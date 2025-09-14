English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मराठमोळ्या अभिनेत्याची पत्नी वकील: मुंबई उच्च न्यायालयातील फोटो शेअर केल्यावर चाहत्यांनी भरभरून कौतुक केले

Anshuman Vichare Wife : मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेता अंशुमान विचारे यांच्या पत्नी वकील असल्याचं नुकतंच उघड झालं असून, चाहत्यांकडून अभिनेत्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.

Intern | Updated: Sep 14, 2025, 04:34 PM IST
मराठी इंडस्ट्रीत अनेक कलाकारांच्या जोड्या नेहमीच चर्चेत असतात. काहींच्या पत्नी अभिनयात कार्यरत असतात, तर काही कलाकारांच्या पत्नी या वेगळ्या क्षेत्रात आपलं स्थान निर्माण करताना दिसतात. अशाच जोडप्यांपैकी एक म्हणजे अभिनेता अंशुमन विचारे आणि त्यांची पत्नी पल्लवी विचारे. ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’, ‘फू बाई फू’, ‘कॉमेडीची बुलेट ट्रेन’ अशा लोकप्रिय कार्यक्रमांमधून अंशुमन विचारेने प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. नुकतंच समोर आलं आहे की, त्यांची पत्नी पल्लवी या व्यवसायाने वकील आहेत आणि सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात कार्यरत आहेत. पल्लवी या वकील सोबतच समुपदेशक देखील आहेत.

सोशल मीडियावर सक्रीय जोडी

पल्लवी अभिनयात कार्यरत नसल्या तरी त्यांच्या प्रोफेशनमध्ये अत्यंत सक्रीय आहेत. त्या आणि अंशुमन विचारे दोघंही सोशल मीडियावर सक्रिय असून, स्वतःचं युट्यूब चॅनलही ते चालवतात. या चॅनलवर वैयक्तिक आयुष्यातील खास क्षण आणि कौटुंबिक आठवणी चाहत्यांसोबत ते शेअर करतात. नुकत्याच गणेशोत्सवात कोकणात गेले असताना, तिथल्या आठवणींचे व्हिडिओ आणि फोटो त्यांनी चाहत्यांना दाखवले. त्यांच्या लेकी अन्वीदेखील सोशल मीडियावर सक्रिय असल्याने चाहत्यांचं या कुटुंबाकडे विशेष लक्ष आहे.

पल्लवी विचारेवर कौतुकाचा वर्षाव

काही दिवसांपूर्वी पल्लवी विचारेने मुंबई उच्च न्यायालयाजवळील फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला. या पोस्टवर चाहत्यांकडून मोठ्या प्रमाणात कमेंट्सचा वर्षाव झाला. “खूप छान!”, “मन:पूर्वक अभिनंदन”, “आता सेलिब्रिटींच्या केसेस तुम्हालाच मिळणार”, अशा कमेंट्स चाहत्यांनी करत पल्लवींचं कौतुक केलं.

अभिनयाचा अनुभवही

पल्लवी विचारेने लग्नाआधी अभिनय क्षेत्रातही काम केले आहे. ‘काटा रुते कुणाला’, ‘कुकुचकू’, ‘आई’ अशा मराठी मालिकांमध्ये त्यांनी अभिनय केला आहे.

अंशुमन विचारेचा बहुगुणी प्रवास

अंशुमन विचारे अभिनेता असण्यासोबतच दिग्दर्शक आणि निर्मातादेखील आहेत. ऑस्कर विजेत्या ‘श्वास’ या चित्रपटाद्वारे त्यांनी सिनेसृष्टीत पदार्पण केले. त्यानंतर सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणून विविध प्रकल्पांवर काम केलं. छोट्या पडद्यावरील अनेक कार्यक्रमांचं सूत्रसंचालन करून त्यांनी स्वतःची वेगळी ओळख प्रेक्षकांमध्ये निर्माण केली आहे.

FAQ

अंशुमन विचारे यांच्या पत्नी पल्लवी काय करतात?

पल्लवी विचारे या व्यवसायाने वकील आणि समुपदेशक आहेत. सध्या त्या मुंबई उच्च न्यायालयात कार्यरत आहेत.

पल्लवी विचारे यांचा अभिनयाशी काही संबंध आहे का?

होय. लग्नाआधी पल्लवी यांनी ‘काटा रुते कुणाला’, ‘कुकुचकू’, ‘आई’ यांसारख्या मराठी मालिकांमध्ये अभिनय केला आहे.

अंशुमन आणि पल्लवी विचारे सोशल मीडियावर किती सक्रिय आहेत?

ही जोडी सोशल मीडियावर खूपच सक्रिय आहे. त्यांचे स्वतःचे युट्यूब चॅनल आहे, ज्यावर ते कौटुंबिक क्षण, प्रवासाचे अनुभव आणि सणासुदीचे व्हिडिओ चाहत्यांसोबत शेअर करतात.

