Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /मनोरंजन
  • /मी जीवन संपवतोय..., मराठी अभिनेत्याची धक्कादायक पोस्ट, एकच धावपळ; काही वेळाने...

'मी जीवन संपवतोय...', मराठी अभिनेत्याची धक्कादायक पोस्ट, एकच धावपळ; काही वेळाने...

मराठी अभिनेते विकास समुद्रे यांच्या फेसबुक पोस्टनंतर एकच खळबळ उडाली होती. कारण या पोस्टमध्ये त्यांनी आपण जीवन संपवत असल्याचं सांगितलं होतं. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 12, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 03:21 PM IST
'मी जीवन संपवतोय...', मराठी अभिनेत्याची धक्कादायक पोस्ट, एकच धावपळ; काही वेळाने...
Image Credit: विकास समुद्रेंच्या पोस्टने खळबळ

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
भगवं वादळ मुंबईत धडकणार, मनोज जरांगेंचा मोठा इशारा, ‘...तर महाराष्ट्र 10 मिनिटात बंद झाला पाहिजे’, म्हणाले ‘ही शेवटची लढाई’
2
3
4
5