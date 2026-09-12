'मी जीवन संपवतोय...', मराठी अभिनेत्याची धक्कादायक पोस्ट, एकच धावपळ; काही वेळाने...

मराठी अभिनेते विकास समुद्रे यांच्या फेसबुक पोस्टनंतर एकच खळबळ उडाली होती. कारण या पोस्टमध्ये त्यांनी आपण जीवन संपवत असल्याचं सांगितलं होतं. 'मी आत्महत्या करत आहे', असं त्यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं होतं. यानंतर त्यांच्या ओळखीतील प्रियजन, चाहते यांना धक्का बसला होता. दुसरीकडे त्यांच्या ओळखीतील लोकांची धावपळ सुरु झाली होती. मात्र नंतर त्यांनी माझ्याकडून चुकून टायपिंग झाल्याचा दावा केला. पण त्यांच्या या दाव्यावर काहींनी शंका उपस्थित केली आहे.
विकास समुद्रे यांनी 'मी नाटक करत आहे', याऐवजी चुकून आत्महत्या करत आहे असं लिहिल्याचा दावा केला आहे. तसंच आता आपण सुरक्षित असून तुम्ही दिलेल्या प्रेमासाठी आभार मानले आहेत.
"I m comiting suicide... अशी माझी पोस्ट टायपिंग errors मुळे झाली...I m doing drama अशी पोस्ट करायची होती मला...काळजी.नसावी.. मी सुरक्षित आहे...Thanks for ur love," असं त्यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.
कमेंट सेक्शनमध्ये एकाने टायपिंगमध्ये इतकी मोठी चूक कशी होईल म्हणत शंका उपस्थित केली आहे. अतुल साटम यांनी कमेंटमध्ये 'विकास, खूप फरक आहे दोन वाक्यात. असो.. दीर्घायुषी भव.', असं लिहिलं आहे. तसंच मेधा शेटे यांनी लिहिलं आहे की, "मी फोन केला काल तेव्हा काही वेगळंच उत्तर दिल होतेस. एक लक्ष्यात ठेव, तेव्हाचा विकास आणी आजचा ह्यात फरक असायलाच हवा.ममताच्या अथक प्रयत्नामुळे मृत्यू च्या दाढेतून परत आला आहेस,आता मूल मोठी होत आहेत,त्यांच्या मनात तुझ्या विषयी काही नकारात्मक बसेल अस वागू नकोस. आणी परत सोशल मीडियावर अशी गंमत करू नकोस".
विकास समुद्रे यांना ब्रॅन हॅमरेज झाला होता, ज्यावर त्यांनी मात केली होती. पण तो काळ त्यांच्यासाठी फार कठीण होता असं त्यांनी सांगितलं होतं. 'राजश्री मराठी' ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी यावर भाष्य केलं होत. '14 जानेवारी 2017 रोजी माझं ब्रेन हॅमरेज झालं. त्यावेळी ना मी दारू पित होतो, ना काहीच. डॉक्टरांना आजपर्यंत कशामुळे झालं हे कळलेलं नाही. डोकं दुखायचं तेव्हा मी डोकेदुखीच्या 8 ते 10 गोळ्या घ्यायचो. पण तरीही डोकं दुखणं थांबायचं नाही. सिटीस्कॅन करावं असा मला वाटलं नाही. 14 जानेवारीला मला चक्कर आली आणि पडलो. रुग्णालयात त्यादिवशी ब्रेन हॅमरेजचे दोन रुग्ण दगावले, मी एकटा वाचलो".