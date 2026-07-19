/अभिनेत्री भार्गवी चिरमुलेच्या आईची सायबर फसवणूक; गॅस बिलाच्या बहाण्याने 35 हजार रुपये लंपास

पुणे: सायबर गुन्हेगारांकडून सर्वसामान्यांसह सेलिब्रिटींच्या कुटुंबीयांनाही लक्ष्य केले जात असल्याचे आणखी एक प्रकरण समोर आले आहे. मराठी अभिनेत्री भार्गवी चिरमुले यांच्या आईची गॅस बिल अपडेट करण्याच्या नावाखाली सायबर फसवणूक करण्यात आली होती. या प्रकरणात त्यांच्या बँक खात्यातून 35 हजार रुपये काढण्यात आले होते. मात्र, वारजे पोलिसांच्या सायबर पथकाने तांत्रिक तपासाच्या मदतीने ही रक्कम परत मिळवून तक्रारदारांच्या खात्यात जमा केली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, हा प्रकार ऑगस्ट 2025 मध्ये घडला होता. एमएनजीएल (MNGL) गॅस कनेक्शनच्या बिलासंदर्भात असल्याचे सांगत अज्ञात व्यक्तीने व्हिडिओ कॉल केला. कॉल करणाऱ्याने सांगितलेल्या प्रक्रियेचे पालन करताच सायबर चोरट्यांनी त्यांच्या बँक खात्यातून 35 हजार रुपयांची रक्कम परस्पर वळती केली. घटनेनंतर याबाबत सायबर पोलिसांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर हा गुन्हा पुढील तपासासाठी वारजे पोलीस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आला.
वारजे पोलीस ठाण्यातील सायबर पथकाने तांत्रिक विश्लेषण आणि डिजिटल तपासाच्या आधारे फसवणुकीत वापरण्यात आलेल्या बँक खात्यांचा मागोवा घेतला. संबंधित बँक खाते गोठवून (फ्रीज करून) त्यातील फसवणुकीची रक्कम सुरक्षित करण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करून ही रक्कम तक्रारदारांना परत करण्यात आली.
रक्कम परत मिळाल्यानंतर अभिनेत्री भार्गवी चिरमुले आणि त्यांच्या आई यांनी वारजे पोलीस ठाण्यात जाऊन ती स्वीकारली. यावेळी त्यांनी पोलिसांचे आभार मानत सायबर गुन्ह्यांबाबत नागरिकांनी अधिक सतर्क राहण्याचे आवाहन केले.
लाईक, शेअर्स आणि फॉलोअर्सच्या नादात तुम्ही पर्सनल माहिती शेअर करत असाल तर आत्ताच सावध व्हा. कारण तुम्ही केलेली ही एक चूक सायबर गुन्हेगारांसाठी संधी ठरू शकते. व्हॉट्सअॅप, फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर फोटो आणि खासगी माहिती मोकळेपणाने शेअर केली जाते. पण याच खासगी माहितीचा वापर करुन विशेषतः महिलांचा छळ, ब्लॅकमेलिंग आणि सोशल मीडिया स्टॉकिंगचा धोका वाढतोय. अनोळखी व्यक्तीचा हाय मेसेज स्वीकारणे ते त्याच्यी फ्रेंड रिक्वेस्ट अॅक्सेप्ट करणे इथूनच स्टॉकिंगची सुरुवात होते. त्यानंतर भेटण्याचा आग्रह करणे, फोटो-व्हिडीओ पाठवण्यासाठी दबाव टाकणे, तेच फोटो मॉर्फ करुन ब्लॅकमेल करणे आणि नकार दिल्यानंतर धमकावणे, अशा घटनांमध्ये वाढ होतेय.
मार्च 2025 ते मार्च 2026 या एका वर्षात आत्तापर्यंत सोशल मीडियाकडे 25 हजार 246 तक्रारी या फक्त अश्लील मेसेज व व्हिडिओच्या आल्या आहेत. तर, 16 हजार 960 तक्रारी या फेक सोशल मीडिया प्रोफाइलच्या दाखल झाल्या आहेत. बदनामीच्या भीतीने अनेक महिला तक्रारीसाठी पुढे येत नाहीत. याचा फायदा सायबर गुन्हेगार घेताना दिसत आहेत. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होणारे गुन्हे वाढल्यानंतर सायबर पोलिसांनी महत्त्वाचे अवाहन केलं आहे. त्यानुसार, सोशल मीडियावर पर्सनल इन्फरमेशन शेअर करू नका. जन्मतारीख, आईचे नाव, शाळेचे नाव याची माहिती देऊ नका. कारण याच माहितीचा वापर करुन हॅकर्स सुरक्षा प्रश्न (Security Questions) ची उत्तर देतात. त्यामुळं तुमचं अकाउंट हॅक होण्याची भिती असते.
दुसरं म्हणजे, अनोखळी व्यक्तीची फ्रेंड रिक्वेस्ट अॅक्सेप्ट करु नका. तुमच्या सोशल मीडिया प्रोफाइलच्या About' सेक्शनमध्ये कमीत कमी माहिती ठेवा. तसंच, Two-Factor Authentication तुमच्या अकाउंट सेफ्टीसाठी हे फिचर खूपच फायदेशीर आहे. म्हणजेच कोणीही अनोळखी डिव्हाइसवरुन लॉगइन केल्यास तुमच्या नंबरवर कोड येईल. हा कोड दिल्याशिवाय तुमचं सोशल मीडिया अकाउंट लॉग-इन होणार नाही.कोणी अक्षेपार्ह मेसेज किंवा फोटो पाठवत असेल तर जवळच्या पोलिस ठाण्यात संपर्क करा.