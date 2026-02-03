English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • लग्नाच्या दोन महिन्यांतच आईला गमावलं; मराठी अभिनेत्रीची emotional पोस्ट

लग्नाच्या दोन महिन्यांतच आईला गमावलं; मराठी अभिनेत्रीची emotional पोस्ट

Bhagyashree Nhalve Emotional Post: नव्या आयुष्याच्या सुरुवातीलाच मोठा धक्का; लग्नानंतर दोन महिन्यांत आईचं निधन, अभिनेत्री भावुक.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 3, 2026, 01:56 PM IST
लग्नाच्या दोन महिन्यांतच आईला गमावलं; मराठी अभिनेत्रीची emotional पोस्ट

मराठी मालिकाविश्वातील लोकप्रिय अभिनेत्रीभाग्यश्री न्हालवे हिच्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. तिच्या आईचे नुकतेच दुःखद निधन झाले. गेल्या वर्षभरापासून त्या आजारपणाशी झुंज देत होत्या. मात्र, गेल्या आठवड्यात अचानक त्यांची प्रकृती अधिकच खालावली आणि त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. आईच्या जाण्याने भाग्यश्री पूर्णपणे कोलमडून गेली असून, तिच्या आयुष्यातील हा अतिशय कठीण काळ असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

आई ही प्रत्येकाच्या आयुष्यातील आधारवड असते. घरात आईचा क्षणभरही अभाव जाणवला तरी घर सुन्न होतं. विशेषतः आई आणि मुलीचं नातं अतिशय हळवं, जिव्हाळ्याचं आणि भावनिक असतं. भाग्यश्री न्हालवे ही तिच्या आईच्या अत्यंत जवळ होती. नुकतेच तिचे लग्न झाले असून, लग्नाला अवघे दोन महिने पूर्ण होत असतानाच आईचे जाणे, हा तिच्यासाठी मोठा मानसिक धक्का ठरला आहे.

आईच्या निधनानंतर भाग्यश्रीने सोशल मीडियावर एक अतिशय भावनिक आणि हृदयस्पर्शी पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये तिने आईशी असलेलं नातं, आईचा तिच्या लग्नाबाबतचा ठाम निर्णय, तसेच आईने तिच्यासाठी घेतलेली काळजी आणि केलेले त्याग यांचा उल्लेख केला आहे.
'लग्नाला दोन महिने पूर्ण झाले, पण या दोन महिन्यांत आईने मला एकदाही फोन केला नाही. कारण ‘सासरी गेलेल्या मुलीला आईने वारंवार फोन करू नये, तिचं संसारात लक्ष लागत नाही,’ असं माझ्या आईचं ठाम मत होतं. आणि अशीच ती मला एकही फोन न करता देवाघरी गेली,'  असे भावनिक शब्द तिने लिहिले आहेत.

भाग्यश्रीने आपल्या पोस्टमध्ये हेही नमूद केलं आहे की, आईच्या इच्छेखातर तिने लग्नाचा निर्णय घेतला. आईने तिच्यासाठी निवडलेला जोडीदार आणि घर खरंच तिच्या आयुष्यासाठी किती योग्य आहे, याची जाणीव आता, आई गेल्यानंतर होत असल्याचं तिने व्यक्त केलं. 'माझा संसार पाहायला तू मला आयुष्यभर हवी होतीस,' असे म्हणत तिने आपल्या वेदना मोकळ्या केल्या आहेत.

आईसोबत असलेली धार्मिक आस्था, सत्यनारायण पूजेशी जोडलेली आठवण, आणि पौर्णिमेच्या दिवशी घडलेले प्रसंग सांगताना तिची पोस्ट अधिकच हळवी झाली आहे. 'कालच्या पौर्णिमेला मी तुझ्या नारायणासोबत तुझ्या चितेला नमस्कार करत होते,' असे शब्द वाचून अनेकांच्या डोळ्यांत पाणी आले आहे.
तसेच, 'आता मला ‘राणा’ कोण म्हणेल?' असा प्रश्न विचारत भाग्यश्रीने आईच्या अनुपस्थितीची तीव्र जाणीव व्यक्त केली आहे.

आईने दिलेलं 'मागे वळून पाहू नकोस' हे वचन आपण आयुष्यभर पाळणार असल्याचं सांगत, भाग्यश्रीने पोस्टचा शेवट केला आहे. तिची ही पोस्ट सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, चाहत्यांसह अनेक कलाकारांनीही तिच्या दुःखात सहभागी होत, तिला धीर दिला आहे.
भाग्यश्रीच्या या भावनिक पोस्टने प्रेक्षकांचेही डोळे पाणावले असून, तिच्या आईच्या आत्म्यास शांती लाभो, अशा भावना सर्व स्तरांतून व्यक्त केल्या जात आहेत.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
Bhagyashree NhalweMarathi ActressMother Deathemotional postMarathi TV Industry

इतर बातम्या

अजित पवारांचा अपघाताचं गूढ वाढलं! मृतदेहाची ओळख ज्याने पटली...

महाराष्ट्र बातम्या