यावरच आकाश कोसळल्यासारखं झालं. मी आधी विचार केला की हे मी कसं करणार?
तो पुढे म्हणाला, 'मी त्या जागी गेलो, तेव्हा एक वेगळाच वास जाणवला. ती डेड बॉडी पाहिल्यावर अंगावर काटा आला. आजूबाजूचे लोक ज्या प्रकारे प्रतिक्रिया देत होते, त्यामुळे भीती आणखी वाढली. त्यात रूममध्ये मी एकटाच होतो. त्या क्षणी खूप धैर्य लागलं.' दिग्दर्शकांनी त्याला सूचनाही दिल्या की कॅमेरा बाहेर असेल आणि तो आत. ॲक्शन म्हणताच सीन सुरू करायचा आणि कट झाल्यावर लगेच बाहेर यायचं.
उमेश म्हणतो, 'एक क्षण वाटलं की मी हे करू शकणार नाही, पण मग लक्षात आलं की मी डॉक्टर प्रेमानंद रामाणी यांची भूमिका करतोय. जर मीच घाबरलो तर या चित्रपटाचा हेतूच फेल ठरेल. मग सगळं धैर्य एकवटलं आणि सीन पूर्ण केला.”
कधी होणार रिलीज?
‘ताठ कणा’ हा चित्रपट 28 नोव्हेंबर 2025 रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित होत आहे. प्रेक्षकांसाठी हा एक प्रेरणादायी आणि भावनिक प्रवास ठरणार आहे.
FAQ
1: ‘ताठ कणा’ सिनेमा कोणत्या वास्तविक व्यक्तीवर आधारित आहे?
‘ताठ कणा’ हा सिनेमा जगप्रसिद्ध न्युरोसर्जन डॉ. प्रेमानंद रामाणी यांच्या जीवनावर आधारित आहे. त्यांनी आपल्या मेहनती, चिकाटी आणि समर्पणाच्या जोरावर वैद्यकीय क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाव कमावले आहे.
2: या सिनेमात उमेश कामत कोणती भूमिका साकारतोय?
अभिनेता उमेश कामत या चित्रपटात डॉ. प्रेमानंद रामाणी यांची मुख्य भूमिका साकारतोय. या भूमिकेसाठी त्याला खऱ्या डेड बॉडीसोबत सीन शूट करण्याचा थरारक अनुभव घ्यावा लागला होता.
3: ‘ताठ कणा’ सिनेमा कधी प्रदर्शित होणार आहे आणि इतर कोणते कलाकार यात आहेत?
‘ताठ कणा’ हा सिनेमा २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटात उमेश कामतसोबत सायली संजीव, दीप्ती देवी, शैलेश दातार, अजित भुरे, आणि रवी गोसाई यांसारखे अनुभवी कलाकार भूमिका साकारताना दिसतील.