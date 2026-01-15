मराठी अभिनेत्याचा खुला पाठिंबा! पोस्ट करत केला खुलासा 'मी भाजपाला मत दिलं...'

महाराष्ट्र राज्यातील विविध महानगरपालिकांमध्ये सध्या निवडणुकांची प्रक्रिया जोरात सुरू आहे. लोकशाहीचा उत्सव साजरा करण्यासाठी आज सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली होती, परंतु अनेक नागरिकांना काम आणि मतदान या दोन्ही गोष्टी सांभाळाव्या लागत आहेत. मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये नागरिकांची मतदानासाठीची उत्सुकता सकाळपासूनच पाहायला मिळाली.
लोकशाहीचा हा उत्सव केवळ सामान्य नागरिकांपुरता मर्यादित राहिला नाही, तर सेलिब्रिटी मंडळीही आपला मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी बाहेर पडताना दिसत आहेत. सध्याच्या सोशल मीडियाच्या युगात मतदानानंतर बोटाला शाई लावून फोटो पोस्ट करण्याचा ट्रेंड मोठ्या प्रमाणात पसरला आहे. यामध्ये फक्त मतदानाची माहिती देणे नाही, तर आपल्या चाहत्यांमध्ये जनजागृती करणे हा उद्देशही सामावलेला असतो. अनेक सामान्य नागरिक आपल्या आवडत्या कलाकारांचे सोशल मीडिया पोस्ट्स बघून प्रेरित होतात आणि त्याचा प्रत्यक्षात अमल करतात.
याच पार्श्वभूमीवर, एका मराठी अभिनेत्याने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत मतदानाचा हक्क बजावल्याची माहिती दिली आहे. विशेष म्हणजे, या पोस्टमध्ये त्याने भारतीय जनता पक्षाला (भाजपा) मतदान केले आहे हे उघडपणे सांगितले. आपल्या पोस्टमध्ये त्याने म्हटले आहे:
'मी महाराष्ट्र महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपाला मतदान केले आहे. एका शाई लावलेल्या बोटाने प्रगतीला चालना देत आहे. मी मतदान केले, तुम्ही मतदान केले का?'
या पोस्टमुळे सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली असून अनेकांनी त्याच्या या खुलाशावर प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. निवडणुकीच्या दरम्यान राजकीय पक्षांकडून कलाकारांचा प्रचारासाठी वापर केला जातो आणि त्याचा प्रभाव निवडणुकीच्या निकालावरही दिसतो. याआधीही अनेक कलाकारांनी कोणत्या पक्षाला पाठिंबा देतात हे उघडपणे सांगितले आहे, ज्यामुळे त्यांच्या चाहत्यांमध्ये ही माहिती खूप प्रभावी ठरते.
तसेच, या निवडणुकीत शशांक केतकर, प्रशांत दामले, प्राजक्ता माळी, उर्मिला कोठारे, अभिजीत सावंत, हेमंत ढोमे, क्षिती जोग, अमेय वाघ, संस्कृती बालगुडे यांसारख्या अनेक मराठी सेलिब्रिटींनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला आहे. यामुळे सामान्य जनतेला मतदानासाठी प्रोत्साहन मिळाले असून, लोकशाही प्रक्रियेत सहभाग वाढला आहे.
या अभिनेत्याच्या कारकिर्दीबाबत बोलायचे झाल्यास, त्याने बिग बॉस मराठी या रिअॅलिटी शोमधून विशेष लोकप्रियता मिळवली. त्यानंतर रेगे या सिनेमामुळे त्याला स्वतंत्र ओळख मिळाली. झी मराठीवरील लाडाची लेक गं या मालिकेत तो प्रमुख भूमिकेत झळकला आणि प्रेक्षकांच्या मनावर आपली छाप सोडली.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, कलाकारांचा सोशल मीडियावरील सहभाग आणि मतदानाचा प्रचार हा एक महत्त्वाचा घटक बनला आहे. सामान्य जनता सेलिब्रिटींच्या पोस्टवर प्रतिक्रिया देते, त्यातून जनजागृती होते आणि मतदान प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग वाढतो. या पार्श्वभूमीवर, मराठी मनोरंजन क्षेत्रातील कलाकारांचा मतदानाबाबतचा सक्रिय सहभाग हीच एक सकारात्मक उदाहरण ठरले आहे.