Marathi News
  • मनोरंजन
  • अभिनेत्री अपूर्वा गोरे झाली नववधू; अनोख्या मंगळसूत्राने घातली चाहत्यांना भुरळ

अभिनेत्री अपूर्वा गोरे झाली नववधू; अनोख्या मंगळसूत्राने घातली चाहत्यांना भुरळ

Apurva Gore gets Married to Anshuman Joshi : अभिनेत्री अपूर्वा गोरेचा विवाह अंशुमन जोशीसोबत; ‘आई कुठे काय करते’ फेम नववधू.

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 8, 2026, 12:54 PM IST
गेल्या काही वर्षांत मराठी चित्रपटसृष्टीतील अनेक कलाकारांनी विवाहबंधनात प्रवेश केला आहे. काही कलाकारांनी २०२६ मध्ये लग्नगाठ बांधली, तर आता ‘आई कुठे काय करते’ मालिकेतील फेमस अभिनेत्री अपूर्वा गोरेने ‘शाळा’ फेम अभिनेता अंशुमन जोशीसोबत लग्नगाठ बांधली आहे. अभिनेत्रीच्या लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केल्यानंतर चाहत्यांमध्ये आनंदाची लाट पसरली असून फोटो व्हायरल होत आहेत.

अपूर्वा गोरेचा पारंपरिक लूक

अपूर्वा गोरेने जांभळ्या काठ असलेली हिरवी साडी परिधान केली होती. तिचा पारंपरिक लूक चाहत्यांना खूप आवडला. साजेसे मोजके दागिने, नाकात नथ आणि पारंपरिक मेकअपमुळे तिने लग्नाच्या कार्यक्रमात खास छाप सोडली. अंशुमनने पांढऱ्या कुर्ता आणि पिवळ्या रंगाचा धोतर घालून पारंपरिक लूक केला, ज्यामुळे दोघांच्या जोडीने लग्नाच्या फोटोमध्ये आकर्षण वाढवले.

मंगळसूत्राचा खास ठसा

अपूर्वा आणि अंशुमनच्या एका फोटोमध्ये अंशुमन तिला मंगळसूत्र घालताना दिसतोय. काळे मणी, सोन्याची बारीक चेन आणि सोन्याचा मोठा मणी असलेलं मंगळसूत्र चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेत आहे. हे मंगळसूत्र अभिनेत्रीच्या पारंपरिक आणि सुसंस्कृत लूकला आणखी उठाव देते.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सोशल मीडियावर चाहत्यांचा प्रतिसाद

अपूर्वाने इंस्टाग्राम स्टोरीवर लग्नाचे फोटो शेअर करत, 'जे हवं होतं ते सगळं मिळालं... अंशुमन... आय लव्ह यु आरपार' असे कॅप्शन लिहून आनंद व्यक्त केला. चाहत्यांनी आणि कलाकारांनी ‘दोघांचेही हार्दिक अभिनंदन’, ‘खूप सुंदर’, ‘हार्दिक शुभेच्छा’ अशा कमेंट्सद्वारे शुभेच्छांचा वर्षाव केला.

लग्नाआधीचे फोटो आणि प्रेमकहाणी

काही दिवसांपूर्वीच अपूर्वा गोरेने अंशुमनसोबतचे प्रेम फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले होते. या फोटोमुळे चाहत्यांमध्ये त्यांचा नात्याबद्दल उत्सुकता वाढली होती. लग्नाआधीच्या विधींचे फोटोही सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून दोघांचे चाहते आनंद व्यक्त करत आहेत.

उत्सवाची खास तयारी

अपूर्वा आणि अंशुमनच्या लग्नाच्या समारंभात खास पारंपरिक आणि सांस्कृतिक टच पाहायला मिळाला. मित्र आणि नातेवाइक उपस्थित होते आणि पारंपरिक विधींचा पूर्णपणे साजरा करण्यात आला. सोशल मीडियावर हे फोटो पाहून चाहते आणि फॅन्स खूप आनंदित झाले आहेत. अपूर्वा गोरेच्या या लग्नामुळे मराठी चित्रपटसृष्टीतील चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणि आनंद दोन्ही पसरले आहेत. तिचा पारंपरिक लूक, मंगळसूत्र आणि लग्नाच्या फोटो सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहेत.

