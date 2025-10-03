मराठी अभिनेत्रीचं स्वप्न साकार! 15 वर्षांनंतर मुंबईत खरेदी केलं घर, उघड केला संघर्षाचा प्रवास

मुंबईत स्वत:च्या नावाचं घर असावं, हे प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. मात्र, या महानगरीतील गगनाला भिडलेल्या किमती पाहता अनेकांच्या आयुष्यात हे स्वप्न अपूर्णच राहतं. पण मराठी अभिनेत्री मीरा जोशी हिने आपल्या चिकाटीने आणि जिद्दीने अखेर हे स्वप्न साकार करून दाखवलं आहे. दसऱ्याच्या शुभमुहुर्तावर मीराने मुंबईतील स्वत:च्या घरात गृहप्रवेश केला. याची आनंदवार्ता तिने सोशल मीडियावर चाहत्यांसोबत शेअर केली. 'मुंबईत माझं स्वत:चं घर असावं, हे मी गेली 15 वर्षं उराशी बाळगून होते. अखेर ते स्वप्न पूर्ण झालं. आज मी अत्यंत समाधानी आणि कृतज्ञ आहे,' असं ती भावूक होत म्हणाली.
मीराने खरेदी केलेला फ्लॅट 13व्या मजल्यावर आहे आणि फ्लॅट नंबरदेखील 13 आहे. '13 हा अंक माझ्या आयुष्यात खास स्थान ठेवतो. माझा जन्म 13 तारखेला झाला आहे. त्यामुळे हा केवळ योगायोग नाही, तर विश्वानेच मला इथे आणण्यासाठी सगळं गणित जुळवलंय,' असं ती म्हणते.
15 वर्षांपूर्वी मीरा मुंबईत आली. या शहराने तिला आपलंसं केलं आणि अभिनयाची संधीही दिली. मात्र, घर घेण्याच्या स्वप्नासाठी ती सतत झगडत राहिली. 'इतकी वर्षं मी भाड्याच्या घरात राहिले. घरमालकांनी कधी अडचण दिली नाही. पण स्वत:चं असं एक घर असावं, ही भावना नेहमीच मनात होती,' ती सांगते.
अभिनेत्री असल्याने बँकेतून होम लोन मिळवणं तिच्यासाठी कठीण होतं. 'आमच्या क्षेत्रात ठोस उत्पन्न दाखवणं अवघड जातं. त्यामुळे बँका सहज कर्ज देत नाहीत. माझ्याकडे पंधरा वर्षांची बचत होती आणि दादा सलील जोशीच्या सल्ल्यामुळे ती व्यवस्थित सेव्ह झाली होती. पण ती रक्कम अपुरी होती. शेवटी बाबांच्या मदतीने महाराष्ट्र बँकेकडून माझ्या नावासोबत त्यांचं नाव जोडून होम लोन मिळालं,' असं ती म्हणाली.
2025 हे वर्ष तिच्यासाठी खास ठरलं आहे. 'या वर्षी मी माझं प्रॉडक्शन हाऊस ‘कृष्णसखी’ सुरू केलं आणि त्याच वर्षी स्वत:चं घरही घेतलं. हे वर्ष धाडसाचं आणि स्वप्नांना योग्य दिशा देणारं आहे,' असं ती म्हणाली.
मीरा पुढे म्हणाली, 'माझ्या आईने नेहमीच माझ्यावर विश्वास ठेवला. स्वत:च्या अटींवर, मूल्यांशी तडजोड न करता काम करण्याची प्रेरणा दिली. माझे बाबा, दादा, मित्र दुर्गेश, मामा, पूनम मामी आणि माझ्यावर प्रेम करणारे प्रेक्षक या सगळ्यांचा मी आभारी आहे. त्यांच्या प्रेमामुळे आणि पाठिंब्यामुळेच मी आज इथपर्यंत पोहोचले आहे.'
प्रवासातल्या संघर्षाबद्दल बोलताना ती म्हणाली, 'प्रत्येक व्यवसायात आपापले संघर्ष असतात. माझा प्रवास सोपा नव्हता, पण मी तो प्रामाणिकपणे पार केला. माझ्या आयुष्यातील प्रत्येक टप्प्यावर देवाने मला योग्य मार्ग दाखवला आहे. तो सदैव माझ्यासोबत आहे, याची मला खात्री आहे.' आज स्वत:चं घर या रूपाने मीरा जोशीचं पंधरा वर्षांचं स्वप्न साकार झालं आहे. तिच्या या यशस्वी प्रवासामुळे अनेकांना प्रेरणा मिळणार यात शंका नाही.
FAQ
